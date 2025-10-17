УКР
3 268 48

Є шанси швидко закінчити війну в Україні. Сторони мають "проявити гнучкість", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть завершення війни Росії проти України. Мирне врегулювання можливе найближчим часом, якщо сторони "проявлять гнучкість".

Про це він заявив на зустрічі із лідером України у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Путін хоче припинити війну. Інакше він би так не говорив. Побачимо, що станеться. Я говорив з ним вчора 2,5 години, ми обговорили багато деталей, він хоче це завершити, Зеленський хоче це завершити, нам потрібно це зробити", - сказав президент США, відповідаючи на питання про те, що буде якщо Путін в Будапешті відмовиться погоджуватись на мир.

Трамп зауважив, що процес розпочався "ще з Аляски, де, як я думаю, були обговорені певні орієнтири". Також він повторив, що нинішня ситуація бере початок ще "з часів адміністрації (президента Джо – ред.) Байдена".

"Ми успадкували це, і хотіли б подивитися, чи можемо завершити… Ми хочемо, щоб це закінчилося. Так багато людей загинуло у цій війні, і ми… покладемо їй край", - наголосив Трамп.

Трамп також відповів про постачання Україні "Tomahawk":  

"Нам потрібні Томагавки. Ми дуже багато озброєння відправили Україні. Є різні підходи: можемо відправити ЄС, вони оплатять. Ми потребуємо Томагавки й іншу зброю, але також потрібно закінчити війну. Ми будемо розмовляти про велику кількість потужної зброї, сподіваємося їм це потрібно. Ми думаємо, краще закінчити цю війну без Томагавків. Ми близько до цього".

Лідер США також заявив, що його цікавлять українські дрони:

"Вони роблять дуже хороші дрони. Але немає нічого кращого за реактивні літаки".

Автор: 

Зеленський Володимир (25837) Трамп Дональд (7375) війна в Україні (6597)
Топ коментарі
+11
17.10.2025 21:07 Відповісти
+9
Я думаю, що Путін хоче припинити війну. Інакше він би так не говорив Це ж вже було і не раз. Ну далі можно цього довбойоба не читати. Воно невиліковне і не розуміє що ***** його за дебіла має.
17.10.2025 21:17 Відповісти
+7
Бажання Трампа зрозуміле і логічне. Просто ще сам Трамп не зрозумів, що на даному етапі воно нездійсненне. І він просто товче воду в ступі.
17.10.2025 21:06 Відповісти
Як покласти на Україну - тебе путлєр вчора добре накрутив
17.10.2025 21:05 Відповісти
Бажання Трампа зрозуміле і логічне. Просто ще сам Трамп не зрозумів, що на даному етапі воно нездійсненне. І він просто товче воду в ступі.
17.10.2025 21:06 Відповісти
Трамп на нас не нападав. Як він може покласти край війні. Він не поклав коли був президентом в перший термін
17.10.2025 21:06 Відповісти
Просто Трамп взяв звичку у нас, відкладати все найважливіше на другий термін.А ось у нас один відклав і не встиг. А не встиг, пролетів. І назавжди прилетів.
17.10.2025 21:20 Відповісти
..чи існує в сша преємственість влади? Амер.през ініциював і поставив підпис під буд.меморандумом разом з пу.
Чим завінила Україна, яка була всіма!!! визнана як суверена незалежна держава і навіть у числі засновників оон...чим в загалі роззброєна миролюбна Україна загрожувала раши?
Ці казки про утискання руцкомовних... нехай пу кабдзону розповість, як він захищає...своїми бомбами і ракетами...
17.10.2025 21:26 Відповісти
17.10.2025 21:07 Відповісти
Ага. Камасутри начитався.
17.10.2025 21:34 Відповісти
Критика в нашій країні це респектабельна річ яка просто повинна існувати думаю всі з цим погодяться. Тому напишу критику. Для чого ви називаєте це новинами, якшо це скоріше повторення одного й того ж самого? Ми букварик вже давно вивчили як і трампа. Досить цих "новин".
17.10.2025 21:08 Відповісти
Тут одне речення на три новини у лентi розкладають, потужна журналiстика
17.10.2025 21:13 Відповісти
ДЕБІЛ

Путін хоче РФ до Ужгорода і Естонію і щоб Польща ходила до нього на поклон - він же ЕМПЕРТОР ВСЕЯ РАСЕЯ. А Дональд хоче продати йому якісь села і райцентри на донбасі
17.10.2025 21:08 Відповісти
То кого будуть гнути?
17.10.2025 21:09 Відповісти
Зєлю.
17.10.2025 21:12 Відповісти
українську націю
17.10.2025 21:23 Відповісти
👍
17.10.2025 21:28 Відповісти
"міняю офісні фламінги на американський томагавк" (С)
17.10.2025 21:10 Відповісти
Україні нема куди гнутись. Хай ***** твоє любиме гнеться...
17.10.2025 21:10 Відповісти
шиза. опять шиза
17.10.2025 21:12 Відповісти
Хворий. У нього якась манія.
17.10.2025 21:13 Відповісти
Стара йбнута повтора легалізувала террориста № 1 -***** , принизила військових США , змусивши на колінах ,стелити доріжку для педофіла - маньяка Весь Світ пристосовується до тотального зла ,брехні , абсурду
17.10.2025 22:21 Відповісти
"Гнучкість"?Це яку таку нафіг "гнучкість"?

«Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу».

Ґолда Меїр
17.10.2025 21:13 Відповісти
Тампон не знає, що вперше кацапи напали на Київ 1169-го року. І відтоді русня не давала українцям спокою.
17.10.2025 21:14 Відповісти
Тільки не русня..де це Ви такого набралися?... золота орда так, московія так, рашисти так
17.10.2025 21:47 Відповісти
таку гнучкість як проявили солдати США на Алясці перед ****** ?
17.10.2025 21:16 Відповісти
Це Німцов , ще не знав , наскільки ойбнутє Трампло
17.10.2025 22:23 Відповісти
Донні, Пуйло водить тобі по губах навіть гнучкіше, ніж Зеля по роялю.
17.10.2025 21:16 Відповісти
Я думаю, що Путін хоче припинити війну. Інакше він би так не говорив Це ж вже було і не раз. Ну далі можно цього довбойоба не читати. Воно невиліковне і не розуміє що ***** його за дебіла має.
17.10.2025 21:17 Відповісти
В трампла , замість мізкив і совісті тотальні - гешефти на крові , як і у зейла
17.10.2025 22:26 Відповісти
Ідіот. Тьху.
17.10.2025 21:19 Відповісти
Да в нього словесна діарея. Кожен день все нове та брехливе.
17.10.2025 21:21 Відповісти
Жалко журнілісти не запитали Тампона чого він добився переговорами з ****** на Алясці крім бомбардування ****** Київа і осіннім наступом. Тоді ж ***** теж розказував що хоче миру
17.10.2025 21:22 Відповісти
Переклад із дипломатичної на цивільну мову. Хтось має нагнутись а хтось стане позаду.
17.10.2025 21:23 Відповісти
.... вас втрьох, разом з путіним та орбаном, війна б і закінчилась.,
17.10.2025 21:29 Відповісти
ми згодні , дуже гнучко відкотитися всея русні нах ...за свій поребник , до 1991р...
17.10.2025 21:31 Відповісти
Єдиний шанс швидко припинити війну в Україні це капітулювати перед рашистами на превеликий жаль.
17.10.2025 21:41 Відповісти
А ты, наверное, из Ростова пишешь с переводчиком Google? Потому ыто ни одному украинцу такие российские установки даже в голову не приходят. Передавай привет ФСБ
17.10.2025 21:51 Відповісти
знову Лідор повернеться в Україну з потужним результатом - оновленим *****!
17.10.2025 21:42 Відповісти
Ніякого обміну землями.
17.10.2025 21:45 Відповісти
Клінічний Ідіот Трамп знов у своему амплуа...
17.10.2025 21:49 Відповісти
То що ЗЄльониша будуть нагинати то і так ясно.Питання,наскільки сильно?До пояса чи зразу до земельки???
17.10.2025 21:54 Відповісти
В трампампона зараз в довбешці тунель до Чукотки ,так.що тамахавків не те,що не дадуть,а навіть згадувати не будуть...
17.10.2025 21:56 Відповісти
Немає ніякого шансу швидко закінчити війну, війна буде тривати до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
17.10.2025 22:03 Відповісти
Не встигнемо, в наступному році вже москальська економіка загнеться.
17.10.2025 22:06 Відповісти
Цей варіант також має шанс на інсування, хоча я в це мало вірю, вони будуть тягнути резину до останнього, а за підтримки китайстану і інших недемократичних країн можуть ще довго співіснувати в тліючому стані!
17.10.2025 22:09 Відповісти
Китайська економіка теж скоро загнеться, просто зараз це не ще не проявляється.
17.10.2025 22:12 Відповісти
Було б непогано, будемо вірити що так і буде
17.10.2025 22:14 Відповісти
Ну ніяк не можу зрозуміти ому цензор згадує Американського Рудого на своїх сторінках. Невже не зрозуміло ще й дотепер, що Рудий боїться пуйла, як дідько церкви. Рудий буде тріпатись, "нагинати" пуйла і тільки словми. Насправді Рудий робить все, що йому пуйло скаже. Та не засмічуйте свої сторінки фотографіями та статтями про Рудого.
17.10.2025 22:04 Відповісти
Це Зеля повинен проявити гнучкість? Комедіант, в якого по життю ніколи не було ніяких принципів, крім "дайте бабла"? В нього внутрішній стрижень відсутній. Як в ляльці на руку. Потрібен Хазяїн.
17.10.2025 22:20 Відповісти
 
 