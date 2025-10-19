Трамп призвал Зеленского принять условия Путина, иначе Россия "уничтожит" Украину, - FT

Во время встречи 17 октября глава США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского принять условия России о прекращении войны, заявляя, что иначе диктатор РФ Владимир Путин "уничтожит" Украину.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча была эмоциональной

По словам собеседников, встреча президентов США и Украины неоднократно перерастала в "перепалку", во время которой Трамп "постоянно ругался".

Источники добавляют, что президент США "отбросил карты линии фронта" в Украине, настаивал на том, чтобы Зеленский "отдал Путину весь Донбасс", и неоднократно повторял тезисы, которые глава РФ высказал во время их разговора накануне.

"Хотя Украине в конце концов удалось вернуть Трампа к поддержке замораживания нынешних линий фронта, эта острая встреча, похоже, отражала капризный характер позиции Трампа по войне и его готовность поддержать максималистские требования Путина", - пишет издание.

Кроме этого, Financial Times добавляет, что пятничная встреча напоминала подобную противоречивую встречу в Белом доме в феврале этого года, во время которой Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского за недостаточную благодарность к США.

Трамп призвал заключить соглашение

Европейские чиновники, ознакомленные с ходом встречи рассказали, что во время переговоров Трамп, казалось, дословно повторил многие тезисы Путина, даже если они противоречили его собственным недавним заявлениям о слабости России.

По словам европейского чиновника, осведомленного о встрече, Трамп сказал Зеленскому, что украинскому лидеру "нужно заключить сделку, иначе Украину ждет уничтожение".

Чиновник, проинформированный о переговорах в Белом доме, рассказал, что в какой-то момент Трамп отбросил карты боевых действий в Украине. Президент США сказал, что ему "надоело" снова и снова видеть карту линии фронта в Украине.

"Зеленский был очень негативно настроен после встречи",- цитирует издание одного из чиновников.

Он также добавил, что европейские лидеры были "не оптимистичными, а прагматичными по планированию следующих шагов".

Встреча в Белом доме 17 октября

В пятницу, 17 октября, президент Украины Зеленский и президент США Трамп провели встречу в Белом доме. По информации СМИ, президент Украины на встречу с главой Белого дома привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Переговоры лидеров Украины и США продолжались дольше, чем планировалось.

После встречи с американским лидером Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

После встречи Зеленский подтвердил, что во время встречи с Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Однако лидеры решили, что пока публично не будут говорить о дальнобойных ракетах: США не хотят эскалации.

Трамп после встречи с Зеленским в свою очередь заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

