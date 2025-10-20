Трамп отрицал, что принуждал Зеленского согласиться отдать России весь Донбасс, - Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не принуждал президента Украины Владимира Зеленского согласиться на передачу Российской Федерации всего Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров.

По информации агенства, встреча между Трампом и Владимиром Зеленским, которая состоялась в пятницу, проходила в напряженной атмосфере. Собеседники агентства сообщили, что переговоры завершились формированием позиции Трампа относительно "сделки там, где мы находимся". Другими словами, он имел в виду замораживание вооруженного конфликта на нынешних линиях разграничения.

"Мы считаем, что они должны просто остановиться на линиях, где они находятся", - заявил Трамп журналистам на борту самолета Air ForceOne в воскресенье, 19 октября.

При этом он категорически отрицал, что якобы предлагал Зеленскому передать России весь Донбасс.

"Пусть он будет разделен так, как он есть сейчас. Он уже поделен. По моему мнению, около 78 процентов этой территории уже находится под контролем России", - отметил американский президент.

В то же время Трамп добавил, что стороны смогут договориться "о чем-то позже", намекая на возможность дальнейших переговоров между Киевом и Москвой.

Встреча с Трампом разочаровала украинскую делегацию

По информации источников агентства, результаты встречи стали разочарованием для украинской делегации. Президент Украины надеялся убедить американского лидера предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели в глубине территории России. Однако, как сообщил в воскресенье вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, Трамп пока не принял окончательного решения по этому вопросу.

Несколько источников отметили, что разговор между президентами был далеким от дипломатического. Один из собеседников рассказал, что сам разговор был довольно плохим. Главное послание Трампа сводилось к угрозе, что Украина замерзнет зимой и будет полностью уничтожена, если не согласится заключить соглашение с РФ. Другой источник уточнил, что слово "уничтожена" в буквальном смысле не прозвучало, однако подтвердил, что Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике.

На позицию Трампа снова повлиял Путин

У собеседников Reuters сложилось впечатление, что позицию американского президента в значительной степени определил его предыдущий разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся накануне.

По информации Financial Times, во время этой беседы Путин предложил так называемый "территориальный обмен": Украина отказывается от Донецкой и Луганской областей в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской.

Отказ от этих территорий, по словам одного из собеседников Reuters, делает остальную территорию Украины гораздо более уязвимой к дальнейшим атакам со стороны России и будет фактически равнозначным "самоубийству".

Сообщается, что среди американских чиновников особенно настойчиво на украинскую сторону давил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По словам одного из источников, он апеллировал к тому, что в Донецкой и Луганской областях проживает значительная часть русскоязычного населения.

