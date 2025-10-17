РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8689 посетителей онлайн
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
1 338 9

Трамп: Лучше завершить войну в Украине без Tomahawk

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Трампа спросили, рассматривает ли он передачу ракет Tomahawk Украине.

"Да, конечно. Мы будем об этом говорить. Поэтому мы здесь и собрались", - сказал глава Белого дома.

Кроме этого, американского лидера спросили, позволит ли его администрация наносить Украине удары этими ракетами вглубь территории РФ.

"Мы будем говорить об этом. Это то, о чем мы будем говорить. Вы правы, это эскалация, но мы будем говорить об этом", - ответил Трамп.

В то же время глава США сказал, что "лучше закончить эту войну без Tomahawk" и добавил, что американской армии также нужны эти ракеты.

"Мы очень много вооружения отправляли в Украину за последние годы. Также есть разные подходы (по отправке Tomahawk, - ред.). Мы можем отправить это в Европейский Союз, а они - оплатить за оружие. Мы нуждаемся в Tomahawk и другом вооружении, но мы должны закончить войну", -

Читайте также: Есть шансы быстро закончить войну в Украине. Стороны должны "проявить гибкость", - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (6822) Томагавк (40)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо ж говорити - путлєр сказав не давати
показать весь комментарий
17.10.2025 21:19 Ответить
А чого путлер не сказав зняти "пекельні санції" які ще Байден наклав? Чи як Байден заборонити бити по теріторії РФ?
показать весь комментарий
17.10.2025 21:39 Ответить
"как здорово шо все ми здєсь сєгодня собралісь" - з останнього, що і ***** і зєля йому на зустрічах одним пальцем на піаніні наярювали ))
показать весь комментарий
17.10.2025 21:22 Ответить
Обговорять і на тому стоп один хрін що і необговорювати.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:23 Ответить
Не вірю. Обговорення, що не дасть ці ракети? Так вірю.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:23 Ответить
Ні ні ні фраєрок, сказав Томагавк то не давай задню
показать весь комментарий
17.10.2025 21:48 Ответить
Нам самим потрібні томагавки, інакше як нам воювати з тубільцями, зі списами?.Питання по томагавкам будемо обговорювати. Я завершу війну швидко, на це є шанс, а якщо не завершу - це не моя війна.
Схоже на американський серіал, у якому одна серія триває півроку, із постійним повторенням.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:49 Ответить
коли вибирае бовдура Україна то страждае Україна коли бовдура вибирае США то страждае весь світ
показать весь комментарий
17.10.2025 21:53 Ответить
ТАСО!!!
показать весь комментарий
17.10.2025 22:14 Ответить
 
 