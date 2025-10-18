Зеленский: Договорились с Трампом, что публично не будем говорить о дальнобойных ракетах. США не хотят эскалации
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы решили с Трампом, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах. США не хотят эскалации", - сказал Зеленский.
По словам президента, во время встречи также обсуждали дальнобойные возможности, но "решили не делать этого заявления".
"Мы говорили о ПВО...Мы решили работать больше над производством... Будем над этим работать", - сказал глава государства.
Зеленский назвал "очень продуктивной" встречу с Трампом.
Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.
Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.
По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.
психіатрівсвіту взаємодіяти з росією.
У сухому залишку:
1. ЗЄ свідомо злив оборону у 2022 році та 1/5 території України.
2. ЗЄ винен у невиправданих жертвах 2022 року.
3. ЗЄ винен у авантюрі контрнатупу 2023, яка була потрібна йому, як політичний піар.
4. ЗЄ винен у авантюрі Курської операції, яка коштувала ЗСУ життів та техніки, заради політичного піару.
5. ЗЄ ******* гроші ЄС на псевдо-Фламінго та дронах, які начебто виготовляє дивна контора ФайрПойнт.
Взагалі, ЗЄ - є причиною та наслідком всіх проблем України з 2019 року.
"Трамп під час розмови з путіним запитав у того дозволу на передачу томагавків Україні і путін заборонив."