Встреча Зеленского с Трампом завершилась. ВИДЕО

В Белом доме завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Украинская делегация во главе с президентом покинула Белый дом.

СМИ сообщали, что после встречи с Трампом Зеленский проведет брифинг для прессы.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

Де Томагавки, блдь!?
показать весь комментарий
17.10.2025 23:15 Ответить
Какие томагавки? Уже 6 утра была новость в мировых изданиях....

Трамп сказал, что "из-за Украины не случится Третья Мировая война", поставки оружия пока отменяются, но зато Трамп снова встретится с Путиным лично, на этот раз в Венгрии
показать весь комментарий
17.10.2025 23:52 Ответить
попереду - рєчі Високого, розібрані на цитати )) час оп-існих ботів пішов! ))
показать весь комментарий
17.10.2025 23:16 Ответить
спільні обід та пресконференцію відмінили? ушлі по англійські?
показать весь комментарий
17.10.2025 23:18 Ответить
Какие то "кислые физиономии" у делегации включая Зилю! Видимо "что то пошло не так"!
показать весь комментарий
17.10.2025 23:24 Ответить
Йолопе, обід і пресконференція були перед переговорами.
показать весь комментарий
17.10.2025 23:24 Ответить
Членагенство....
показать весь комментарий
17.10.2025 23:31 Ответить
Зеля нюхнув тунца.
показать весь комментарий
17.10.2025 23:35 Ответить
Послали нах...?
показать весь комментарий
17.10.2025 23:47 Ответить
Томагавки погавкали ..
показать весь комментарий
17.10.2025 23:55 Ответить
 
 