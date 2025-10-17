Встреча Зеленского с Трампом завершилась. ВИДЕО

В Белом доме завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Украинская делегация во главе с президентом покинула Белый дом.

СМИ сообщали, что после встречи с Трампом Зеленский проведет брифинг для прессы.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

