РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8689 посетителей онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа Ракеты Tomahawk для Украины
3 099 48

Есть шансы быстро закончить войну в Украине. Стороны должны "проявить гибкость", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к завершению войны России против Украины. Мирное урегулирование возможно в ближайшее время, если стороны "проявят гибкость".

Об этом он заявил на встрече с лидером Украины в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Путин хочет остановить войну. Иначе он бы так не говорил. Посмотрим, что произойдет. Я говорил с ним вчера 2,5 часа, мы обсудили много деталей, он хочет это завершить, Зеленский хочет это завершить, нам нужно это сделать", - сказал президент США, отвечая на вопрос о том, что будет если Путин в Будапеште откажется соглашаться на мир.

Трамп отметил, что процесс начался "еще с Аляски, где, как я думаю, были обсуждены определенные ориентиры". Также он повторил, что нынешняя ситуация берет начало еще "со времен администрации (президента Джо - ред.) Байдена".

"Мы унаследовали это, и хотели бы посмотреть, можем ли завершить... Мы хотим, чтобы это закончилось. Так много людей погибло в этой войне, и мы... положим ей конец", - подчеркнул Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о встрече с Путиным в Венгрии: Мы будем на связи с Зеленским

Трамп также ответил о поставках Украине"Tomahawk":

"Нам нужны "Томагавки". Мы очень много вооружения отправили Украине. Есть разные подходы: можем отправить ЕС, они оплатят. Мы нуждаемся в Томагавках и другом оружии, но также нужно закончить войну. Мы будем разговаривать о большом количестве мощного оружия, надеемся им это нужно. Мы думаем, лучше закончить эту войну без "Томагавков". Мы близки к этому".

Лидер США также заявил, что его интересуют украинские дроны:

"Они делают очень хорошие дроны. Но нет ничего лучше реактивных самолетов".

Читайте также: Трамп о Зеленском: Он очень сильный лидер. Мы прекрасно ладим

Автор: 

Зеленский Владимир (22276) Трамп Дональд (6822) война в Украине (6545)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
17.10.2025 21:07 Ответить
+7
То кого будуть гнути?
показать весь комментарий
17.10.2025 21:09 Ответить
+6
Бажання Трампа зрозуміле і логічне. Просто ще сам Трамп не зрозумів, що на даному етапі воно нездійсненне. І він просто товче воду в ступі.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як покласти на Україну - тебе путлєр вчора добре накрутив
показать весь комментарий
17.10.2025 21:05 Ответить
Бажання Трампа зрозуміле і логічне. Просто ще сам Трамп не зрозумів, що на даному етапі воно нездійсненне. І він просто товче воду в ступі.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:06 Ответить
Трамп на нас не нападав. Як він може покласти край війні. Він не поклав коли був президентом в перший термін
показать весь комментарий
17.10.2025 21:06 Ответить
Просто Трамп взяв звичку у нас, відкладати все найважливіше на другий термін.А ось у нас один відклав і не встиг. А не встиг, пролетів. І назавжди прилетів.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:20 Ответить
..чи існує в сша преємственість влади? Амер.през ініциював і поставив підпис під буд.меморандумом разом з пу.
Чим завінила Україна, яка була всіма!!! визнана як суверена незалежна держава і навіть у числі засновників оон...чим в загалі роззброєна миролюбна Україна загрожувала раши?
Ці казки про утискання руцкомовних... нехай пу кабдзону розповість, як він захищає...своїми бомбами і ракетами...
показать весь комментарий
17.10.2025 21:26 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2025 21:07 Ответить
Ага. Камасутри начитався.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:34 Ответить
Критика в нашій країні це респектабельна річ яка просто повинна існувати думаю всі з цим погодяться. Тому напишу критику. Для чого ви називаєте це новинами, якшо це скоріше повторення одного й того ж самого? Ми букварик вже давно вивчили як і трампа. Досить цих "новин".
показать весь комментарий
17.10.2025 21:08 Ответить
Тут одне речення на три новини у лентi розкладають, потужна журналiстика
показать весь комментарий
17.10.2025 21:13 Ответить
ДЕБІЛ

Путін хоче РФ до Ужгорода і Естонію і щоб Польща ходила до нього на поклон - він же ЕМПЕРТОР ВСЕЯ РАСЕЯ. А Дональд хоче продати йому якісь села і райцентри на донбасі
показать весь комментарий
17.10.2025 21:08 Ответить
То кого будуть гнути?
показать весь комментарий
17.10.2025 21:09 Ответить
Зєлю.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:12 Ответить
українську націю
показать весь комментарий
17.10.2025 21:23 Ответить
👍
показать весь комментарий
17.10.2025 21:28 Ответить
"міняю офісні фламінги на американський томагавк" (С)
показать весь комментарий
17.10.2025 21:10 Ответить
Україні нема куди гнутись. Хай ***** твоє любиме гнеться...
показать весь комментарий
17.10.2025 21:10 Ответить
шиза. опять шиза
показать весь комментарий
17.10.2025 21:12 Ответить
Хворий. У нього якась манія.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:13 Ответить
Стара йбнута повтора легалізувала террориста № 1 -***** , принизила військових США , змусивши на колінах ,стелити доріжку для педофіла - маньяка Весь Світ пристосовується до тотального зла ,брехні , абсурду
показать весь комментарий
17.10.2025 22:21 Ответить
"Гнучкість"?Це яку таку нафіг "гнучкість"?

«Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу».

Ґолда Меїр
показать весь комментарий
17.10.2025 21:13 Ответить
Тампон не знає, що вперше кацапи напали на Київ 1169-го року. І відтоді русня не давала українцям спокою.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:14 Ответить
Тільки не русня..де це Ви такого набралися?... золота орда так, московія так, рашисти так
показать весь комментарий
17.10.2025 21:47 Ответить
таку гнучкість як проявили солдати США на Алясці перед ****** ?
показать весь комментарий
17.10.2025 21:16 Ответить
Це Німцов , ще не знав , наскільки ойбнутє Трампло
показать весь комментарий
17.10.2025 22:23 Ответить
Донні, Пуйло водить тобі по губах навіть гнучкіше, ніж Зеля по роялю.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:16 Ответить
Я думаю, що Путін хоче припинити війну. Інакше він би так не говорив Це ж вже було і не раз. Ну далі можно цього довбойоба не читати. Воно невиліковне і не розуміє що ***** його за дебіла має.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:17 Ответить
В трампла , замість мізкив і совісті тотальні - гешефти на крові , як і у зейла
показать весь комментарий
17.10.2025 22:26 Ответить
Ідіот. Тьху.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:19 Ответить
Да в нього словесна діарея. Кожен день все нове та брехливе.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:21 Ответить
Жалко журнілісти не запитали Тампона чого він добився переговорами з ****** на Алясці крім бомбардування ****** Київа і осіннім наступом. Тоді ж ***** теж розказував що хоче миру
показать весь комментарий
17.10.2025 21:22 Ответить
Переклад із дипломатичної на цивільну мову. Хтось має нагнутись а хтось стане позаду.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:23 Ответить
.... вас втрьох, разом з путіним та орбаном, війна б і закінчилась.,
показать весь комментарий
17.10.2025 21:29 Ответить
ми згодні , дуже гнучко відкотитися всея русні нах ...за свій поребник , до 1991р...
показать весь комментарий
17.10.2025 21:31 Ответить
Єдиний шанс швидко припинити війну в Україні це капітулювати перед рашистами на превеликий жаль.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:41 Ответить
А ты, наверное, из Ростова пишешь с переводчиком Google? Потому ыто ни одному украинцу такие российские установки даже в голову не приходят. Передавай привет ФСБ
показать весь комментарий
17.10.2025 21:51 Ответить
знову Лідор повернеться в Україну з потужним результатом - оновленим *****!
показать весь комментарий
17.10.2025 21:42 Ответить
Ніякого обміну землями.
показать весь комментарий
17.10.2025 21:45 Ответить
Клінічний Ідіот Трамп знов у своему амплуа...
показать весь комментарий
17.10.2025 21:49 Ответить
То що ЗЄльониша будуть нагинати то і так ясно.Питання,наскільки сильно?До пояса чи зразу до земельки???
показать весь комментарий
17.10.2025 21:54 Ответить
В трампампона зараз в довбешці тунель до Чукотки ,так.що тамахавків не те,що не дадуть,а навіть згадувати не будуть...
показать весь комментарий
17.10.2025 21:56 Ответить
Немає ніякого шансу швидко закінчити війну, війна буде тривати до повного звільнення усіх українських територій та знищення кількох мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
17.10.2025 22:03 Ответить
Не встигнемо, в наступному році вже москальська економіка загнеться.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:06 Ответить
Цей варіант також має шанс на інсування, хоча я в це мало вірю, вони будуть тягнути резину до останнього, а за підтримки китайстану і інших недемократичних країн можуть ще довго співіснувати в тліючому стані!
показать весь комментарий
17.10.2025 22:09 Ответить
Китайська економіка теж скоро загнеться, просто зараз це не ще не проявляється.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:12 Ответить
Було б непогано, будемо вірити що так і буде
показать весь комментарий
17.10.2025 22:14 Ответить
Ну ніяк не можу зрозуміти ому цензор згадує Американського Рудого на своїх сторінках. Невже не зрозуміло ще й дотепер, що Рудий боїться пуйла, як дідько церкви. Рудий буде тріпатись, "нагинати" пуйла і тільки словми. Насправді Рудий робить все, що йому пуйло скаже. Та не засмічуйте свої сторінки фотографіями та статтями про Рудого.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:04 Ответить
Це Зеля повинен проявити гнучкість? Комедіант, в якого по життю ніколи не було ніяких принципів, крім "дайте бабла"? В нього внутрішній стрижень відсутній. Як в ляльці на руку. Потрібен Хазяїн.
показать весь комментарий
17.10.2025 22:20 Ответить
 
 