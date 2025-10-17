Зеленский привез Трампу карты с "болевыми точками" российского ОПК, - СМИ

Президент Владимир Зеленский на встречу с лидером США Дональдом Трампом привез карты, на которых показаны уязвимые места российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом журналистам рассказал собеседник в украинской делегации на переговорах в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП и Суспільне.

Вместе с Владимиром Зеленским в Белый дом приехали также глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава министерства энергетики Светлана Гринчук и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Отмечается, что украинская делегация подготовила карты с "болевыми точками" российской оборонной промышленности и военной экономики, на которые можно нажать, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну.

На картах подробно отражены ключевые объекты и слабые места российской военно-экономической инфраструктуры, добавляет "Суспільне".

Вероятно, карты являются частью дискуссии между Украиной и США о потенциальном предоставлении крылатых ракет Tomahawk и украинских ударов по целям вглубь России.

Напомним, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Во время пресс-брифинга Трамп заявил, что планирует обсуждать с украинским коллегой возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, однако подчеркнул, что хотел бы, чтобы они не понадобились для завершения войны.