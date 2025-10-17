Є шанси швидко закінчити війну в Україні. Сторони мають "проявити гнучкість", - Трамп

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть завершення війни Росії проти України. Мирне врегулювання можливе найближчим часом, якщо сторони "проявлять гнучкість".

Про це він заявив на зустрічі із лідером України у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Путін хоче припинити війну. Інакше він би так не говорив. Побачимо, що станеться. Я говорив з ним вчора 2,5 години, ми обговорили багато деталей, він хоче це завершити, Зеленський хоче це завершити, нам потрібно це зробити", - сказав президент США, відповідаючи на питання про те, що буде якщо Путін в Будапешті відмовиться погоджуватись на мир.

Трамп зауважив, що процес розпочався "ще з Аляски, де, як я думаю, були обговорені певні орієнтири". Також він повторив, що нинішня ситуація бере початок ще "з часів адміністрації (президента Джо – ред.) Байдена".

"Ми успадкували це, і хотіли б подивитися, чи можемо завершити… Ми хочемо, щоб це закінчилося. Так багато людей загинуло у цій війні, і ми… покладемо їй край", - наголосив Трамп.

Трамп також відповів про постачання Україні "Tomahawk":

"Нам потрібні Томагавки. Ми дуже багато озброєння відправили Україні. Є різні підходи: можемо відправити ЄС, вони оплатять. Ми потребуємо Томагавки й іншу зброю, але також потрібно закінчити війну. Ми будемо розмовляти про велику кількість потужної зброї, сподіваємося їм це потрібно. Ми думаємо, краще закінчити цю війну без Томагавків. Ми близько до цього".

Лідер США також заявив, що його цікавлять українські дрони:

"Вони роблять дуже хороші дрони. Але немає нічого кращого за реактивні літаки".

