Зустріч Зеленського з Трампом завершилася. ВIДЕО

У Білому домі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Українська делегація на чолі з президентом покинула Білий дім.

ЗМІ повідомляли, що після зустрічі з Трампом Зеленський проведе брифінг для преси.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

