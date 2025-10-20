Росія "серйозно готується" до майбутньої зустрічі з Трампом, - МЗС РФ

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що їхні дипломати ведуть "дуже глибоку і серйозну" роботу щодо підготовки майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Захарова зазначила, що контакт між Путіним і Трампом вже відбувся, і його підтвердила американська сторона. Своєю чергою помічник Путіна Юрій Ушаков розповів учасникам підготовчого процесу подробиці цієї розмови.

За словами Захарової, паралельно проводяться консультації між міністрами закордонних справ Росії та Угорщини, які беруть участь в організації зустрічі.

Замість Віткоффа - Рубіо

Як стало відомо, підготовчі зустрічі з російською делегацією перед самітом президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті очолить Державний секретар США Марко Рубіо. Про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, Рубіо замінить на цих попередніх переговорах спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Журналісти зазначають, що це рішення позитивно сприйняли українські та європейські чиновники.

"Команда президента США Дональда Трампа працює над тим, щоб підкріпити переговори за участю двох лідерів сильнішими дипломатичними важелями, ніж ті, які він використовував на саміті в серпні з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться у статті.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

