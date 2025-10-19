Путин заберет какую-то часть территории Украины, - Трамп

Глава США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин захватил определенную часть территории Украины, поэтому "заберет ее".

Об этом он сказал в интервью для Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Трампа, почувствовал ли он, что глава Кремля "готов согласиться на прекращение войны без захвата значительной части территории Украины". На что президент США ответил:

"Ну, он что-то захватит. Я имею в виду, что они воевали, и у него много территории. Я имею в виду, что он захватил определенную территорию".

Дополняется...