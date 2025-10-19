Трамп закликав Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія "знищить" Україну, - FT
Під час зустрічі 17 жовтня очільник США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни, заявляючи, що інакше диктатор РФ Володимир Путін "знищить" Україну.
Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч була емоційною
За словами співрозмовників, зустріч президентів США та України неодноразово переростала в "перепалку", під час якої Трамп "постійно лаявся".
Джерела додають, що президент США "відкинув карти лінії фронту" в Україні, наполягав на тому, щоб Зеленський "віддав Путіну увесь Донбас", і неодноразово повторював тези, які керманич РФ висловив під час їхньої розмови напередодні.
"Хоч Україні зрештою вдалося повернути Трампа до підтримки заморожування нинішніх ліній фронту, ця гостра зустріч, схоже, відображала примхливий характер позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна", - пише видання.
Окрім цього, Financial Times додає, що п'ятнична зустріч нагадувала подібну суперечливу зустріч у Білому домі в лютому цьогоріч, під час якої Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикували Зеленського за недостатню вдячність до США.
Трамп закликав укласти угоду
Європейські чиновники, ознайомлені з перебігом зустрічі розповіли, що під час переговорів Трамп, здавалося, дослівно повторив багато тез Путіна, навіть якщо вони суперечили його власним недавнім заявам про слабкість Росії.
За словами європейського чиновника, обізнаного про зустріч, Трамп сказав Зеленському, що українському лідерові "потрібно укласти угоду, інакше Україну чекає знищення".
Чиновник, проінформований про переговори в Білому домі, розповів, що в якийсь момент Трамп відкинув карти бойових дій в Україні. Президент США сказав, що йому "набридло" знову і знову бачити карту лінії фронту в Україні.
"Зеленський був дуже негативно налаштований після зустрічі",- цитує видання одного із чиновників.
Він також додав, що європейські лідери були "не оптимістичними, а прагматичними щодо планування наступних кроків".
Зустріч у Білому домі 17 жовтня
У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.
Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.
Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.
Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.
Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Копалини на підконтрольній території отримали надурняк.
Хочуть пошвидше отримувати дохід. Кордон буде біля Вірменії, Албанії чи по Дніпру - їм байдуже.
Трохи схоже на вкид або "труднощі перекладу", або ж чиюсь інтерпретацію
Ще би зелену гниду з собою за компанію забрали.
Ну, не цього року, так в наступні...
Ти це хотів сказати?
1. Усякі угоди з "болотами" вони проіснують рівно стільки , скільки угоди "хамасом" .
2. Зеленський не має жодних повноваженні віддавати щось без бою .
3. Ніхто не буде виконувати на передку жодної команди , про здачу без бою навіть дрібного райцентру - не кажучи , про Слов"янськи й Краматорск .
4. У московитів не має жодних шансів навіть наблизитися до цих міст ранійше ніж через років 5 ...
5. Хто зара перебува й критичному стані -- енергетика "болот" , їх виробництво палива . А це не тільки танки , це усе , це сільске господарство , це будівництво (особливо) . Моквитам ніхто не допоможе відновлювати усе це , й коли стануть 70% НПЗ -- почнеться повний коллапс й дефолт .
1. Виконання угод залежить від величезної кількості факторів, таких як внутрішня соціальна, економічна та політична стабільність учасників договору, міжнародні гарантії, глобальні політичні та економічні тренди та інтереси топ-гравців і тд. Тому залиш своє дуже обмежене уявлення про те, як діють міжнародні договори при собі, бо нічого спільного з реальністю воно не має.
2. Зеленський взагалі не має будь-яких законних повноважень, бо давно не є президентом згідно Конституції. Тим не менш, він або інші уповноважені особи можуть де-факто віддати території, не відмовляючись від них де-юре, це цілком законно. В майбутньому їх цілком можливо повернути. Гарний приклад з недавніх - Азербайджан.
3. В мене інша думка з цього приводу, заснована на спілкуванні з різними людьми. До того ж, офіційно відданий командуванням наказ є обов'язковим до виконання. Але ні ти, ні я не зможемо тут довести свою правоту.
4. На чому заснований такий висновок? Де аналіз? Наведу тобі приклад. Маємо - критична нестача озброєння та критичний некомплект підрозділів, високий рівень демотивації цивільних та військових, критичний рівень СЗЧ, відсутність фортифікаційних споруд та захисту енергетики з нашої сторони. Зі сторони кацапів - критична перевага у повітрі, модернізація далекобійних озброєнь, КАБів та безпілотників. Виходячи з цих даних, ризик знищення чи захоплення цих міст критично високий вже в середньостроковій перспективі.
5. Ти не розумієш, як працює кацапська система. При нестачі палива ситуація стане поганою тільки для населення, бо паливо будуть видавати по талонах, але при цьому на економічну логістику та війну його цілком вистачить. При необхідності будуть масово закупати у своїх братушок з бульбостану або Індії. Так що ніякого колапсу і дефолту там і близько немає. А от в кого цілком може настати повний економічний та логістичний колапс та гуманітарна катастрофа, так це в нас, якщо покладуть енергетичну інфраструктуру взимку.
От що таке об'єктивний аналіз, синку. Переставай дивитися дебіломарафон та починай вмикати критичне мислення.
2. Конституції нема такого пункту , що прямо стверджує , хто й як втрачає повноваження через збігання терміну . Але є чітке розуміння, що без новообранного презідента поточний не может втратити повноваження - це де-юре . Й де-юре : під час військового стану забороннено проводити перевибори , а без їх не зв"явиться новий . Але де-факто - якщо збігаєтся термін явно капітулянськи накази він морального права не має .
3. Й зара не 2019 рік й навіть не 2022 -- рейтинг вже не той . А в армії -- йще меньший . Мені начхати на думку тих , хто не воює . Тільки люди з передка маю вагу . Думка потенційних дезертирів , що тільки й мріють , що кордон для чоловіків відкрили й можно було дернути в один кінець .
4. В лютому 2022 було на порядок гірше що до озброєння й комплектації ... Мій товарищ у відчай кинув , мовляв усе скоро закінчиться так в числах 26 ... А я йому кажу -- дурниці був правий саме я , а не він . Товариш моєї донкі зара під Київом , вже як 2 місяці у гошпиталі . Марить повернутися до передку . На мордорі його вже давно кинули у м"ясний штурм на милицях . А він зара вже з палицєю , та його йще не виписують ... це про нібито "демотивацію" . Може це у Кілі Котлети є "демотивація" або у єрмака . А у бійців з передку -- важко дуже ... Але ж жоден не згоден віддавати без бою те , за що товариши гинули !
Демотивація не не про героїчне військо Українське , це про болотних орків . Якщо тільки в них щось було на кшалт "мотивації"
2. Поганенько ж ти знаєш Конститцію. Почитай як слід, дізнаєшся багато нового. Конституція чітко вказує, що строк повноважень президента - 5 років. Термін сплив - більше не президент. Неможливість перевиборів відноситься до центральних та місцевих органів влади, тобто депутатів, президент до цього переліку не входить. Наскільки я розумію, це спеціально прописувалося таким чином, щоб будь-який президент не міг узурпувати владу шляхом введення і вічного продовження воєнного стану. Саме тому ніхто з холуїв боневтіка і не подав до КС, щоб назавжди зняти питання щодо законності його поточного перебування на посаді. Наказ обговоренню не підлягає, даний - виконаний, крапка. Потім суд розбереться, чи був він незаконним, якщо це треба буде.
3. Стривай, думка тих, хто не воює, тебе не цікавить, але сам ти не воюєш і при цьому висловлюєш свою думку. Не знаходиш тут ніяких протиріч, лицемір? Та й по факту, будь-яка людина має право на власну думку і ти не маєш жодного права вказувати будь-кому, чи має він/вона право її висловлювати.
4. До чого цей потік свідомості? Ця ура-патріотична патетика не має дожного відношення до реальності (бо це окремий випадок, що не є показовим, і я можу навести протилежні думки десятків колишніх та чинних військових) та не є аргументом у будь-якому обговоренні.
По факту ж, ми бачимо, що ти не зміг аргументовано спростувати жоден з моїх аргументів. Що і треба було довести.
А навесні спитати ще раз тих, хто залишиться.
Заради хоч і важливих, але стратегічно малих дрібниць ми втрачаємо моральну правоту позиції, послідовність, стрижень - ми лестимо цьому уроду, тим самим ллємо лайно на колишню адміністрацію (демократи цього не забудуть, коли повернуться до влади в 2029-му). Все по Черчіллю - якщо між ганьбою і війною ви обираєте ганьбу, то матимете і те, і інше.
Треба було жорстко стати в опозицію Трампу і припинити слухати цю фігню і брати участь у тому цирку.
Так, нам би обрізали підтримку - так її від США і так майже немає. Все, що у нас зараз є - все від ЄС, Канади, Японії і Австралії. Трохи (неофіційно) від Ізраїлю, Туреччини, Азербайджану і Південної Кореї. То сенс плазувати перед Трампом ?
Публічне оголошення, що він працює на Кремль, створило б кошмарну внутрішньополітичну кризу в США. Так, не одразу, але впевнено. І за 8 місяців, що минули з лютого, ми були б вже у іншій політичній ситуації. А так нас варять на повільному вогні, а ми весь час на щось сподіваємося : "Ось нарешті Трамп зрозумів, що з путіним неможливо домовлятися !!! Тепер якккк . . . " Нічого не буде, бо Трамп - агент путіна. Це ж так очевидно. Просто він не може надто відкрито на нього працювати, бо в США народ і політична еліта все ж прихильні до України, а не до путіноідів.
Рудий Донні постійно підтверджує правдивість висновку племінниці - мій дядько є клінічним ідіотом.