Зеленский после встречи с Трампом проводит телефонный разговор с европейскими лидерами, - СМИ
После встречи с американским лидером Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский начал телефонный разговор с европейскими лидерами.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ.
По словам собеседника, это групповой звонок, но список подключенных пока не известен.
Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.
Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.
По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.
