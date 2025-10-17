Трамп: Лучше завершить войну в Украине без Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

Трампа спросили, рассматривает ли он передачу ракет Tomahawk Украине.

"Да, конечно. Мы будем об этом говорить. Поэтому мы здесь и собрались", - сказал глава Белого дома.

Кроме этого, американского лидера спросили, позволит ли его администрация наносить Украине удары этими ракетами вглубь территории РФ.

"Мы будем говорить об этом. Это то, о чем мы будем говорить. Вы правы, это эскалация, но мы будем говорить об этом", - ответил Трамп.

В то же время глава США сказал, что "лучше закончить эту войну без Tomahawk" и добавил, что американской армии также нужны эти ракеты.

"Мы очень много вооружения отправляли в Украину за последние годы. Также есть разные подходы (по отправке Tomahawk, - ред.). Мы можем отправить это в Европейский Союз, а они - оплатить за оружие. Мы нуждаемся в Tomahawk и другом вооружении, но мы должны закончить войну", -

