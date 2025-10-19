УКР
Новини
10 824 70

Путін щось забере, він захопив певну територію в Україні - Трамп

зеленський,трамп

Очільник США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін захопив певну частину території України, тому "забере її".

Про це він сказав в інтерв’ю для Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Трампа, чи відчув він, що глава Кремля "готовий погодитися на припинення війни без захоплення значної частини території України". На що президент США відповів:

"Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали, і в нього багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ вимагає від України віддати всю Донеччину 

Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

У статті також ішлося про те, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

Читайте також: Україна нічого не подарує та не забуде Росії, - Зеленський

Автор: 

путін володимир (24962) територіальні претензії (41) територіальна цілісність (233) Трамп Дональд (7435)
Топ коментарі
+58
Він їбанутий, ваш Трамп, щоб ви розуміли...
показати весь коментар
19.10.2025 18:29 Відповісти
+56
Трамп перетворив мир на цирк в якому тільки клоуни.
показати весь коментар
19.10.2025 18:29 Відповісти
+36
Захопив і забере - от і весь *** до копійки - отакий миротворець
показати весь коментар
19.10.2025 18:29 Відповісти
Трамп перетворив мир на цирк в якому тільки клоуни.
показати весь коментар
19.10.2025 18:29 Відповісти
Перепрошую - кловани.
показати весь коментар
19.10.2025 18:47 Відповісти
Він їбанутий, ваш Трамп, щоб ви розуміли...
показати весь коментар
19.10.2025 18:29 Відповісти
Захопив і забере - от і весь *** до копійки - отакий миротворець
показати весь коментар
19.10.2025 18:29 Відповісти
Тоді що? ООН - на*уй? Міжнародне право - на*уй? Непорушність кордонів - на*уй? 😲
показати весь коментар
19.10.2025 19:31 Відповісти
Саме так! ООН - нікчемна базікалка. Міжнародне право - давно нічого не значить, в кого сила - то й і правий.
показати весь коментар
19.10.2025 19:35 Відповісти
Портніков сказав шо Міжнародне право закінчилось у 2014 р
показати весь коментар
19.10.2025 21:10 Відповісти
Він на Аляску зуби точить.Дивись,Трампе,відчахне.
показати весь коментар
19.10.2025 18:30 Відповісти
Потім нехай забирає мумію ЕрЗе. Можливо, з каштаном. Хоча дерево буде шкода віддавати.
показати весь коментар
19.10.2025 18:31 Відповісти
Х?й вам обоим на воротник...
показати весь коментар
19.10.2025 18:33 Відповісти
Плівки Епштейна - це сила!
показати весь коментар
19.10.2025 18:33 Відповісти
Захопив, тому забере. Американська Феміда з цим згодна?
показати весь коментар
19.10.2025 18:35 Відповісти
поки що трумп потужно за щоку у ***** взяв , а не ресурси віджав .
показати весь коментар
19.10.2025 19:24 Відповісти
Звичайно що згодна , у них прецендент є щодо Мексики та Техасу ((
показати весь коментар
19.10.2025 19:22 Відповісти
ми не можемо надати Україні ВСЕ що вона просить - прівєтка для друга хйла

Путін забере якусь частину території України -прівєтка обом вовкам

Пане БРОВДІ відлякуйте хйла летіти !

А вовка боневтік, роби заяви у відповідь про - вже зайняті території на час замороження по лінії зіткнення з невизнанням за власністю рашки" , приклад країни БАЛТІЇ , як рішення мудрого США у далекі післяпереможні роки Другої Світової .
показати весь коментар
19.10.2025 18:35 Відповісти
реально хвора людина
показати весь коментар
19.10.2025 18:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4_Cb3x9ekio

Масштаб протестів такого рівня навіть для США вперше! Яскраві кадри ! "ТРАМП -НЕ НАШ КОРОЛЬ"



https://www.youtube.com/watch?v=TAyhmzdYVyg

протести в США
показати весь коментар
19.10.2025 19:12 Відповісти
тампон, отдай Орбану свое очко дырявое
показати весь коментар
19.10.2025 18:36 Відповісти
С єтого момента Україна постепенно должна уничтожать расею до последнего орка
показати весь коментар
19.10.2025 19:10 Відповісти
"баш на баш". Путин захопить Донбасс а чурбаны через Мексиканскую границу захоплять пол Америки! Меняемось Донни?
показати весь коментар
19.10.2025 18:37 Відповісти
Рыжий барыга вместе с его хозяином - ****** пойдут на. уй! К кобзону и жириновскому в апартаменты со смолой и жарком))
показати весь коментар
19.10.2025 18:38 Відповісти
або не забере

або забере банан на воротнік
показати весь коментар
19.10.2025 18:38 Відповісти
Одному мені цікаво шо б воно заспівало, як би це стосувалося Америки?
показати весь коментар
19.10.2025 18:38 Відповісти
Трампон і москальське ***** найближчим часом здохнуть - як паршиві гієни.
В могилу з собою вони вже нічого не заберуть.
показати весь коментар
19.10.2025 18:39 Відповісти
Руда скотиняка
показати весь коментар
19.10.2025 18:40 Відповісти
А копалини, газову інфраструктуру та атомну генерацію отримає США
показати весь коментар
19.10.2025 18:40 Відповісти
Та пішов він нафуй! Разом з ху#лом!
показати весь коментар
19.10.2025 18:45 Відповісти
2 кв метри собі на могилу, якщо у мавзолеї не покладуть.
показати весь коментар
19.10.2025 18:48 Відповісти
Хто цей рудий базікало? Бог? Безсмертний небожитель? Ні! Старий божевільний нарцис, який не сьогодні так завтра почне ходити під себе. І воно мріє ділить Україну, як періг, роздавав її шматки. Нечім добрим це не закінчиться і для рудого також. Українці ніколи не пробачать та не подарують нікому такий дерибан Батьківщини.
показати весь коментар
19.10.2025 18:49 Відповісти
Ось і вся правда про перенесення переговорів щодо територій, захоплення земель України, вічно Трамп дрищ після кожного дзвінка робив відстрочки переговорів . Знаючи наперед потреби апетиту ***** , тільки одні ес ес ес ВолЕдя, ес.....
показати весь коментар
19.10.2025 18:51 Відповісти
Уши ему от трупма , а не украинские территории. Д........ Слава Украине!
показати весь коментар
19.10.2025 18:51 Відповісти
Цікаве https://x.com/clashreport/status/1979255632520696137 співпадіння думок!

Прессекретарка Дональда Трампа Каролайн Левітт https://suspilne.media/amp/1142094-u-bilomu-domi-grubo-vidpovili-na-zapitanna-zurnalista-pro-samit-trampa-i-putina/ відповіла журналісту HuffPost фразою "твоя мама це зробила", коли її запитали, чому місцем майбутнього саміту Трампа і Путіна обрали саме Будапешт. Про це https://www.huffpost.com/entry/white-house-wild-response-to-huffpost-question_n_68f26217e4b0ee732e24eb66 пише HuffPost.

Інцидент стався після того, як президент США оголосив про заплановану зустріч із Путіним у столиці Угорщини. Журналісти нагадали, що саме там у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї - зобов'язання, які Росія пізніше порушила, окупувавши Крим і розпочавши війну.

Через кілька хвилин після відповіді Левітт директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун повторив те саме, написавши журналісту лише два слова: "Твоя мама".

Коли HuffPost звернувся до Левітт із уточненням, чи вважає вона свою реакцію дотепною, прессекретарка відповіла: "Мені смішно, що ти взагалі вважаєш себе журналістом. Ти - лівий пропагандист, якого ніхто не сприймає серйозно, навіть твої колеги. Перестань надсилати мені свої брехливі, упереджені та безглузді запитання".

У HuffPost заявили, що продовжать ставити представникам Трампа "питання, на які вони не хочуть відповідати", наголосивши, що "дитячі образи не зупинять вільну пресу".
показати весь коментар
19.10.2025 18:51 Відповісти
Чергове підтвердження про рівень тупості левітт. Як і усієї трампівської гамадрільʼї камарільʼї загалом.
показати весь коментар
19.10.2025 18:57 Відповісти
Трамп взяв її не за розум, а за зовнішні дані. Вона дуже гарно читає із суфлера, а для цього достатньо знати алфавіт. До речі: алфавіт-левітт.
показати весь коментар
19.10.2025 20:32 Відповісти
ПНХ рижий обмудок
показати весь коментар
19.10.2025 18:53 Відповісти
Трамп розповів про пункти перемир'я, які підпишуть кацапія і Зельоні. Але Зельоні її засекретять до протягнення Зеленского на черговий термін. Як Оманські, договір про копалини, і План перемоги Єрмака, який теж деякими пунктами чомусь засекречений.
показати весь коментар
19.10.2025 18:53 Відповісти
не тобі, руде *******, розпоряджатись українською землею...!!
показати весь коментар
19.10.2025 18:58 Відповісти
Він все робить щоб прийшла Світова війна
показати весь коментар
19.10.2025 18:59 Відповісти
сша вже вступили у війну проти України на боці расії?
показати весь коментар
19.10.2025 19:01 Відповісти
Аляску віддай в Україні "воно" найде тільки СМЕРТЬ
показати весь коментар
19.10.2025 19:01 Відповісти
День Сурка. Знов Трамп та його пацючок Вітькофф накидують. Так це ж було вже. П.С. Саму свою тезу та план Трамп з минулого року не змінив. "Різкий поворот до України" - все це маяччня.
показати весь коментар
19.10.2025 19:03 Відповісти
*** обоим в жопу
показати весь коментар
19.10.2025 19:04 Відповісти
якийсь дементний дід, якому ми нічого не винні, бо він не допомагає, а продає нам дещо з того,що нам треба ( хоча нам обіцяли при передачі ядерної зброї захист саме ці чмошники), - диктує нам що ми маємо робити! Німеччина не диктує, Франція не диктує, Польща не диктує... Король Британії не диктує! а це сцикливе шота вилізло. Решатєль хрєновий
показати весь коментар
19.10.2025 19:05 Відповісти
Я не думаю,що та скотина не погодиться вийти з Зап. і Хер. областей,але якщо це дійсно так,то я думаю на сьогодні потрібно погодитись на цей варіант,залишити йому ті території і рахувати їх як анексованими,а далі вже вирішить час. Кожен в кого є в голові клепка розуміє,як Ураїні сьогодні тяжко,важко протистояти Моські перед Слоном!! З кожним днем тільки і читаєш про всілякі супротиви тецекашникам,тому,що справжні патріоти або вже загинули,або інваліди,залишились або ждуни,або прикольщики. По приколу проголосували,а країну повині захищати оті 23%,а ті вплав через Тису марш кидок відпрацьовують. Тому я думаю,що такий варіант підходящий,а якщо НІ---то ПОВНА МОБІЛІЗАЦІЯ і в першу чергу діточок всіляких чиновників,волонтерів,поліціянтів,всих хто сидить на бюджетних грошах--трактористів майже вже немає!!!!!!
показати весь коментар
19.10.2025 19:08 Відповісти
В тому і справа, що ***** наполягає на юридичному визнанні вього Донбасу за рашкою, а вихід із захоплених частин Херсонської і Запоріжської областей тимчасовий, а далі буде наступна війна за визволення россійских територій, які окуповує Україна, тому що ці області рф рахує своїми.
показати весь коментар
19.10.2025 20:37 Відповісти
Ну це не зовсім хороша угода
показати весь коментар
19.10.2025 19:09 Відповісти
Слышь, псина, там евреи с муслимами опять шота мутят - Накрылась премия в квартал
показати весь коментар
19.10.2025 19:12 Відповісти
Це ж вже було на алясці: путін не віддасть сухопутній коридор. Під "віддасть Запоріжжя і Херсонщину", підр звісно має на увазі заморозку по лінії.

Це так звана "узкая смєкалка" (Українці віддають найукріпленіші, а взамін шиш), на яку легко ведеться трамп, вітьков і інші мага-виплятки. Ще й символічно, що знов будапешт. Лохотрон такого ж порядку.
показати весь коментар
19.10.2025 19:19 Відповісти
Пора вже його нах....уй посилати.
показати весь коментар
19.10.2025 19:20 Відповісти
Треба вижимати з нього максимум. З часом сам відпаде.
показати весь коментар
19.10.2025 19:40 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2025 19:31 Відповісти
Орлуша о Тигипко (susanin)

"Мне надоели пошлые улыбки,
Политиков поганое вранье,
Я знаю точно: лишь Сергей Тигипко
К чертям разгонит это воронье!
На нем - костюм изящный от Бриони,
И знают в банке все до одного:
Завидуют Обама с Берлускони
Способностям к анализу его.
Его лицо - светильник интеллекта,
Его улыбка - волевой оскал.
Такого безупречного субъекта
Еще никто у нас не выбирал!
А если вдруг Отчизне станет худо,
А если вдруг в страну придет беда,
Он, только что возникший ниоткуда,
Исчезнет вновь, обратно в никуда...".

Вже зник...
показати весь коментар
19.10.2025 20:32 Відповісти
На жаль ще не здох.
показати весь коментар
19.10.2025 20:40 Відповісти
А американские журналисты не понимают, что они задают вопросы кретину, которому должны врачи вопросы задавать иди там и журналисты тоже кукухой тронутые???
показати весь коментар
19.10.2025 19:35 Відповісти
***** його слухати, завтра він знову зрозуміле що ***** его обманув і виставив дурний і знову перевзуеться.
показати весь коментар
19.10.2025 19:51 Відповісти
Руда свиня то звільняй с тюрем поплічників Мэнсона, вбивцюЧепмена і всіх злодів яки сидять у твоїх тюрьмах тому що ніяких прав, ніяких законів в світі, лише анархія.
показати весь коментар
19.10.2025 19:57 Відповісти
Трамп забере хєр в рота, коли через рік республіканці просруть вибори в конгрес по повній
показати весь коментар
19.10.2025 19:59 Відповісти
Яка це нах демократія? Це закон джунглів: хто сильніший, той і правий.
показати весь коментар
19.10.2025 20:00 Відповісти
Мавпа теж, коли засовує руку у дупло і хапає банан, думає, що це її банан і неможе висунути руку, бо "свій" банан вона не викине!
А потім дохне з голоду з бананом у руці в дуплі...
показати весь коментар
19.10.2025 20:03 Відповісти
❗️Під час крайньої зустрічі в Білому домі Трамп закликав Зеленського прийняти мирні умови путіна, а саме здати Донбас або бути «знищеним» росією - FT

Джерела повідомили, що зустріч переросла в крики, а Трамп викинув карти бойових дій в Україні і повторив тези путіна з їхньої крайньої телефонної розмови.
показати весь коментар
19.10.2025 20:23 Відповісти
https://www.ft.com/content/7960c6aa-dbfa-4a55-91e8-ae44601842ec https://www.ft.com/content/7960c6aa-dbfa-4a55-91e8-ae4460184

Як повідомили джерела, обізнані з ситуацією, зустріч президентів США та України неодноразово перетворювалася на «перепалку», під час якої Трамп «постійно матюкався». Вони додали, що президент США жбурлявся картами лінії фронту в Україні, наполягав на тому, щоб Зеленський віддав Путіну весь Донбас, і неодноразово повторював тези, висловлені російським лідером під час їхньої телефонної розмови днем раніше.
показати весь коментар
19.10.2025 20:32 Відповісти
Путін забере лише щось велике та волохате своїми губами
показати весь коментар
19.10.2025 20:31 Відповісти
Ну... Воювати американці за нас не будуть.
А от скажіть, що ви відчуєте, коли почуєте дзвінок в двері квартири і побачите таке?
показати весь коментар
19.10.2025 20:34 Відповісти
Досі вже танцювати навколо Трампа! Він звичайний блазень, ми такого маємо в президентах.
показати весь коментар
19.10.2025 20:34 Відповісти
я дуже сподіваюсь що xтось у владі пам'ятає приклад відносин Японії та на єреф після 2 світової війни?
показати весь коментар
19.10.2025 20:58 Відповісти
А як же ж тепер дурники переживуть "кордони 1991 року"? Вони ж так вірили.
показати весь коментар
19.10.2025 21:09 Відповісти
 
 