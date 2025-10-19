Путін щось забере, він захопив певну територію в Україні - Трамп
Очільник США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін захопив певну частину території України, тому "забере її".
Про це він сказав в інтерв’ю для Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала Трампа, чи відчув він, що глава Кремля "готовий погодитися на припинення війни без захоплення значної частини території України". На що президент США відповів:
"Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали, і в нього багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію".
РФ вимагає від України віддати всю Донеччину
Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.
У статті також ішлося про те, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.
Путін забере якусь частину території України -прівєтка обом вовкам
Пане БРОВДІ відлякуйте хйла летіти !
А вовка боневтік, роби заяви у відповідь про - вже зайняті території на час замороження по лінії зіткнення з невизнанням за власністю рашки" , приклад країни БАЛТІЇ , як рішення мудрого США у далекі післяпереможні роки Другої Світової .
Масштаб протестів такого рівня навіть для США вперше! Яскраві кадри ! "ТРАМП -НЕ НАШ КОРОЛЬ"
https://www.youtube.com/watch?v=TAyhmzdYVyg
протести в США
або забере банан на воротнік
В могилу з собою вони вже нічого не заберуть.
Прессекретарка Дональда Трампа Каролайн Левітт https://suspilne.media/amp/1142094-u-bilomu-domi-grubo-vidpovili-na-zapitanna-zurnalista-pro-samit-trampa-i-putina/ відповіла журналісту HuffPost фразою "твоя мама це зробила", коли її запитали, чому місцем майбутнього саміту Трампа і Путіна обрали саме Будапешт. Про це https://www.huffpost.com/entry/white-house-wild-response-to-huffpost-question_n_68f26217e4b0ee732e24eb66 пише HuffPost.
Інцидент стався після того, як президент США оголосив про заплановану зустріч із Путіним у столиці Угорщини. Журналісти нагадали, що саме там у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї - зобов'язання, які Росія пізніше порушила, окупувавши Крим і розпочавши війну.
Через кілька хвилин після відповіді Левітт директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун повторив те саме, написавши журналісту лише два слова: "Твоя мама".
Коли HuffPost звернувся до Левітт із уточненням, чи вважає вона свою реакцію дотепною, прессекретарка відповіла: "Мені смішно, що ти взагалі вважаєш себе журналістом. Ти - лівий пропагандист, якого ніхто не сприймає серйозно, навіть твої колеги. Перестань надсилати мені свої брехливі, упереджені та безглузді запитання".
У HuffPost заявили, що продовжать ставити представникам Трампа "питання, на які вони не хочуть відповідати", наголосивши, що "дитячі образи не зупинять вільну пресу".
гамадрільʼїкамарільʼї загалом.
Це так звана "узкая смєкалка" (Українці віддають найукріпленіші, а взамін шиш), на яку легко ведеться трамп, вітьков і інші мага-виплятки. Ще й символічно, що знов будапешт. Лохотрон такого ж порядку.
Вже зник...
А потім дохне з голоду з бананом у руці в дуплі...
Джерела повідомили, що зустріч переросла в крики, а Трамп викинув карти бойових дій в Україні і повторив тези путіна з їхньої крайньої телефонної розмови.
Як повідомили джерела, обізнані з ситуацією, зустріч президентів США та України неодноразово перетворювалася на «перепалку», під час якої Трамп «постійно матюкався». Вони додали, що президент США жбурлявся картами лінії фронту в Україні, наполягав на тому, щоб Зеленський віддав Путіну весь Донбас, і неодноразово повторював тези, висловлені російським лідером під час їхньої телефонної розмови днем раніше.
А от скажіть, що ви відчуєте, коли почуєте дзвінок в двері квартири і побачите таке?