Есть шансы быстро закончить войну в Украине. Стороны должны "проявить гибкость", - Трамп

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к завершению войны России против Украины. Мирное урегулирование возможно в ближайшее время, если стороны "проявят гибкость".

Об этом он заявил на встрече с лидером Украины в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Путин хочет остановить войну. Иначе он бы так не говорил. Посмотрим, что произойдет. Я говорил с ним вчера 2,5 часа, мы обсудили много деталей, он хочет это завершить, Зеленский хочет это завершить, нам нужно это сделать", - сказал президент США, отвечая на вопрос о том, что будет если Путин в Будапеште откажется соглашаться на мир.

Трамп отметил, что процесс начался "еще с Аляски, где, как я думаю, были обсуждены определенные ориентиры". Также он повторил, что нынешняя ситуация берет начало еще "со времен администрации (президента Джо - ред.) Байдена".

"Мы унаследовали это, и хотели бы посмотреть, можем ли завершить... Мы хотим, чтобы это закончилось. Так много людей погибло в этой войне, и мы... положим ей конец", - подчеркнул Трамп.

Трамп также ответил о поставках Украине"Tomahawk":

"Нам нужны "Томагавки". Мы очень много вооружения отправили Украине. Есть разные подходы: можем отправить ЕС, они оплатят. Мы нуждаемся в Томагавках и другом оружии, но также нужно закончить войну. Мы будем разговаривать о большом количестве мощного оружия, надеемся им это нужно. Мы думаем, лучше закончить эту войну без "Томагавков". Мы близки к этому".

Лидер США также заявил, что его интересуют украинские дроны:

"Они делают очень хорошие дроны. Но нет ничего лучше реактивных самолетов".

