Трамп про Зеленського: Він дуже сильний лідер. Ми чудово ладнаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що "чудово ладнає" з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це він заявив на зустрічі із лідером України у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

Президент США сказав, що Зеленський "багато витримав".

"Президент України багато пережив. Справді, дуже багато. Він багато витримав — і ми разом із ним, чесно кажучи. Сьогодні ми про це поговоримо. Обговоримо вчорашню розмову з Путіним, і здається, справи йдуть непогано. Ми хочемо це припинити. У цій війні загинуло так багато людей", - наголосив він.

Основні тези зустрічі:

Трамп про саміт з Путіним в Будапешті: "Найбільш ймовірно це буде моя двостороння зустріч з Путіним, але ми будемо в контакті із Зеленським. Між двома президентами (Зеленським і Путіним) багато ворожнечі".

Також журналіст запитав Трампа, чи дозволять Україні завдавати дальнобійних ударів

Трамп відповів: "Це означатиме ескалацію, але це предмет обговорення".

