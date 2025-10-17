УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6121 відвідувач онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Трампом Російський ОПК
1 327 11

Зеленський привіз Трампу мапи з "больовими точками" російського ОПК, - ЗМІ

Зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня

Президент Володимир Зеленський на зустріч з лідером США Дональдом Трампом привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Про це журналістам розповів співрозмовник в українській делегації на переговорах у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП та Суспільне.

Разом із Володимиром Зеленським до Білого дому приїхали також голова Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, очільниця міністерства енергетики Світлана Гринчук та посолка України в США Ольга Стефанішина.

Зазначається, що українська делегація підготувала мапи з "больовими точками" російської оборонної промисловості та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити очільника Кремля Володимира Путіна припинити війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не готовий, але з допомогою Трампа ми зможемо зупинити цю війну, - Зеленський

На картах детально відображені ключові об'єкти та слабкі місця російської військово‑економічної інфраструктури, додає "Суспільне".

Імовірно, карти є частиною дискусії між Україною та США про потенційне надання крилатих ракет Tomahawk і українських ударів по цілях углиб Росії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому у США для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.

Під час пресбрифінгу Трамп заявив, що планує обговорювати з українським колегою можливість передачі Києву ракет Tomahawk, однак наголосив, що хотів би, аби вони не знадобились для завершення війни.

Автор: 

Зеленський Володимир (25837) Трамп Дональд (7375) ОПК (314) Удари по РФ (605)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Но за столиком в любимой кафешке Разреши поцеловать тебя в щечку, Я раскрою сразу все свои фишки, Болевые точки.
показати весь коментар
17.10.2025 22:48 Відповісти
+2
То їбаш Фламінгами, Нептунами, Лютими, Пеклами, Трембітами, Паляницями, Бобрами, Сапсанами, Вільхами.. чого чекаєш? А, є лише балаболістичні ракети?
показати весь коментар
17.10.2025 22:50 Відповісти
+2
Молодець! Завдання виконано успішно! Завтра Пуйло віддасть команду прикрити ці об'єкти.
показати весь коментар
17.10.2025 23:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Но за столиком в любимой кафешке Разреши поцеловать тебя в щечку, Я раскрою сразу все свои фишки, Болевые точки.
показати весь коментар
17.10.2025 22:48 Відповісти
То їбаш Фламінгами, Нептунами, Лютими, Пеклами, Трембітами, Паляницями, Бобрами, Сапсанами, Вільхами.. чого чекаєш? А, є лише балаболістичні ракети?
показати весь коментар
17.10.2025 22:50 Відповісти
Президент Володимир Зеленський на зустріч з лідером США Дональдом Трампом привіз карти, на яких показані вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Так все ж таки мапи, чи карти?
показати весь коментар
17.10.2025 22:56 Відповісти
Тузи чирвові. Трамп хотів козирів
показати весь коментар
17.10.2025 23:06 Відповісти
ще й потужний китайський акупунктарор, до всих своїх талантів )) будєм подождать. результати стануть непрямо відомі по, - підуть разом попоїсти, після перегляду сватів, чи обєдня буде скасована.
показати весь коментар
17.10.2025 22:56 Відповісти
Вся королевская рать (ЦРУ,АНБ,РУМО и другие интересные организации) в шоке. Зеленский карту привез!
показати весь коментар
17.10.2025 22:58 Відповісти
карти!!! з направлєніями. у бульбохуйла позичив.
показати весь коментар
17.10.2025 23:01 Відповісти
Це щоб Трамп не сказав, що у нього немає карт.
показати весь коментар
17.10.2025 23:06 Відповісти
Молодець! Завдання виконано успішно! Завтра Пуйло віддасть команду прикрити ці об'єкти.
показати весь коментар
17.10.2025 23:07 Відповісти
Сибіга ?
показати весь коментар
17.10.2025 23:34 Відповісти
А карти - забув?
показати весь коментар
17.10.2025 23:42 Відповісти
 
 