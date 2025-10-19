Путін щось забере, він захопив певну територію в Україні - Трамп

Очільник США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін захопив певну частину території України, тому "забере її".

Про це він сказав в інтерв’ю для Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала Трампа, чи відчув він, що глава Кремля "готовий погодитися на припинення війни без захоплення значної частини території України". На що президент США відповів:

"Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали, і в нього багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію".

РФ вимагає від України віддати всю Донеччину

Нагадаємо, що видання The Washington Post повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. В обмін на повний контроль над Донеччиною він нібито готовий віддати окуповані території Запорізької та Херсонської областей.

У статті також ішлося про те, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців щодо передачі Донеччини під контроль РФ.

