УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8021 відвідувач онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
1 460 9

Трамп: Краще завершити війну в Україні без Tomahawk

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трампа запитали, чи розглядає він передачу ракет Tomahawk Україні.

"Так, звичайно. Ми будемо про це говорити. Тому ми тут і зібралися", - сказав глава Білого дому.

Крім цього, американського лідера запитали, чи дозволить його адміністрація завдавати Україні ударів цими ракетами вглиб території РФ.

"Ми будемо говорити про це. Це те, про що ми будемо говорити. Ви праві, це ескалація, але ми будемо говорити про це", - відповів Трамп.

Водночас очільник США сказав, що "краще закінчити цю війну без Tomahawk" та додав, що американській армії також потрібні ці ракети.

"Ми дуже багато озброєння відправляли в Україну за останні роки. Також є різні підходи (щодо відправлення Tomahawk, - ред..). Ми можемо відправити це до Європейського Союзу, а вони – сплатити за зброю. Ми потребуємо Tomahawk та іншого озброєння, але ми мусимо закінчити війну", - додав ТРамп. 

Читайте також: Є шанси швидко закінчити війну в Україні. Сторони мають "проявити гнучкість", - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (7375) Томагавк (41)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо ж говорити - путлєр сказав не давати
показати весь коментар
17.10.2025 21:19 Відповісти
А чого путлер не сказав зняти "пекельні санції" які ще Байден наклав? Чи як Байден заборонити бити по теріторії РФ?
показати весь коментар
17.10.2025 21:39 Відповісти
"как здорово шо все ми здєсь сєгодня собралісь" - з останнього, що і ***** і зєля йому на зустрічах одним пальцем на піаніні наярювали ))
показати весь коментар
17.10.2025 21:22 Відповісти
Обговорять і на тому стоп один хрін що і необговорювати.
показати весь коментар
17.10.2025 21:23 Відповісти
Не вірю. Обговорення, що не дасть ці ракети? Так вірю.
показати весь коментар
17.10.2025 21:23 Відповісти
Ні ні ні фраєрок, сказав Томагавк то не давай задню
показати весь коментар
17.10.2025 21:48 Відповісти
Нам самим потрібні томагавки, інакше як нам воювати з тубільцями, зі списами?.Питання по томагавкам будемо обговорювати. Я завершу війну швидко, на це є шанс, а якщо не завершу - це не моя війна.
Схоже на американський серіал, у якому одна серія триває півроку, із постійним повторенням.
показати весь коментар
17.10.2025 21:49 Відповісти
коли вибирае бовдура Україна то страждае Україна коли бовдура вибирае США то страждае весь світ
показати весь коментар
17.10.2025 21:53 Відповісти
ТАСО!!!
показати весь коментар
17.10.2025 22:14 Відповісти
 
 