Трамп про Зеленського: Він дуже сильний лідер. Ми чудово ладнаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що "чудово ладнає" з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це він заявив на зустрічі із лідером України у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.
Президент США сказав, що Зеленський "багато витримав".
"Президент України багато пережив. Справді, дуже багато. Він багато витримав — і ми разом із ним, чесно кажучи. Сьогодні ми про це поговоримо. Обговоримо вчорашню розмову з Путіним, і здається, справи йдуть непогано. Ми хочемо це припинити. У цій війні загинуло так багато людей", - наголосив він.
Основні тези зустрічі:
Трамп про саміт з Путіним в Будапешті: "Найбільш ймовірно це буде моя двостороння зустріч з Путіним, але ми будемо в контакті із Зеленським. Між двома президентами (Зеленським і Путіним) багато ворожнечі".
Також журналіст запитав Трампа, чи дозволять Україні завдавати дальнобійних ударів
Трамп відповів: "Це означатиме ескалацію, але це предмет обговорення".
Щирості у його словах малувато. Але нас, притомних людей, цікавить не те як зеля бліснув на фоні трампа, а реальна користь для України, для хлопців які на фронті
За те шо хвалить він індика!