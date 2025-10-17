Путін не готовий, але з допомогою Трампа ми зможемо зупинити цю війну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що завдяки активному залученню президента США Дональда Трампа можна змусити президента РФ Володимира Путіна припинити війну, хоча очільник Кремля не зацікавлений у цьому.

Про це Зеленський сказав на початку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

"Ми розуміємо, що Путін не готовий, але я впевнений, що з вашою допомогою ми зможемо зупинити цю війну. І ми дійсно потребуємо цього. Ми бачимо, що вони не мають успішних кроків на полі бою, і це добре. Я думаю, що у їхньої армії зараз дуже багато втрат, багато втрат економічних та людських. Я думаю, що це дуже важливий момент", - наголосив Зеленський.

При цьому, у президента України запитали, на які конкретні поступки він готовий піти, щоб припинилася війна. І зокрема, чи готовий відмовитися від вступу до НАТО. Зеленський відзначив:

"По-перше, я думаю, що нам треба сісти [за стіл переговорів] та поговорити. По-друге – нам потрібне припинення вогню. Навіть зараз, ви бачите на Близькому Сході - дуже важко підтримувати перемир'я. Скрізь, у кожній війні, це дуже непросто. Ми хочемо миру, Путін не хоче. Саме тому нам потрібно чинити на нього тиск".

Він додав, що сьогодні з Трампом обговорить те, що потрібно робити.

"Ми розуміємо, що нам потрібно, щоб підштовхнути Путіна до столу переговорів. І, як я вже раніше казав, ми готові говорити у будь-якому форматі, двосторонньому, тристоронньому. Це не має значення. Значення маж лише мир", - наголосив Зеленський.

Водночас, як сказав президент України, "ми не говоримо про НАТО, або не НАТО".

"Для українців це дуже важливо. Звісно, це наше рішення, рішення союзників, щоб вирішувати, де ми перебуваємо. Але найголовніше, найважливіше для людей в Україні, які щодня зазнають нападів - мати справді міцні гарантії безпеки. НАТО – це найкращий варіант, але зброя дуже важлива. Союзники на нашій стороні – це дуже важливо. І між нами, для нас, двосторонні гарантії безпеки між мною та президентом Трампом дуже важливі. Ми не говорили детально про це. Але це найбільш важливий документ, бо Сполучені Штати дуже сильні", - наголосив Зеленський.

