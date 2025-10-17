УКР
Путін не готовий, але з допомогою Трампа ми зможемо зупинити цю війну, - Зеленський

зустріч у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завдяки активному залученню президента США Дональда Трампа можна змусити президента РФ Володимира Путіна припинити війну, хоча очільник Кремля не зацікавлений у цьому.

Про це Зеленський сказав на початку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми розуміємо, що Путін не готовий, але я впевнений, що з вашою допомогою ми зможемо зупинити цю війну. І ми дійсно потребуємо цього. Ми бачимо, що вони не мають успішних кроків на полі бою, і це добре. Я думаю, що у їхньої армії зараз дуже багато втрат, багато втрат економічних та людських. Я думаю, що це дуже важливий момент", - наголосив Зеленський.

При цьому, у президента України запитали, на які конкретні поступки він готовий піти, щоб припинилася війна. І зокрема, чи готовий відмовитися від вступу до НАТО. Зеленський відзначив:

"По-перше, я думаю, що нам треба сісти [за стіл переговорів] та поговорити. По-друге – нам потрібне припинення вогню. Навіть зараз, ви бачите на Близькому Сході - дуже важко підтримувати перемир'я. Скрізь, у кожній війні, це дуже непросто. Ми хочемо миру, Путін не хоче. Саме тому нам потрібно чинити на нього тиск".

Він додав, що сьогодні з Трампом обговорить те, що потрібно робити.

Також читайте: Є шанси швидко закінчити війну в Україні. Сторони мають "проявити гнучкість", - Трамп

"Ми розуміємо, що нам потрібно, щоб підштовхнути Путіна до столу переговорів. І, як я вже раніше казав, ми готові говорити у будь-якому форматі, двосторонньому, тристоронньому. Це не має значення. Значення маж лише мир", - наголосив Зеленський.

Водночас, як сказав президент України, "ми не говоримо про НАТО, або не НАТО".

"Для українців це дуже важливо. Звісно, це наше рішення, рішення союзників, щоб вирішувати, де ми перебуваємо. Але найголовніше, найважливіше для людей в Україні, які щодня зазнають нападів - мати справді міцні гарантії безпеки. НАТО – це найкращий варіант, але зброя дуже важлива. Союзники на нашій стороні – це дуже важливо. І між нами, для нас, двосторонні гарантії безпеки між мною та президентом Трампом дуже важливі. Ми не говорили детально про це. Але це найбільш важливий документ, бо Сполучені Штати дуже сильні", - наголосив Зеленський.

Зеленський Володимир путін володимир США Трамп Дональд
+8
Як це пукін не хоче, а як же: " Порошенко не закінчує війну бо вона йому вігідна" ,невже найвеличніший,*************,найпотужніший лІдар брехав своїм виборцям???
17.10.2025 21:47 Відповісти
+4
Так АТО і не закінчилось за кілька тижнів,(так ЛІДЕР казав,а не за кілька днів) тому що пукін ввів свою регулярну армію,але вам тоді було нема коли за цим слідкувати,ви " сватів" дивились,з кварталу 95 іржали,а потім " устали от вАйны" лежачі на дивані,і обрали справжнього лідАра.
17.10.2025 21:58 Відповісти
+1
лІдар брехав своїм виборцям
- коли казав , що "АТО мусить завершитись за кілька днів" ?! Так , свідомо брехав !
17.10.2025 21:51 Відповісти
Як це пукін не хоче, а як же: " Порошенко не закінчує війну бо вона йому вігідна" ,невже найвеличніший,*************,найпотужніший лІдар брехав своїм виборцям???
17.10.2025 21:47 Відповісти
лІдар брехав своїм виборцям
- коли казав , що "АТО мусить завершитись за кілька днів" ?! Так , свідомо брехав !
17.10.2025 21:51 Відповісти
Так АТО і не закінчилось за кілька тижнів,(так ЛІДЕР казав,а не за кілька днів) тому що пукін ввів свою регулярну армію,але вам тоді було нема коли за цим слідкувати,ви " сватів" дивились,з кварталу 95 іржали,а потім " устали от вАйны" лежачі на дивані,і обрали справжнього лідАра.
17.10.2025 21:58 Відповісти
Регулярна кацапська армія була задіяна ще в Криму з самого початку !
Вигадай ще якесь пояснення ...))
17.10.2025 22:06 Відповісти
Якщо ти не помітив то з 19р Порошенко вже не президен і головком.
17.10.2025 22:21 Відповісти
А тоді навіщо ви , весь час , про нього згадуєте ?
17.10.2025 22:23 Відповісти
В даному коменті цінне не прізвище Попошенка а розуміння Зеленським причини і суті війни.
17.10.2025 22:36 Відповісти
В Умерова здається вже одного ножа не вистачає.
17.10.2025 21:50 Відповісти
Війну закінчать тільки ЗСУ звільнивши усі українські території та знищивши усіх кацапстанців на них, і Трамп тут може допомогти лише більшою кількістю зброї!
17.10.2025 22:05 Відповісти
А про що говорити то збираєшся?Що тобі ще не ясно то?
17.10.2025 22:19 Відповісти
Сигнал зелеботам перероблятись,згідно заявок їх шефа. Деякі безнадійно відстають.
17.10.2025 22:22 Відповісти
 
 