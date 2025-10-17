Трамп о Зеленском: Он очень сильный лидер. Мы прекрасно ладим

Президент США Дональд Трамп заявил, что "прекрасно ладит" с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил на встрече с лидером Украины в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

Президент США сказал, что Зеленский "много выдержал".

"Президент Украины много пережил. Действительно, очень много. Он много выдержал - и мы вместе с ним, честно говоря. Сегодня мы об этом поговорим. Обсудим вчерашний разговор с Путиным, и кажется, дела идут неплохо. Мы хотим это остановить. В этой войне погибло так много людей", - подчеркнул он.

Основные тезисы встречи:

Трамп о саммите с Путиным в Будапеште:"Наиболее вероятно, это будет моя двусторонняя встреча с Путиным, но мы будем в контакте с Зеленским. Между двумя президентами (Зеленским и Путиным) много вражды".

Также журналист спросил Трампа, позволят ли Украине наносить дальнобойные удары

Трамп ответил:"Это будет означать эскалацию, но это предмет обсуждения".

