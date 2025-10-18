РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4726 посетителей онлайн
Новости
1 852 13

Зеленский: Договорились с Трампом, что публично не будем говорить о дальнобойных ракетах. США не хотят эскалации

зеленський

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы решили с Трампом, что пока публично не будем говорить о дальнобойных ракетах. США не хотят эскалации", - сказал Зеленский.

По словам президента, во время встречи также обсуждали дальнобойные возможности, но "решили не делать этого заявления".

"Мы говорили о ПВО...Мы решили работать больше над производством... Будем над этим работать", - сказал глава государства.

Зеленский назвал "очень продуктивной" встречу с Трампом.

Напомним, что в пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленский Владимир (22276) ракеты (3764) Трамп Дональд (6822)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Натамогавкались, і мовчать! Більше не томагавкати!
показать весь комментарий
18.10.2025 00:02 Ответить
+5
Так, телемарафонними Фламінгами, Трембітами, Паляницями та всім іншим.
показать весь комментарий
18.10.2025 00:14 Ответить
+1
Тобто , бити будем тихо, але болюче
показать весь комментарий
18.10.2025 00:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нгу да, трамп нещодавно казав, що ескалатор намагався його вбити.
показать весь комментарий
17.10.2025 23:57 Ответить
от тобі й на! так шо, тепер через берінгову протоку ескалатор вже не буде будувати? ))
показать весь комментарий
18.10.2025 00:05 Ответить
нє, вітьков казав що краще побудувати тонель. Так можно буде непомітніше для психіатрівсвіту взаємодіяти з росією.
показать весь комментарий
18.10.2025 00:54 Ответить
Хай тепер друг Владімір крутиться.
показать весь комментарий
18.10.2025 00:00 Ответить
Натамогавкались, і мовчать! Більше не томагавкати!
показать весь комментарий
18.10.2025 00:02 Ответить
Тобто , бити будем тихо, але болюче
показать весь комментарий
18.10.2025 00:09 Ответить
Так, телемарафонними Фламінгами, Трембітами, Паляницями та всім іншим.
показать весь комментарий
18.10.2025 00:14 Ответить
Видосиками, это страшное оружие массового поражения.
показать весь комментарий
18.10.2025 00:21 Ответить
Та чого вже там - кажи як є. Домовилися, що Україна постачатиме сша фламінги. Бо у них своїх томагавків не вистачає. рудий же ж заявив про це? Ну ось ми і допоможемо.
показать весь комментарий
18.10.2025 00:35 Ответить
***** домовилася з слоном, що купа посліду хз ким наваляна. 😁 ***** згодна приняти на себе все, що скаже слон.

У сухому залишку:
1. ЗЄ свідомо злив оборону у 2022 році та 1/5 території України.
2. ЗЄ винен у невиправданих жертвах 2022 року.
3. ЗЄ винен у авантюрі контрнатупу 2023, яка була потрібна йому, як політичний піар.
4. ЗЄ винен у авантюрі Курської операції, яка коштувала ЗСУ життів та техніки, заради політичного піару.
5. ЗЄ ******* гроші ЄС на псевдо-Фламінго та дронах, які начебто виготовляє дивна контора ФайрПойнт.

Взагалі, ЗЄ - є причиною та наслідком всіх проблем України з 2019 року.
показать весь комментарий
18.10.2025 00:42 Ответить
"Ми вирішили з Трампом, що наразі публічно не будемо говорити про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації", - сказав Зеленський. Судячи з вигляду, він розуміє, що це кінець, бо якщо тихо рятувати Україну, то другого терміну точно не бачити.
показать весь комментарий
18.10.2025 00:44 Ответить
@ (у перекладі):
"Трамп під час розмови з путіним запитав у того дозволу на передачу томагавків Україні і путін заборонив."
показать весь комментарий
18.10.2025 01:09 Ответить
Трамп продал Украину-- будет качать бабло за не передачу ракет.
показать весь комментарий
18.10.2025 01:26 Ответить
 
 