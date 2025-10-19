Трамп закликав Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія "знищить" Україну, - FT

Під час зустрічі 17 жовтня очільник США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни, заявляючи, що інакше диктатор РФ Володимир Путін "знищить" Україну.

Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч була емоційною

За словами співрозмовників, зустріч президентів США та України неодноразово переростала в "перепалку", під час якої Трамп "постійно лаявся".

Джерела додають, що президент США "відкинув карти лінії фронту" в Україні, наполягав на тому, щоб Зеленський "віддав Путіну увесь Донбас", і неодноразово повторював тези, які керманич РФ висловив під час їхньої розмови напередодні.

"Хоч Україні зрештою вдалося повернути Трампа до підтримки заморожування нинішніх ліній фронту, ця гостра зустріч, схоже, відображала примхливий характер позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна", - пише видання.

Окрім цього, Financial Times додає, що п'ятнична зустріч нагадувала подібну суперечливу зустріч у Білому домі в лютому цьогоріч, під час якої Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикували Зеленського за недостатню вдячність до США.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп закликав укласти угоду

Європейські чиновники, ознайомлені з перебігом зустрічі розповіли, що під час переговорів Трамп, здавалося, дослівно повторив багато тез Путіна, навіть якщо вони суперечили його власним недавнім заявам про слабкість Росії.

За словами європейського чиновника, обізнаного про зустріч, Трамп сказав Зеленському, що українському лідерові "потрібно укласти угоду, інакше Україну чекає знищення".

Чиновник, проінформований про переговори в Білому домі, розповів, що в якийсь момент Трамп відкинув карти бойових дій в Україні. Президент США сказав, що йому "набридло" знову і знову бачити карту лінії фронту в Україні.

"Зеленський був дуже негативно налаштований після зустрічі",- цитує видання одного із чиновників.

Він також додав, що європейські лідери були "не оптимістичними, а прагматичними щодо планування наступних кроків".

Читайте також: Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський

Зустріч у Білому домі 17 жовтня

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Зеленський та президент США Трамп провели зустріч у Білому домі. За інформацією ЗМІ, президент України на зустріч з очільником Білого дому привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Переговори лідерів України та США тривали довше, ніж планувалося.

Після зустрічі з американським лідером Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Після зустрічі Зеленський підтвердив, що під час зустрічі з Трампом обговорив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Проте лідери вирішили, що наразі публічно не будуть говорити про далекобійні ракети: США не хочуть ескалації.

Трамп після зустрічі з Зеленським своєю чергою заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Читайте також: Путін щось забере, він захопив певну територію в Україні - Трамп