РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6912 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского с Трампом
836 5

Зеленский после встречи с Трампом проводит телефонный разговор с европейскими лидерами, - СМИ

Совместное заявление Туска, Стармера, Зеленского, Макрона и Мерца

После встречи с американским лидером Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский начал телефонный разговор с европейскими лидерами.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в украинской делегации, информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, это групповой звонок, но список подключенных пока не известен.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.

Смотрите также: Встреча Зеленского с Трампом завершилась. ВИДЕО

Автор: 

Европа (2098) Зеленский Владимир (22276) Трамп Дональд (6822)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаліється
показать весь комментарий
17.10.2025 23:36 Ответить
вихваляється!! )
показать весь комментарий
17.10.2025 23:43 Ответить
Що живий і не вигнали
показать весь комментарий
17.10.2025 23:46 Ответить
"плачєт дєвачка в автаматє" - "потужнонезламна нетряпка"
показать весь комментарий
17.10.2025 23:47 Ответить
 
 