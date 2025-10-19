3 501 30
Путин заберет какую-то часть территории Украины, - Трамп
Глава США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин захватил определенную часть территории Украины, поэтому "заберет ее".
Об этом он сказал в интервью для Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила Трампа, почувствовал ли он, что глава Кремля "готов согласиться на прекращение войны без захвата значительной части территории Украины". На что президент США ответил:
"Ну, он что-то захватит. Я имею в виду, что они воевали, и у него много территории. Я имею в виду, что он захватил определенную территорию".
Дополняется...
Путін забере якусь частину території України -прівєтка обом вовкам
Пане БРОВДІ відлякуйте хйла летіти !
А вовка боневтік, роби заяви у відповідь про - вже зайняті території на час замороження по лінії зіткнення з невизнанням за власністю рашки" , приклад країни БАЛТІЇ , як рішення мудрого США у далекі післяпереможні роки Другої Світової .
або забере банан на воротнік
В могилу з собою вони вже нічого не заберуть.
Прессекретарка Дональда Трампа Каролайн Левітт https://suspilne.media/amp/1142094-u-bilomu-domi-grubo-vidpovili-na-zapitanna-zurnalista-pro-samit-trampa-i-putina/ відповіла журналісту HuffPost фразою "твоя мама це зробила", коли її запитали, чому місцем майбутнього саміту Трампа і Путіна обрали саме Будапешт. Про це https://www.huffpost.com/entry/white-house-wild-response-to-huffpost-question_n_68f26217e4b0ee732e24eb66 пише HuffPost.
Інцидент стався після того, як президент США оголосив про заплановану зустріч із Путіним у столиці Угорщини. Журналісти нагадали, що саме там у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї - зобов'язання, які Росія пізніше порушила, окупувавши Крим і розпочавши війну.
Через кілька хвилин після відповіді Левітт директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун повторив те саме, написавши журналісту лише два слова: "Твоя мама".
Коли HuffPost звернувся до Левітт із уточненням, чи вважає вона свою реакцію дотепною, прессекретарка відповіла: "Мені смішно, що ти взагалі вважаєш себе журналістом. Ти - лівий пропагандист, якого ніхто не сприймає серйозно, навіть твої колеги. Перестань надсилати мені свої брехливі, упереджені та безглузді запитання".
У HuffPost заявили, що продовжать ставити представникам Трампа "питання, на які вони не хочуть відповідати", наголосивши, що "дитячі образи не зупинять вільну пресу".
