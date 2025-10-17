Зеленський привіз Трампу мапи з "больовими точками" російського ОПК, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський на зустріч з лідером США Дональдом Трампом привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Про це журналістам розповів співрозмовник в українській делегації на переговорах у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП та Суспільне.

Разом із Володимиром Зеленським до Білого дому приїхали також голова Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, очільниця міністерства енергетики Світлана Гринчук та посолка України в США Ольга Стефанішина.

Зазначається, що українська делегація підготувала мапи з "больовими точками" російської оборонної промисловості та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити очільника Кремля Володимира Путіна припинити війну.

На картах детально відображені ключові об'єкти та слабкі місця російської військово‑економічної інфраструктури, додає "Суспільне".

Імовірно, карти є частиною дискусії між Україною та США про потенційне надання крилатих ракет Tomahawk і українських ударів по цілях углиб Росії.

Нагадаємо, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому у США для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.

Під час пресбрифінгу Трамп заявив, що планує обговорювати з українським колегою можливість передачі Києву ракет Tomahawk, однак наголосив, що хотів би, аби вони не знадобились для завершення війни.