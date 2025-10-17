Зустріч Зеленського з Трампом завершилася. ВIДЕО
У Білому домі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Українська делегація на чолі з президентом покинула Білий дім.
ЗМІ повідомляли, що після зустрічі з Трампом Зеленський проведе брифінг для преси.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.
Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.
Трамп сказал, что "из-за Украины не случится Третья Мировая война", поставки оружия пока отменяются, но зато Трамп снова встретится с Путиным лично, на этот раз в Венгрии
❗️Химерний, незрозумілий склад, дивні перестановки, які викривають значні внутрішні проблеми.
Не чекайте нічого від зустрічей. Нас будуть годувати завтрашнім днем, і найгірше з чергового циклу ілюзій - це низька вірогідність складних, давно назрілих рішень щодо зміни військового управління та мобілізації. І ще більше інтриг.
Поки що ми все ще хоспіс без перегляду лікування. Такі справи.
В той же час, навпроти Сьюзі Вайлз, голови адміністрації Білого дому, наша Посол... Умєров навпроти Венса) Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент має собі міністерку енергетики Гринчук без колеги з України, Марченка. Піт Гегсет є, Шмигаля нема.
У них зрозумілий склад делегації, у нас - не дуже, вже писала про це. Хоч Палісу взяли...