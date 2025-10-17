УКР
Новини
Трамп про Зеленського: Він дуже сильний лідер. Ми чудово ладнаємо

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що "чудово ладнає" з українським президентом Володимиром Зеленським. 

Про це він заявив на зустрічі із лідером України у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

Президент США сказав, що Зеленський "багато витримав".

"Президент України багато пережив. Справді, дуже багато. Він багато витримав — і ми разом із ним, чесно кажучи. Сьогодні ми про це поговоримо. Обговоримо вчорашню розмову з Путіним, і здається, справи йдуть непогано. Ми хочемо це припинити. У цій війні загинуло так багато людей", - наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп розпочали зустріч у США. ВIДЕО

Основні тези зустрічі:

Трамп про саміт з Путіним в Будапешті: "Найбільш ймовірно це буде моя двостороння зустріч з Путіним, але ми будемо в контакті із Зеленським. Між двома президентами (Зеленським і Путіним) багато ворожнечі".

Також журналіст запитав Трампа, чи дозволять Україні завдавати дальнобійних ударів

Трамп відповів: "Це означатиме ескалацію, але це предмет обговорення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війну в Україні складно завершити через ворожнечу Зеленського й Путіна, - Трамп

Зеленський Володимир Трамп Дональд війна в Україні
+7
https://dl-news.defence-line.org/?p=66202 Два тижні тому в соцопитуванні КМІС проявилась страшна для зеленої влади цифра - 81% опитаних українців вважає, що зелена влада не готувала країну до війни. І це попри те, що 60% опитаних довіряє президенту Зеленському. В цих двох цифрах вся суть українському наріду - Зеленський не готувався до війни, розказував про шашлики, але я йому довіряю. Логіки ніде тут поритися, але ж маємо що маємо, ******* людина запросто може жити без мозоку в голові.
показати весь коментар
17.10.2025 21:04 Відповісти
+6
🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.10.2025 20:53 Відповісти
+6
Нагадаю, що путін, орбан і корейський покемон - теж сильні лідори
показати весь коментар
17.10.2025 20:54 Відповісти
І дивиться на зелю як на клопа кровопивцю..
Щирості у його словах малувато. Але нас, притомних людей, цікавить не те як зеля бліснув на фоні трампа, а реальна користь для України, для хлопців які на фронті
показати весь коментар
17.10.2025 20:53 Відповісти
А нас , притомних людей , цікавить - яка користь від тебе для хлопців які на фронті ?
показати весь коментар
17.10.2025 20:58 Відповісти
Якби ти був притомним, то не вигадував би що я це Зеля
показати весь коментар
17.10.2025 20:59 Відповісти
по твоїй логиці, то яка користь від тебе? ти вважаєш себе з притомних, але те що ти написав, ти з зеідіотів 73%, а не притомних.
показати весь коментар
17.10.2025 22:26 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
17.10.2025 20:53 Відповісти
Нагадаю, що путін, орбан і корейський покемон - теж сильні лідори
показати весь коментар
17.10.2025 20:54 Відповісти
І Трамп з ними теж "чудново ладає".
показати весь коментар
17.10.2025 20:56 Відповісти
Два відʼємні генії.
показати весь коментар
17.10.2025 20:57 Відповісти
Трамп про Зеленського: Він дуже сильний лідер. Ми чудово ладнаємо але томагавків я вам не дам.Бо самим треба.
показати весь коментар
17.10.2025 20:57 Відповісти
А з ким він не ладнає? - навіть з убивцями
показати весь коментар
17.10.2025 20:58 Відповісти
Топори давай...
показати весь коментар
17.10.2025 20:58 Відповісти
Раха задіяла всі ресурси,щоб небритий зрадник був при владі до повного знищення України.
показати весь коментар
17.10.2025 20:59 Відповісти
За шо індик хвалить кугута?
За те шо хвалить він індика!
показати весь коментар
17.10.2025 20:59 Відповісти
явно вже зєля потужно б'є горшки і навіть трамп вимушений визнати його лідерство ))
показати весь коментар
17.10.2025 21:02 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=66202 Два тижні тому в соцопитуванні КМІС проявилась страшна для зеленої влади цифра - 81% опитаних українців вважає, що зелена влада не готувала країну до війни. І це попри те, що 60% опитаних довіряє президенту Зеленському. В цих двох цифрах вся суть українському наріду - Зеленський не готувався до війни, розказував про шашлики, але я йому довіряю. Логіки ніде тут поритися, але ж маємо що маємо, ******* людина запросто може жити без мозоку в голові.
показати весь коментар
17.10.2025 21:04 Відповісти
Може хтось таки з лінгвістів порахує словарний запас Деменція Трампа. В мене таке враження що він нагадує "Елочку" з 12 стільців...
показати весь коментар
17.10.2025 21:06 Відповісти
Ви читали Ільфа/Петрова? То ви ж сепаратист
показати весь коментар
17.10.2025 21:11 Відповісти
Знайшов підхід. Пристосував органи. А то спочатку зображував маленького бородатого Рембо.
показати весь коментар
17.10.2025 21:06 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 21:08 Відповісти
Два чоботя пара.
показати весь коментар
17.10.2025 21:26 Відповісти
Не то слово,а найвеличніший,на планеті...
показати весь коментар
17.10.2025 21:29 Відповісти
Чужому среди своих. Нельзя ему верить. До конца своего срока он будет мозги пудрить как юла , чтобы не получить импичмент. Слава Украине! Верим что Украина скоро изготовить свою дальнобойную ракету. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
17.10.2025 21:36 Відповісти
Так,якби не ЗЕленський,скільки українців не загинуло б.Є і в Україні барани які пішли за Голобородьком.
показати весь коментар
17.10.2025 21:46 Відповісти
Дід геть дахом поїхав.
показати весь коментар
17.10.2025 22:43 Відповісти
 
 