РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6912 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского с Трампом оссийский ОПК
1 247 11

Зеленский привез Трампу карты с "болевыми точками" российского ОПК, - СМИ

Встреча Зеленского и Трампа 17 октября

Президент Владимир Зеленский на встречу с лидером США Дональдом Трампом привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом журналистам рассказал собеседник в украинской делегации на переговорах в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП и Суспільне.

Вместе с Владимиром Зеленским в Белый дом приехали также глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава министерства энергетики Светлана Гринчук и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Отмечается, что украинская делегация подготовила карты с "болевыми точками" российской оборонной промышленности и военной экономики, на которые можно нажать, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не готов, но с помощью Трампа мы сможем остановить эту войну, - Зеленский

На картах подробно отражены ключевые объекты и слабые места российской военно-экономической инфраструктуры, добавляет "Суспільне".

Вероятно, карты являются частью дискуссии между Украиной и США о потенциальном предоставлении крылатых ракет Tomahawk и украинских ударов по целям вглубь России.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Напомним, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Во время пресс-брифинга Трамп заявил, что планирует обсуждать с украинским коллегой возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, однако подчеркнул, что хотел бы, чтобы они не понадобились для завершения войны.

Автор: 

Зеленский Владимир (22276) Трамп Дональд (6822) ОПК (217) Удары по РФ (601)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Но за столиком в любимой кафешке Разреши поцеловать тебя в щечку, Я раскрою сразу все свои фишки, Болевые точки.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:48 Ответить
+2
То їбаш Фламінгами, Нептунами, Лютими, Пеклами, Трембітами, Паляницями, Бобрами, Сапсанами, Вільхами.. чого чекаєш? А, є лише балаболістичні ракети?
показать весь комментарий
17.10.2025 22:50 Ответить
+2
Молодець! Завдання виконано успішно! Завтра Пуйло віддасть команду прикрити ці об'єкти.
показать весь комментарий
17.10.2025 23:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но за столиком в любимой кафешке Разреши поцеловать тебя в щечку, Я раскрою сразу все свои фишки, Болевые точки.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:48 Ответить
То їбаш Фламінгами, Нептунами, Лютими, Пеклами, Трембітами, Паляницями, Бобрами, Сапсанами, Вільхами.. чого чекаєш? А, є лише балаболістичні ракети?
показать весь комментарий
17.10.2025 22:50 Ответить
Президент Володимир Зеленський на зустріч з лідером США Дональдом Трампом привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Так все ж таки мапи, чи карти?
показать весь комментарий
17.10.2025 22:56 Ответить
Тузи чирвові. Трамп хотів козирів
показать весь комментарий
17.10.2025 23:06 Ответить
ще й потужний китайський акупунктарор, до всих своїх талантів )) будєм подождать. результати стануть непрямо відомі по, - підуть разом попоїсти, після перегляду сватів, чи обєдня буде скасована.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:56 Ответить
Вся королевская рать (ЦРУ,АНБ,РУМО и другие интересные организации) в шоке. Зеленский карту привез!
показать весь комментарий
17.10.2025 22:58 Ответить
карти!!! з направлєніями. у бульбохуйла позичив.
показать весь комментарий
17.10.2025 23:01 Ответить
Це щоб Трамп не сказав, що у нього немає карт.
показать весь комментарий
17.10.2025 23:06 Ответить
Молодець! Завдання виконано успішно! Завтра Пуйло віддасть команду прикрити ці об'єкти.
показать весь комментарий
17.10.2025 23:07 Ответить
Сибіга ?
показать весь комментарий
17.10.2025 23:34 Ответить
А карти - забув?
показать весь комментарий
17.10.2025 23:42 Ответить
 
 