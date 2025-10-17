Зеленський після зустрічі з Трампом проводить телефонну розмову з європейськими лідерами, - ЗМІ
Після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський розпочав телефонну розмову з європейськими лідерами.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в українській делегації, інформує Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника, це груповий дзвінок, але список долучених наразі не відомий.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.
Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.
За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.
