Зустріч Зеленського з Трампом завершилася. ВIДЕО

У Білому домі завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Українська делегація на чолі з президентом покинула Білий дім.

ЗМІ повідомляли, що після зустрічі з Трампом Зеленський проведе брифінг для преси.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

Топ коментарі
+9
Де Томагавки, блдь!?
17.10.2025 23:15 Відповісти
+7
спільні обід та пресконференцію відмінили? ушлі по англійські?
17.10.2025 23:18 Відповісти
+4
Какие то "кислые физиономии" у делегации включая Зилю! Видимо "что то пошло не так"!
17.10.2025 23:24 Відповісти
Де Томагавки, блдь!?
17.10.2025 23:15 Відповісти
Какие томагавки? Уже 6 утра была новость в мировых изданиях....

Трамп сказал, что "из-за Украины не случится Третья Мировая война", поставки оружия пока отменяются, но зато Трамп снова встретится с Путиным лично, на этот раз в Венгрии
17.10.2025 23:52 Відповісти
попереду - рєчі Високого, розібрані на цитати )) час оп-існих ботів пішов! ))
17.10.2025 23:16 Відповісти
спільні обід та пресконференцію відмінили? ушлі по англійські?
17.10.2025 23:18 Відповісти
Какие то "кислые физиономии" у делегации включая Зилю! Видимо "что то пошло не так"!
17.10.2025 23:24 Відповісти
Йолопе, обід і пресконференція були перед переговорами.
17.10.2025 23:24 Відповісти
Членагенство....
17.10.2025 23:31 Відповісти
Зеля нюхнув тунца.
17.10.2025 23:35 Відповісти
разом з тобою
18.10.2025 00:28 Відповісти
Послали нах...?
17.10.2025 23:47 Відповісти
Томагавки погавкали ..
17.10.2025 23:55 Відповісти
https://t.me/marybezuhla/5142 Безугла. У делегації Президента під час візиту до США є Єрмак, Умєров🫠, але немає ні Шмигаля як міністра оборони, ні його заступників. Є Кислиця, перший заступник МЗС, але немає керівника МЗС Сибіги. Є міністерка енергетики Гринчук, в той же час, прем'єрка Свириденко не залишилась у США, коли приїхав Зеленський, а відправлена в... Кошиці до Фіцо 👀 Хоча її візит в США розпочався раніше і мав би перетекти в роботу із Зеленським та Єрмаком зараз.

❗️Химерний, незрозумілий склад, дивні перестановки, які викривають значні внутрішні проблеми.

Не чекайте нічого від зустрічей. Нас будуть годувати завтрашнім днем, і найгірше з чергового циклу ілюзій - це низька вірогідність складних, давно назрілих рішень щодо зміни військового управління та мобілізації. І ще більше інтриг.

Поки що ми все ще хоспіс без перегляду лікування. Такі справи.
18.10.2025 00:19 Відповісти
Знову ж, чому навпроти Рубіо Єрмак, а не Сибіга? Сибіги немає взагалі. Зустрічі міністрів не було. Знаковий момент.

В той же час, навпроти Сьюзі Вайлз, голови адміністрації Білого дому, наша Посол... Умєров навпроти Венса) Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент має собі міністерку енергетики Гринчук без колеги з України, Марченка. Піт Гегсет є, Шмигаля нема.

У них зрозумілий склад делегації, у нас - не дуже, вже писала про це. Хоч Палісу взяли...
18.10.2025 00:29 Відповісти
 
 