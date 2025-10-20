РУС
Новости Встреча Зеленского с Трампом
4 784 48

Трамп отрицал, что принуждал Зеленского согласиться отдать России весь Донбасс, - Reuters

Встреча Зеленского и Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не принуждал президента Украины Владимира Зеленского согласиться на передачу Российской Федерации всего Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров.

По информации агенства, встреча между Трампом и Владимиром Зеленским, которая состоялась в пятницу, проходила в напряженной атмосфере. Собеседники агентства сообщили, что переговоры завершились формированием позиции Трампа относительно "сделки там, где мы находимся". Другими словами, он имел в виду замораживание вооруженного конфликта на нынешних линиях разграничения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы считаем, что они должны просто остановиться на линиях, где они находятся", - заявил Трамп журналистам на борту самолета Air ForceOne в воскресенье, 19 октября.

При этом он категорически отрицал, что якобы предлагал Зеленскому передать России весь Донбасс.

"Пусть он будет разделен так, как он есть сейчас. Он уже поделен. По моему мнению, около 78 процентов этой территории уже находится под контролем России", - отметил американский президент.

В то же время Трамп добавил, что стороны смогут договориться "о чем-то позже", намекая на возможность дальнейших переговоров между Киевом и Москвой.

Встреча с Трампом разочаровала украинскую делегацию

По информации источников агентства, результаты встречи стали разочарованием для украинской делегации. Президент Украины надеялся убедить американского лидера предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели в глубине территории России. Однако, как сообщил в воскресенье вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, Трамп пока не принял окончательного решения по этому вопросу.

Несколько источников отметили, что разговор между президентами был далеким от дипломатического. Один из собеседников рассказал, что сам разговор был довольно плохим. Главное послание Трампа сводилось к угрозе, что Украина замерзнет зимой и будет полностью уничтожена, если не согласится заключить соглашение с РФ. Другой источник уточнил, что слово "уничтожена" в буквальном смысле не прозвучало, однако подтвердил, что Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск: Никто не должен давить на Зеленского, требуя территориальных уступок

На позицию Трампа снова повлиял Путин

У собеседников Reuters сложилось впечатление, что позицию американского президента в значительной степени определил его предыдущий разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне.

По информации Financial Times, во время этой беседы Путин предложил так называемый "территориальный обмен": Украина отказывается от Донецкой и Луганской областей в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской.

Отказ от этих территорий, по словам одного из собеседников Reuters, делает остальную территорию Украины гораздо более уязвимой к дальнейшим атакам со стороны России и будет фактически равнозначным "самоубийству".

Сообщается, что среди американских чиновников особенно настойчиво на украинскую сторону давил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По словам одного из источников, он апеллировал к тому, что в Донецкой и Луганской областях проживает значительная часть русскоязычного населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместо Виткоффа: Рубио станет ключевым переговорщиком с Россией перед саммитом Трампа и Путина, - WSJ

Автор: 

Зеленский Владимир (22321) Украина (45164) Донбасс (26967) Трамп Дональд (6888)
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
20.10.2025 07:26 Ответить
+10
Всі чули що він сказав, зупинитись там де зараз знаходяться війська. А все інше, профінансоване кацапськє лайно, що з задоволенням стали жерти недолугі. Тунель вже копають з Аляски, ага, так і є. Наскільки ж тупорилі…
показать весь комментарий
20.10.2025 07:24 Ответить
+10
Трампидло відомий брехун. То він кукурікає, що найвеличніший - диктатор, а на слідуючий день кукурікає, що він такого не говорив. Так само і з Томагавками, рудий маразматик сам заговорив за Томагавки, а потім кукурікає, що хоч їх і багато в штатах, але вони їм самим згодяться. Так що вірити старому брехуну, який ще і старечою деменцією хворіє, нема ніякого сенсу.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:29 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 07:24 Ответить
А що мав зробити Трамп для України, коли самі українці зробили довели країну до такої ситуації?
показать весь комментарий
20.10.2025 08:34 Ответить
Війну сюди принесли кацапи, а не українці.
показать весь комментарий
20.10.2025 09:00 Ответить
Зміст статті як раз підтверджує, що Трамп давить на Україну. Це його план з минулого року, і він незмінний, чіткий та послідовний, тому маленька мохната Бубочка всикалася від сміху, коли у Вашингтоні його запитали про Томагавки.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:25 Ответить
Їбаний цирк.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:26 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 07:26 Ответить
Агов, зупиніться! Вже так зализали волохатому очко, що не висереться😅 Бо будете прогризати😅
показать весь комментарий
20.10.2025 08:17 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 07:29 Ответить
Агенту Краснову довіри немає , так як він повністю
під впливом кремлівського вилупка ,у якого є дуже
сильний компромат на президента США !!
показать весь комментарий
20.10.2025 07:32 Ответить
так чого твій зезедент туди їздив? два огента кремля зустрічались?
показать весь комментарий
20.10.2025 07:37 Ответить
Запитай у свого ЗепреЗедента , чого він їздив до США ,
бо я не є його секретарем 😠
показать весь комментарий
20.10.2025 07:50 Ответить
а зе не твій президент? а хто твій президент?
показать весь комментарий
20.10.2025 08:04 Ответить
👀Трамп був під прицілом? «Снайперську точку» знайшли біля улюбленого аеропорту президента США у Флориді
показать весь комментарий
20.10.2025 07:40 Ответить
....в мены - стрілялы...(с)
показать весь комментарий
20.10.2025 08:26 Ответить
Якщо порівняти ТТХ Тмагавка та Фламінго то звеликим відривом перемагає 3,14здобол. По моїх розрахунках, рожевих ракет повинно бути вже декілька сотень. То на біса нам десяток, другий Томагавків з обмеженням вибору цілей.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:41 Ответить
не 3,14здобол , а гравець в жіночу гру з м'ячем
показать весь комментарий
20.10.2025 07:43 Ответить
Складається враження, ЩО: "Якщо мати таких друзів, як Трамп і К , то навіщо тоді вороги..."? Нічого святого один гендель в голові..?
показать весь комментарий
20.10.2025 09:19 Ответить
Комар сам себе в задницю не вжарить.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:50 Ответить
На фото Єлдак,його мавпочка і вірний друг.Хтось помітив там президента України?
показать весь комментарий
20.10.2025 07:52 Ответить
Трамп це хозяїн свого слова - слово дав - слово взяв
показать весь комментарий
20.10.2025 07:54 Ответить
Так пошліть того Трампа подалі і робіть те, що напідписував і виконує наш, український президент. Чи в проблемах нашого і всіх нас винен Трамп? А що ж ми тоді робили майже сім років? Будували стратегічний асфальт і викривали ''злочини бариги'' всім стадом?
показать весь комментарий
20.10.2025 08:39 Ответить
Він як през самої могутньої держави повинен відповідати за свої слова - це ж не базарна баба - за язик хто його тягне?
показать весь комментарий
20.10.2025 08:49 Ответить
Як вони» сильные мира стогов» затрахали, брехня на брехні. Називати цю брехню - дипломатичною грою це цинізм вищого гатунку, як політиків, преси і всяких охочих, спроможних і всякого штибу піз духів.
показать весь комментарий
20.10.2025 07:55 Ответить
Передай нам аляску, війська. Морозимо наші територіі. Рижий бобер взагалі поіхав?
показать весь комментарий
20.10.2025 07:57 Ответить
Таке враження,що Трамп здав Україну в 2022р.Ви нічого не перепутали?Зебуїни скажіть будь ласка:хоть якась користь була від поїздок ішака і що віб зробив чи робить для захисту України з 2019р??
показать весь комментарий
20.10.2025 08:01 Ответить
Трамп в обліку обами здав Україну ще в 14 році.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:32 Ответить
То наш Найвєлічайший, починаючи з 2019 захистив нас? До 2022 року будував фортифікації, ракети, мінував поля, щоб не пройшов ворог, а сам бідолашна сидів на воді і мівіні? Авіа воєнний стан і провів мобілізацію?
показать весь комментарий
20.10.2025 08:42 Ответить
п це так рудий пердонув так пердонув на 5 балів
показать весь комментарий
20.10.2025 08:07 Ответить
А де щмаркліні хламінгі? Бо бігає та скулить щоб дали Томагавки.. все вже гроші просрав...ішак хрипатий.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:12 Ответить
Кохаються в колумбіі.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:38 Ответить
А чого ж вони не уточнили? У статі на сайті FT йшлося також про матюки і жбурляння карти бойових дій. Цього теж не було?
показать весь комментарий
20.10.2025 08:21 Ответить
Було и прошло.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:39 Ответить
"За інформацією джерел агентства, результати зустрічі стали розчаруванням для української делегації. Президент України сподівався переконати американського лідера надати Києву далекобійні крилаті ракети Tomahawk.." Джерело: https://censor.net/ua/n3580538
На жаль для України, Зєлєнскій не здатен переконувати наших партнерів так, як українських виборців, зокрема вчителів, багато обіцяючи, але не роблячи необхідного для власної ж країни. От українські вчителі зокрема його обіцянкам надати їм зарплатню 4 тисячі баксів чомусь повірили. Висновок: "дурний" начебто Трамп є мудрішим за тих українських вчителів.
показать весь комментарий
20.10.2025 08:45 Ответить
А як ге буде, тоді що? А тоді нові вибори у Конгрес, і з огляду на те, шо відбувається зараз у сами США, то відосіки з твіттера Трампа про лайномет ф18 вже не сидьно допоможуть. І ви пролітаєте. І буде ти вже їм нити, а ми воювати далі
показать весь комментарий
20.10.2025 09:12 Ответить
За інформацією Financial Times, під час цієї бесіди Путін запропонував так званий "територіальний обмін": Україна 'відмовляється' від Донецької та Луганської областей в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської.

Якийсь колективний ідіотизм. Що таке невеликі частини? Там карту хтось відкривав? Це нелогічно з боку путіна. Звісно цей узкосмєкалістий пропонує здати Донбас з укріпленнями, а взамін...пообіцяє що росіяни не лізтимуть на Запоріжжя та Херсон
показать весь комментарий
20.10.2025 09:43 Ответить
 
 