Трамп о Зеленском: Он очень сильный лидер. Мы прекрасно ладим

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что "прекрасно ладит" с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил на встрече с лидером Украины в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

Президент США сказал, что Зеленский "много выдержал".

"Президент Украины много пережил. Действительно, очень много. Он много выдержал - и мы вместе с ним, честно говоря. Сегодня мы об этом поговорим. Обсудим вчерашний разговор с Путиным, и кажется, дела идут неплохо. Мы хотим это остановить. В этой войне погибло так много людей", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп начали встречу в США. ВИДЕО

Основные тезисы встречи:

Трамп о саммите с Путиным в Будапеште:"Наиболее вероятно, это будет моя двусторонняя встреча с Путиным, но мы будем в контакте с Зеленским. Между двумя президентами (Зеленским и Путиным) много вражды".

Также журналист спросил Трампа, позволят ли Украине наносить дальнобойные удары

Трамп ответил:"Это будет означать эскалацию, но это предмет обсуждения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войну в Украине сложно завершить из-за вражды Зеленского и Путина, - Трамп

Зеленский Владимир (22276) Трамп Дональд (6822) война в Украине (6545)
Топ комментарии
+6
🤣🤣🤣🤣🤣
17.10.2025 20:53
17.10.2025 20:53 Ответить
+5
Нагадаю, що путін, орбан і корейський покемон - теж сильні лідори
17.10.2025 20:54
17.10.2025 20:54 Ответить
+5
Два відʼємні генії.
17.10.2025 20:57
17.10.2025 20:57 Ответить
І дивиться на зелю як на клопа кровопивцю..
Щирості у його словах малувато. Але нас, притомних людей, цікавить не те як зеля бліснув на фоні трампа, а реальна користь для України, для хлопців які на фронті
17.10.2025 20:53
17.10.2025 20:53 Ответить
А нас , притомних людей , цікавить - яка користь від тебе для хлопців які на фронті ?
17.10.2025 20:58
17.10.2025 20:58 Ответить
Якби ти був притомним, то не вигадував би що я це Зеля
17.10.2025 20:59
17.10.2025 20:59 Ответить
по твоїй логиці, то яка користь від тебе? ти вважаєш себе з притомних, але те що ти написав, ти з зеідіотів 73%, а не притомних.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:26 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
17.10.2025 20:53
17.10.2025 20:53 Ответить
Нагадаю, що путін, орбан і корейський покемон - теж сильні лідори
17.10.2025 20:54
17.10.2025 20:54 Ответить
І Трамп з ними теж "чудново ладає".
показать весь комментарий
17.10.2025 20:56 Ответить
Два відʼємні генії.
17.10.2025 20:57
17.10.2025 20:57 Ответить
Трамп про Зеленського: Він дуже сильний лідер. Ми чудово ладнаємо але томагавків я вам не дам.Бо самим треба.
17.10.2025 20:57
17.10.2025 20:57 Ответить
А з ким він не ладнає? - навіть з убивцями
17.10.2025 20:58
17.10.2025 20:58 Ответить
Топори давай...
17.10.2025 20:58
17.10.2025 20:58 Ответить
Раха задіяла всі ресурси,щоб небритий зрадник був при владі до повного знищення України.
17.10.2025 20:59
17.10.2025 20:59 Ответить
За шо індик хвалить кугута?
За те шо хвалить він індика!
показать весь комментарий
17.10.2025 20:59 Ответить
явно вже зєля потужно б'є горшки і навіть трамп вимушений визнати його лідерство ))
17.10.2025 21:02
17.10.2025 21:02 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=66202 Два тижні тому в соцопитуванні КМІС проявилась страшна для зеленої влади цифра - 81% опитаних українців вважає, що зелена влада не готувала країну до війни. І це попри те, що 60% опитаних довіряє президенту Зеленському. В цих двох цифрах вся суть українському наріду - Зеленський не готувався до війни, розказував про шашлики, але я йому довіряю. Логіки ніде тут поритися, але ж маємо що маємо, ******* людина запросто може жити без мозоку в голові.
17.10.2025 21:04
17.10.2025 21:04 Ответить
Може хтось таки з лінгвістів порахує словарний запас Деменція Трампа. В мене таке враження що він нагадує "Елочку" з 12 стільців...
17.10.2025 21:06
17.10.2025 21:06 Ответить
Ви читали Ільфа/Петрова? То ви ж сепаратист
17.10.2025 21:11
17.10.2025 21:11 Ответить
Знайшов підхід. Пристосував органи. А то спочатку зображував маленького бородатого Рембо.
17.10.2025 21:06
17.10.2025 21:06 Ответить
17.10.2025 21:08
17.10.2025 21:08 Ответить
Два чоботя пара.
17.10.2025 21:26
17.10.2025 21:26 Ответить
Не то слово,а найвеличніший,на планеті...
17.10.2025 21:29
17.10.2025 21:29 Ответить
Чужому среди своих. Нельзя ему верить. До конца своего срока он будет мозги пудрить как юла , чтобы не получить импичмент. Слава Украине! Верим что Украина скоро изготовить свою дальнобойную ракету. Слава ЗСУ!
17.10.2025 21:36
17.10.2025 21:36 Ответить
Так,якби не ЗЕленський,скільки українців не загинуло б.Є і в Україні барани які пішли за Голобородьком.
17.10.2025 21:46
17.10.2025 21:46 Ответить
 
 