Трамп о Зеленском: Он очень сильный лидер. Мы прекрасно ладим
Президент США Дональд Трамп заявил, что "прекрасно ладит" с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он заявил на встрече с лидером Украины в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.
Президент США сказал, что Зеленский "много выдержал".
"Президент Украины много пережил. Действительно, очень много. Он много выдержал - и мы вместе с ним, честно говоря. Сегодня мы об этом поговорим. Обсудим вчерашний разговор с Путиным, и кажется, дела идут неплохо. Мы хотим это остановить. В этой войне погибло так много людей", - подчеркнул он.
Основные тезисы встречи:
Трамп о саммите с Путиным в Будапеште:"Наиболее вероятно, это будет моя двусторонняя встреча с Путиным, но мы будем в контакте с Зеленским. Между двумя президентами (Зеленским и Путиным) много вражды".
Также журналист спросил Трампа, позволят ли Украине наносить дальнобойные удары
Трамп ответил:"Это будет означать эскалацию, но это предмет обсуждения".
Щирості у його словах малувато. Але нас, притомних людей, цікавить не те як зеля бліснув на фоні трампа, а реальна користь для України, для хлопців які на фронті
За те шо хвалить він індика!