Трамп: Краще завершити війну в Україні без Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом України у Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Трампа запитали, чи розглядає він передачу ракет Tomahawk Україні.

"Так, звичайно. Ми будемо про це говорити. Тому ми тут і зібралися", - сказав глава Білого дому.

Крім цього, американського лідера запитали, чи дозволить його адміністрація завдавати Україні ударів цими ракетами вглиб території РФ.

"Ми будемо говорити про це. Це те, про що ми будемо говорити. Ви праві, це ескалація, але ми будемо говорити про це", - відповів Трамп.

Водночас очільник США сказав, що "краще закінчити цю війну без Tomahawk" та додав, що американській армії також потрібні ці ракети.

"Ми дуже багато озброєння відправляли в Україну за останні роки. Також є різні підходи (щодо відправлення Tomahawk, - ред..). Ми можемо відправити це до Європейського Союзу, а вони – сплатити за зброю. Ми потребуємо Tomahawk та іншого озброєння, але ми мусимо закінчити війну", - додав ТРамп.

