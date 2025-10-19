РУС
Путин заберет какую-то часть территории Украины, - Трамп

зеленский,трамп

Глава США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин захватил определенную часть территории Украины, поэтому "заберет ее".

Об этом он сказал в интервью для Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила Трампа, почувствовал ли он, что глава Кремля "готов согласиться на прекращение войны без захвата значительной части территории Украины". На что президент США ответил:

"Ну, он что-то захватит. Я имею в виду, что они воевали, и у него много территории. Я имею в виду, что он захватил определенную территорию".

Дополняется...

+18
Він їбанутий, ваш Трамп, щоб ви розуміли...
19.10.2025 18:29 Ответить
+16
Трамп перетворив мир на цирк в якому тільки клоуни.
19.10.2025 18:29 Ответить
+9
Захопив і забере - от і весь *** до копійки - отакий миротворець
19.10.2025 18:29 Ответить
Перепрошую - кловани.
19.10.2025 18:47 Ответить
Він на Аляску зуби точить.Дивись,Трампе,відчахне.
19.10.2025 18:30 Ответить
Потім нехай забирає мумію ЕрЗе. Можливо, з каштаном. Хоча дерево буде шкода віддавати.
19.10.2025 18:31 Ответить
подякуйте патужному Боневтіку, гнида заради свого смердючого рейтингу все зробила щоб Україна і Залужний не змогли повернути ці території
19.10.2025 18:31 Ответить
Х?й вам обоим на воротник...
19.10.2025 18:33 Ответить
Плівки Епштейна - це сила!
19.10.2025 18:33 Ответить
Захопив, тому забере. Американська Феміда з цим згодна?
19.10.2025 18:35 Ответить
ми не можемо надати Україні ВСЕ що вона просить - прівєтка для друга хйла

Путін забере якусь частину території України -прівєтка обом вовкам

Пане БРОВДІ відлякуйте хйла летіти !

А вовка боневтік, роби заяви у відповідь про - вже зайняті території на час замороження по лінії зіткнення з невизнанням за власністю рашки" , приклад країни БАЛТІЇ , як рішення мудрого США у далекі післяпереможні роки Другої Світової .
19.10.2025 18:35 Ответить
реально хвора людина
19.10.2025 18:36 Ответить
тампон, отдай Орбану свое очко дырявое
19.10.2025 18:36 Ответить
С этого момента Украина постепенно будет исчезать с карты мира с такими как Трамп и Зеленский.
19.10.2025 18:36 Ответить
"баш на баш". Путин захопить Донбасс а чурбаны через Мексиканскую границу захоплять пол Америки! Меняемось Донни?
19.10.2025 18:37 Ответить
Рыжий барыга вместе с его хозяином - ****** пойдут на. уй! К кобзону и жириновскому в апартаменты со смолой и жарком))
19.10.2025 18:38 Ответить
або не забере

або забере банан на воротнік
19.10.2025 18:38 Ответить
Одному мені цікаво шо б воно заспівало, як би це стосувалося Америки?
19.10.2025 18:38 Ответить
Трампон і москальське ***** найближчим часом здохнуть - як паршиві гієни.
В могилу з собою вони вже нічого не заберуть.
19.10.2025 18:39 Ответить
Руда скотиняка
19.10.2025 18:40 Ответить
А копалини, газову інфраструктуру та атомну генерацію отримає США
19.10.2025 18:40 Ответить
Та пішов він нафуй! Разом з ху#лом!
19.10.2025 18:45 Ответить
2 кв метри собі на могилу, якщо у мавзолеї не покладуть.
19.10.2025 18:48 Ответить
Хто цей рудий базікало? Бог? Безсмертний небожитель? Ні! Старий божевільний нарцис, який не сьогодні так завтра почне ходити під себе. І воно мріє ділить Україну, як періг, роздавав її шматки. Нечім добрим це не закінчиться і для рудого також. Українці ніколи не пробачать та не подарують нікому такий дерибан Батьківщини.
19.10.2025 18:49 Ответить
Ось і вся правда про перенесення переговорів щодо територій, захоплення земель України, вічно Трамп дрищ після кожного дзвінка робив відстрочки переговорів . Знаючи наперед потреби апетиту ***** , тільки одні ес ес ес ВолЕдя, ес.....
19.10.2025 18:51 Ответить
Уши ему от трупма , а не украинские территории. Д........ Слава Украине!
19.10.2025 18:51 Ответить
Цікаве https://x.com/clashreport/status/1979255632520696137 співпадіння думок!

Прессекретарка Дональда Трампа Каролайн Левітт https://suspilne.media/amp/1142094-u-bilomu-domi-grubo-vidpovili-na-zapitanna-zurnalista-pro-samit-trampa-i-putina/ відповіла журналісту HuffPost фразою "твоя мама це зробила", коли її запитали, чому місцем майбутнього саміту Трампа і Путіна обрали саме Будапешт. Про це https://www.huffpost.com/entry/white-house-wild-response-to-huffpost-question_n_68f26217e4b0ee732e24eb66 пише HuffPost.

Інцидент стався після того, як президент США оголосив про заплановану зустріч із Путіним у столиці Угорщини. Журналісти нагадали, що саме там у 1994 році був підписаний Будапештський меморандум, який мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї - зобов'язання, які Росія пізніше порушила, окупувавши Крим і розпочавши війну.

Через кілька хвилин після відповіді Левітт директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун повторив те саме, написавши журналісту лише два слова: "Твоя мама".

Коли HuffPost звернувся до Левітт із уточненням, чи вважає вона свою реакцію дотепною, прессекретарка відповіла: "Мені смішно, що ти взагалі вважаєш себе журналістом. Ти - лівий пропагандист, якого ніхто не сприймає серйозно, навіть твої колеги. Перестань надсилати мені свої брехливі, упереджені та безглузді запитання".

У HuffPost заявили, що продовжать ставити представникам Трампа "питання, на які вони не хочуть відповідати", наголосивши, що "дитячі образи не зупинять вільну пресу".
19.10.2025 18:51 Ответить
Чергове підтвердження про рівень тупості левітт. Як і усієї трампівської гамадрільʼї камарільʼї загалом.
19.10.2025 18:57 Ответить
ПНХ рижий обмудок
19.10.2025 18:53 Ответить
Трамп розповів про пункти перемир'я, які підпишуть кацапія і Зельоні. Але Зельоні її засекретять до протягнення Зеленского на черговий термін. Як Оманські, договір про копалини, і План перемоги Єрмака, який теж деякими пунктами чомусь засекречений.
19.10.2025 18:53 Ответить
 
 