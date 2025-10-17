Встреча Зеленского с Трампом завершилась. ВИДЕО
В Белом доме завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Украинская делегация во главе с президентом покинула Белый дом.
СМИ сообщали, что после встречи с Трампом Зеленский проведет брифинг для прессы.
Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.
Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.
Трамп сказал, что "из-за Украины не случится Третья Мировая война", поставки оружия пока отменяются, но зато Трамп снова встретится с Путиным лично, на этот раз в Венгрии