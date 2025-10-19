УКР
Трамп закликав Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія "знищить" Україну, - FT

Трамп, Зеленський

Під час зустрічі 17 жовтня очільник США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни, заявляючи, що інакше диктатор РФ Володимир Путін "знищить" Україну.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч була емоційною

За словами співрозмовників, зустріч президентів США та України неодноразово переростала в "перепалку", під час якої Трамп "постійно лаявся".

Джерела додають, що президент США "відкинув карти лінії фронту" в Україні, наполягав на тому, щоб Зеленський "віддав Путіну увесь Донбас", і неодноразово повторював тези, які керманич РФ висловив під час їхньої розмови напередодні.

"Хоч Україні зрештою вдалося повернути Трампа до підтримки заморожування нинішніх ліній фронту, ця гостра зустріч, схоже, відображала примхливий характер позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна", - пише видання.

Окрім цього, Financial Times додає, що п'ятнична зустріч нагадувала подібну суперечливу зустріч у Білому домі в лютому цьогоріч, під час якої Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикували Зеленського за недостатню вдячність до США.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп закликав укласти угоду

Європейські чиновники, ознайомлені з перебігом зустрічі розповіли, що під час переговорів Трамп, здавалося, дослівно повторив багато тез Путіна, навіть якщо вони суперечили його власним недавнім заявам про слабкість Росії.

За словами європейського чиновника, обізнаного про зустріч, Трамп сказав Зеленському, що українському лідерові "потрібно укласти угоду, інакше Україну чекає знищення".

Чиновник, проінформований про переговори в Білому домі, розповів, що в якийсь момент Трамп  відкинув карти бойових дій в Україні. Президент США сказав, що йому "набридло" знову і знову бачити карту лінії фронту в Україні.

"Зеленський був дуже негативно налаштований після зустрічі",- цитує видання одного із чиновників.

Він також додав, що європейські лідери були "не оптимістичними, а прагматичними щодо планування наступних кроків".

Читайте також: Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський

Зустріч у Білому домі 17 жовтня

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.

Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.

Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Читайте також: Путін щось забере, він захопив певну територію в Україні - Трамп

Зеленський Володимир (25884) територіальні претензії (41) Трамп Дональд (7444)
Топ коментарі
+42
Пошёл в ад рыжая обезьяна вместе со своим кремлевским маниаком! Ты позор сша!
показати весь коментар
19.10.2025 21:49 Відповісти
+34
трамп иди нах разом з путей
показати весь коментар
19.10.2025 21:47 Відповісти
+22
«Всё-таки в дерьме что-то есть, миллионы мух не могут ошибаться» Станислав Ежи Лец.
показати весь коментар
19.10.2025 22:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Погано що в нас немає сильних змі на Заході. Так би напечатали картинок де риже лайно найкращий товариш паперового тигра
показати весь коментар
19.10.2025 22:22 Відповісти
Медійний піар для ''відмазування'' Зеленського.
показати весь коментар
19.10.2025 22:22 Відповісти
Шо?
показати весь коментар
20.10.2025 02:15 Відповісти
Стара сциклива потвора з "вареником" між ніг замість яєць!
показати весь коментар
19.10.2025 22:24 Відповісти
А где гарантии что именно так все и было? Пресса США нынче являет собой гидроцефального внучка программы "Время".
показати весь коментар
19.10.2025 22:26 Відповісти
Американці тупі, нема у них мужицького інтелекту.
показати весь коментар
19.10.2025 22:26 Відповісти
Особисто я не вірю, що Трамп таке говорив Зеленському. Одне якесь видання написало чиюсь хотєлку і її розповсюдили всі інтернет- видання. Це щоб знову перевести стрілки на Трампа, возвисити перед народом, що Потужний і Незламний не здався?
показати весь коментар
19.10.2025 22:28 Відповісти
А я вірю.
Копалини на підконтрольній території отримали надурняк.
Хочуть пошвидше отримувати дохід. Кордон буде біля Вірменії, Албанії чи по Дніпру - їм байдуже.
показати весь коментар
19.10.2025 22:35 Відповісти
Виявляється, пуйло навіть по телефону спромігся наступити рудому на мошонку.
показати весь коментар
19.10.2025 22:31 Відповісти
Свіжого лайна підвезли з валізки *****
показати весь коментар
19.10.2025 22:33 Відповісти
Та навіщо нам ті Томагавки (пару шт дадуть), вже летять сотні Фуфламінго, які є кращими за Томагавки. А за ними трембіти, пекла, паляниці... і грім-1 та -2.
показати весь коментар
19.10.2025 22:34 Відповісти
Тобто, на публіку трамп - за заморозку по лінії, а через хвилину віч на віч - вимагає капітулювати ? де логіка? трамп хворий на голову, але точно не настільки.

Трохи схоже на вкид або "труднощі перекладу", або ж чиюсь інтерпретацію
показати весь коментар
19.10.2025 22:37 Відповісти
Трампон і москальське ***** найближчим часом здохнуть як паршиві гієни.
Ще би зелену гниду з собою за компанію забрали.
показати весь коментар
19.10.2025 22:38 Відповісти
Такое впечатление,что Путин Трампу опять о чем то напомнил!
показати весь коментар
19.10.2025 22:40 Відповісти
Золотой дождь?
показати весь коментар
19.10.2025 22:42 Відповісти
Художественный фильм с его, трампушкой участием
показати весь коментар
19.10.2025 23:09 Відповісти
"Це ж було вже!" (C)
показати весь коментар
19.10.2025 22:40 Відповісти
Мир никому не нужен, он никого не устраивает. Вопрос только в том, на кого удастся натравить рыжего клоуна. Смешно что это понимают все, кроме самого рыжего клоуна.
показати весь коментар
19.10.2025 22:40 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 22:43 Відповісти
Позорисько. Довбане ссикло. На понт шулєр пітєрський бере, а він ведеться
показати весь коментар
19.10.2025 22:44 Відповісти
Вибачте за приклад, але все ж таки Н. В. Гоголь наш земляк: Трамп - Хлестаков, пройдисвіт та брехун, якого американський народ помилково прийняв за могутнього лідера
показати весь коментар
19.10.2025 22:45 Відповісти
А ведь каждый в реале прекрасно знает, стране срочно нужна пауза, остановка. Фронт трещит давно, людского резерва нет, с оружием и бк любое на день, артилерия молчит давно почти. Есть опыт финнов, японцев, немцев---недавний в целом. Потерпели поражение они, каждый по разному, с потерей территорий. Ну вот предложите им сегодня потеряное забрать---захотят??? Да забыли и правильно сделали. А где та страна что всех победила в 1945г? А цена победы той какая? Архивы пуйло по 2 мировой закрыл кажись до 2048г. Нам нужна остановка прежде всего для выборов. Нужна полная перезагрузка власти, теперь есть кого выбирать---война показала, и есть те кого просто и зарыть срочно надо, тоже война показала. А полезет ли пукин потом, это пока смысла нет обсуждать.
показати весь коментар
19.10.2025 22:47 Відповісти
Як ви не праві! Вам зараз пояснять, що потрібно воювати безперервно, адже в телемарафоні не говорять скільки це коштує життів щодня.
показати весь коментар
19.10.2025 22:59 Відповісти
Живу в одном очень большом городе и есть на окружной трассе городское кладбище №-17, уже давно. И есть у этого кладбища филиал, в другой стороне, открыли лет с 10 назад, примерно. Ровное место в отличии от главного. Недавно ехал там. За горизонт флаги полощут, как море жёлто-голубое, нет конца края. Жуть берёт. Я уже старый, повернуло на 8 десяток. Не дождусь реальной жизни, что будет после востановления возможно. Но ведь как тогда тем, у кого ещё есть лимит жизни свой и ближних???
показати весь коментар
19.10.2025 23:17 Відповісти
Не, Пупкин точно не полезет! Он сказал, что крах эсесера это велишаяшая геополитическая катастрофа 20го века в шутку! Ему наюх не нужен тот сасер и Киев он 'матерью городов рсуких на считает'!
показати весь коментар
19.10.2025 23:40 Відповісти
Ще один притрушений свідок мирного і щирого ×уйла.
показати весь коментар
20.10.2025 00:41 Відповісти
Агент Краснов сбросил маску. Financial Times - британское издание. значит, британские власти решили мочить Трампа в публичной плоскости
показати весь коментар
19.10.2025 22:48 Відповісти
Словянськ на Бердянськ, Краматорск на Мелітополь, Дружковку на Каховку.
показати весь коментар
19.10.2025 22:48 Відповісти
Угу, а потом с высот Донецкого кряжа вниз, по степи до Харькова, Полтавы и Киева - зацепиться там ВСУ физически не за что, голая степь без густой застройки.
показати весь коментар
19.10.2025 23:43 Відповісти
На півдні фронт скоротиться на 400 км. На Донбасі люди залишаться живі і хати цілі. Сотні і сотні тис. повернуться додому для зморених рідних найсвітліший день перемоги.
показати весь коментар
19.10.2025 23:55 Відповісти
Яке щедре! "Кємська волость"?! Куди повернуться, курво, додому?! В Краматорськ?! Віддай своє місто!
показати весь коментар
20.10.2025 00:31 Відповісти
Люди вернутся в развалины? Ну хорошо, может кто-то захочет отстраиваться. Но Фронт никаким образом не сократится, читайте статью внимательно, ***** квакает про 'некоторые районы' только. Ну и самое главное, что потом, когда между свинопсами и Киевом, Харьковом, Полтавой и всем левобережьем вообще останется голая степь? Это ж не я придумал, это военные говорят - зацепиться и построить оборону там не за что. Одна надежда - только честное слово *****, ага.
показати весь коментар
20.10.2025 01:42 Відповісти
Загребельного на азовців. Зате живий лишиться. Може.
показати весь коментар
20.10.2025 02:16 Відповісти
Та воно би з радістю. Люди не дадуть це зробити.
показати весь коментар
19.10.2025 22:49 Відповісти
Ты всю Италию на уши поставишь?
показати весь коментар
19.10.2025 23:09 Відповісти
чего еще от этого морального урода ждать?
показати весь коментар
19.10.2025 22:55 Відповісти
залишки країни за Збручем?
Ну, не цього року, так в наступні...
Ти це хотів сказати?
показати весь коментар
19.10.2025 23:13 Відповісти
Якщо тенденції будуть зберігатися такі як зараз, то навіть за Збручем навряд щось українське залишиться.
показати весь коментар
19.10.2025 23:26 Відповісти
Повністю згоден, але це якийсь фантастичний варіант, враховуючи, що все військове гівнокомандування та покидьки-силовики в кишені у зешобли.
показати весь коментар
19.10.2025 23:28 Відповісти
Або ти московит , або критичний ідіот ...
1. Усякі угоди з "болотами" вони проіснують рівно стільки , скільки угоди "хамасом" .
2. Зеленський не має жодних повноваженні віддавати щось без бою .
3. Ніхто не буде виконувати на передку жодної команди , про здачу без бою навіть дрібного райцентру - не кажучи , про Слов"янськи й Краматорск .
4. У московитів не має жодних шансів навіть наблизитися до цих міст ранійше ніж через років 5 ...
5. Хто зара перебува й критичному стані -- енергетика "болот" , їх виробництво палива . А це не тільки танки , це усе , це сільске господарство , це будівництво (особливо) . Моквитам ніхто не допоможе відновлювати усе це , й коли стануть 70% НПЗ -- почнеться повний коллапс й дефолт .
показати весь коментар
19.10.2025 23:36 Відповісти
Господи, ти настільки тупий, що переплутав слова "критичний" і "клінічний" , бо цей сталий вираз звучить саме як "клінічний ідіот". Ну а після цього короткого вступу, що дає гарне уявлення про твій інтелектуальний рівень (та аналітичні здібності як похідну), перейдемо до справи, так от:
1. Виконання угод залежить від величезної кількості факторів, таких як внутрішня соціальна, економічна та політична стабільність учасників договору, міжнародні гарантії, глобальні політичні та економічні тренди та інтереси топ-гравців і тд. Тому залиш своє дуже обмежене уявлення про те, як діють міжнародні договори при собі, бо нічого спільного з реальністю воно не має.
2. Зеленський взагалі не має будь-яких законних повноважень, бо давно не є президентом згідно Конституції. Тим не менш, він або інші уповноважені особи можуть де-факто віддати території, не відмовляючись від них де-юре, це цілком законно. В майбутньому їх цілком можливо повернути. Гарний приклад з недавніх - Азербайджан.
3. В мене інша думка з цього приводу, заснована на спілкуванні з різними людьми. До того ж, офіційно відданий командуванням наказ є обов'язковим до виконання. Але ні ти, ні я не зможемо тут довести свою правоту.
4. На чому заснований такий висновок? Де аналіз? Наведу тобі приклад. Маємо - критична нестача озброєння та критичний некомплект підрозділів, високий рівень демотивації цивільних та військових, критичний рівень СЗЧ, відсутність фортифікаційних споруд та захисту енергетики з нашої сторони. Зі сторони кацапів - критична перевага у повітрі, модернізація далекобійних озброєнь, КАБів та безпілотників. Виходячи з цих даних, ризик знищення чи захоплення цих міст критично високий вже в середньостроковій перспективі.
5. Ти не розумієш, як працює кацапська система. При нестачі палива ситуація стане поганою тільки для населення, бо паливо будуть видавати по талонах, але при цьому на економічну логістику та війну його цілком вистачить. При необхідності будуть масово закупати у своїх братушок з бульбостану або Індії. Так що ніякого колапсу і дефолту там і близько немає. А от в кого цілком може настати повний економічний та логістичний колапс та гуманітарна катастрофа, так це в нас, якщо покладуть енергетичну інфраструктуру взимку.
От що таке об'єктивний аналіз, синку. Переставай дивитися дебіломарафон та починай вмикати критичне мислення.
показати весь коментар
20.10.2025 00:24 Відповісти
1. Ми так й не почули , чим ***** як сторона угоди крайщий за терористів "хамасу" ? Й данному випадку даної кліничної картини хвороби ***** варіантів жодного після підписання того, що не є фактом - ***** сприйме це як невпевненність фофіка , що у ***** нема жодної ознаки , що воно перемагає . Але по факту -- в Україні , НАТО не існує жодного фахівця з тактики й військової стратегії , кому б здавалось , що й ***** є хочь якійсь успіхи . Це тікльки у збоченному хворому й софкоїдному мизки мариться , що втарати на кожному метрі просування по 20 орків це якийсь успіх . Такі втрати ***** вказують на зворотнє -- вкрай, вкрай успішний захист ...
2. Конституції нема такого пункту , що прямо стверджує , хто й як втрачає повноваження через збігання терміну . Але є чітке розуміння, що без новообранного презідента поточний не может втратити повноваження - це де-юре . Й де-юре : під час військового стану забороннено проводити перевибори , а без їх не зв"явиться новий . Але де-факто - якщо збігаєтся термін явно капітулянськи накази він морального права не має .
3. Й зара не 2019 рік й навіть не 2022 -- рейтинг вже не той . А в армії -- йще меньший . Мені начхати на думку тих , хто не воює . Тільки люди з передка маю вагу . Думка потенційних дезертирів , що тільки й мріють , що кордон для чоловіків відкрили й можно було дернути в один кінець .
4. В лютому 2022 було на порядок гірше що до озброєння й комплектації ... Мій товарищ у відчай кинув , мовляв усе скоро закінчиться так в числах 26 ... А я йому кажу -- дурниці був правий саме я , а не він . Товариш моєї донкі зара під Київом , вже як 2 місяці у гошпиталі . Марить повернутися до передку . На мордорі його вже давно кинули у м"ясний штурм на милицях . А він зара вже з палицєю , та його йще не виписують ... це про нібито "демотивацію" . Може це у Кілі Котлети є "демотивація" або у єрмака . А у бійців з передку -- важко дуже ... Але ж жоден не згоден віддавати без бою те , за що товариши гинули !
Демотивація не не про героїчне військо Українське , це про болотних орків . Якщо тільки в них щось було на кшалт "мотивації"
показати весь коментар
20.10.2025 02:38 Відповісти
1. Справа в тому, що ***** не кращий і не гірший за будь-якого підписанта. В міжнародній політиці однаково легко може зрадити і маніяк-терорист і начетбо "гарний хлопець", коли для цього з'являться політичні, економічні чи інші підстави. Тому ***** - не кращий і не гірший за хамас, США, Бразилію, Фрвнцію, Китай чи будь-яку державу чи організацію. Але, як я вже написав, сутність підписантів - це лише один з багатьох факторів, що впливають на дійсність договорів.
2. Поганенько ж ти знаєш Конститцію. Почитай як слід, дізнаєшся багато нового. Конституція чітко вказує, що строк повноважень президента - 5 років. Термін сплив - більше не президент. Неможливість перевиборів відноситься до центральних та місцевих органів влади, тобто депутатів, президент до цього переліку не входить. Наскільки я розумію, це спеціально прописувалося таким чином, щоб будь-який президент не міг узурпувати владу шляхом введення і вічного продовження воєнного стану. Саме тому ніхто з холуїв боневтіка і не подав до КС, щоб назавжди зняти питання щодо законності його поточного перебування на посаді. Наказ обговоренню не підлягає, даний - виконаний, крапка. Потім суд розбереться, чи був він незаконним, якщо це треба буде.
3. Стривай, думка тих, хто не воює, тебе не цікавить, але сам ти не воюєш і при цьому висловлюєш свою думку. Не знаходиш тут ніяких протиріч, лицемір? Та й по факту, будь-яка людина має право на власну думку і ти не маєш жодного права вказувати будь-кому, чи має він/вона право її висловлювати.
4. До чого цей потік свідомості? Ця ура-патріотична патетика не має дожного відношення до реальності (бо це окремий випадок, що не є показовим, і я можу навести протилежні думки десятків колишніх та чинних військових) та не є аргументом у будь-якому обговоренні.
По факту ж, ми бачимо, що ти не зміг аргументовано спростувати жоден з моїх аргументів. Що і треба було довести.
показати весь коментар
20.10.2025 03:32 Відповісти
Загулькали бульбашки з ×уйловської валізки.
показати весь коментар
20.10.2025 00:45 Відповісти
Да не будет вам остатков страны. ******** обновят арсеналы, навербуют скот, нарастят авиацию, и заявят, что рускаязычное население Днепра, Черкасс и Харькова снова биндеровцы угнетают.
показати весь коментар
20.10.2025 01:46 Відповісти
За цей час у всіх бажаючих буде можливість виїхати звідси і знайти собі новий дім. А чи залишиться щось від країни, буде залежати від тих, хто залишиться і буде готовий за неї воювати; та від підтримки міжнародної спільноти. В принципі, особисто мені це байдуже, бо я своє майбутнє з цією країною не пов'язую.
показати весь коментар
20.10.2025 01:58 Відповісти
трамп умовляе жертву вбивці не відбиватись?
показати весь коментар
19.10.2025 23:05 Відповісти
..
показати весь коментар
19.10.2025 23:16 Відповісти
Рыжая гадина трампон полностью себя проявила.
показати весь коментар
19.10.2025 23:20 Відповісти
Може спробувати взимку, при сильних морозах, залишити пів кацапії без енергетики, палива та газу?
показати весь коментар
19.10.2025 23:23 Відповісти
Нам треба протриматися допоки ці два параноїка копита відкинуть
показати весь коментар
19.10.2025 23:31 Відповісти
Донбасс уже не спасти. Логистика почти перерезана. Ни господь ни дьявол уже не спасет последнюю агломерацию Краматорско-Словаянскую. Донбасс обречен
показати весь коментар
20.10.2025 00:40 Відповісти
Походу у Трампа у голові затримується тільки останнє почуте.
показати весь коментар
20.10.2025 00:46 Відповісти
Треба кацапів взимку трохи остудити.
А навесні спитати ще раз тих, хто залишиться.
показати весь коментар
20.10.2025 00:47 Відповісти
ТРАМПБОМБОН 100% номінант на ШНОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ, дементний, козирний шахрая-махінатор-перемовник США з котрого РЕГОЧУТЬ тримаючись за животи УСІ ДЕРЖАВИ СВІТУ і скоренько виводять свої фінансові активи з фінансової системи США, бо не знають, що ще може УТНУТИ цей MORON з фондовими ринками США та її фінансовою системою, доведеною до краху його преп*зденством....!!!
показати весь коментар
20.10.2025 01:00 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 01:08 Відповісти
Може я і занадто "махаю шашкою", бо є і розвіддані, і якісь там ще поставки зброї (навіть в режимі купівлі, а не подарунків), але я ще в лютому казав, що треба було реагувати на очевидне - казати, що нова адміністрація США зрадила Україну і підігрує агресору і військовому злочинцю путіну, що нам в особі США потрібен союзник, а не посередник і так далі.

Заради хоч і важливих, але стратегічно малих дрібниць ми втрачаємо моральну правоту позиції, послідовність, стрижень - ми лестимо цьому уроду, тим самим ллємо лайно на колишню адміністрацію (демократи цього не забудуть, коли повернуться до влади в 2029-му). Все по Черчіллю - якщо між ганьбою і війною ви обираєте ганьбу, то матимете і те, і інше.
Треба було жорстко стати в опозицію Трампу і припинити слухати цю фігню і брати участь у тому цирку.
Так, нам би обрізали підтримку - так її від США і так майже немає. Все, що у нас зараз є - все від ЄС, Канади, Японії і Австралії. Трохи (неофіційно) від Ізраїлю, Туреччини, Азербайджану і Південної Кореї. То сенс плазувати перед Трампом ?
Публічне оголошення, що він працює на Кремль, створило б кошмарну внутрішньополітичну кризу в США. Так, не одразу, але впевнено. І за 8 місяців, що минули з лютого, ми були б вже у іншій політичній ситуації. А так нас варять на повільному вогні, а ми весь час на щось сподіваємося : "Ось нарешті Трамп зрозумів, що з путіним неможливо домовлятися !!! Тепер якккк . . . " Нічого не буде, бо Трамп - агент путіна. Це ж так очевидно. Просто він не може надто відкрито на нього працювати, бо в США народ і політична еліта все ж прихильні до України, а не до путіноідів.
показати весь коментар
20.10.2025 01:43 Відповісти
......х.....дьоргаєт за нитки, кукли дєлают улибкі, рижий клоун зажигаєт на трубє ( за темою пісні А.Макаревича Тєатр маріонєток).
Рудий Донні постійно підтверджує правдивість висновку племінниці - мій дядько є клінічним ідіотом.
показати весь коментар
20.10.2025 02:31 Відповісти
Путин ***** продолжает воевать благодаря тебе, Трампон Трампакс!!!
показати весь коментар
20.10.2025 02:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 