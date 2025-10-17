РУС
Путин не готов, но с помощью Трампа мы сможем остановить эту войну, - Зеленский

встреча в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что благодаря активному привлечению президента США Дональда Трампа можно заставить президента РФ Владимира Путина прекратить войну, хотя глава Кремля не заинтересован в этом.

Об этом Зеленский сказал в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы понимаем, что Путин не готов, но я уверен, что с вашей помощью мы сможем остановить эту войну. И мы действительно нуждаемся в этом. Мы видим, что они не имеют успешных шагов на поле боя, и это хорошо. Я думаю, что у их армии сейчас очень много потерь, много потерь экономических и человеческих. Я думаю, что это очень важный момент", - подчеркнул Зеленский.

При этом, у президента Украины спросили, на какие конкретные уступки он готов пойти, чтобы прекратилась война. И в частности, готов ли отказаться от вступления в НАТО. Зеленский отметил:

"Во-первых, я думаю, что нам надо сесть [за стол переговоров] и поговорить. Во-вторых - нам нужно прекращение огня. Даже сейчас, вы видите на Ближнем Востоке - очень трудно поддерживать перемирие. Везде, в каждой войне, это очень непросто. Мы хотим мира, Путин не хочет. Именно почему нам нужно оказывать на него давление".

Он добавил, что сегодня с Трампом обсудит то, что нужно делать.

Также читайте: Есть шансы быстро закончить войну в Украине. Стороны должны "проявить гибкость", - Трамп

"Мы понимаем, что нам нужно, чтобы подтолкнуть Путина к столу переговоров. И, как я уже ранее говорил, мы готовы говорить в любом формате, двустороннем, трехстороннем. Это не имеет значения. Значение имеет только мир", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как сказал президент Украины, "мы не говорим о НАТО, или не НАТО".

"Для украинцев это очень важно. Конечно, это наше решение, решение союзников, чтобы решать, где мы находимся. Но самое главное, самое важное для людей в Украине, которые ежедневно подвергаются нападениям - иметь действительно прочные гарантии безопасности. НАТО - это лучший вариант, но оружие очень важно. Союзники на нашей стороне - это очень важно. И между нами, для нас, двусторонние гарантии безопасности между мной и президентом Трампом очень важны. Мы не говорили подробно об этом. Но это наиболее важный документ, потому что Соединенные Штаты очень сильны", - подчеркнул Зеленский.

+7
Як це пукін не хоче, а як же: " Порошенко не закінчує війну бо вона йому вігідна" ,невже найвеличніший,*************,найпотужніший лІдар брехав своїм виборцям???
17.10.2025 21:47 Ответить
+3
Так АТО і не закінчилось за кілька тижнів,(так ЛІДЕР казав,а не за кілька днів) тому що пукін ввів свою регулярну армію,але вам тоді було нема коли за цим слідкувати,ви " сватів" дивились,з кварталу 95 іржали,а потім " устали от вАйны" лежачі на дивані,і обрали справжнього лідАра.
17.10.2025 21:58 Ответить
+1
лІдар брехав своїм виборцям
- коли казав , що "АТО мусить завершитись за кілька днів" ?! Так , свідомо брехав !
17.10.2025 21:51 Ответить
Як це пукін не хоче, а як же: " Порошенко не закінчує війну бо вона йому вігідна" ,невже найвеличніший,*************,найпотужніший лІдар брехав своїм виборцям???
17.10.2025 21:47 Ответить
лІдар брехав своїм виборцям
- коли казав , що "АТО мусить завершитись за кілька днів" ?! Так , свідомо брехав !
17.10.2025 21:51 Ответить
Так АТО і не закінчилось за кілька тижнів,(так ЛІДЕР казав,а не за кілька днів) тому що пукін ввів свою регулярну армію,але вам тоді було нема коли за цим слідкувати,ви " сватів" дивились,з кварталу 95 іржали,а потім " устали от вАйны" лежачі на дивані,і обрали справжнього лідАра.
17.10.2025 21:58 Ответить
Регулярна кацапська армія була задіяна ще в Криму з самого початку !
Вигадай ще якесь пояснення ...))
17.10.2025 22:06 Ответить
Якщо ти не помітив то з 19р Порошенко вже не президен і головком.
17.10.2025 22:21 Ответить
А тоді навіщо ви , весь час , про нього згадуєте ?
17.10.2025 22:23 Ответить
В Умерова здається вже одного ножа не вистачає.
17.10.2025 21:50 Ответить
Війну закінчать тільки ЗСУ звільнивши усі українські території та знищивши усіх кацапстанців на них, і Трамп тут може допомогти лише більшою кількістю зброї!
17.10.2025 22:05 Ответить
А про що говорити то збираєшся?Що тобі ще не ясно то?
17.10.2025 22:19 Ответить
Сигнал зелеботам перероблятись,згідно заявок їх шефа. Деякі безнадійно відстають.
17.10.2025 22:22 Ответить
 
 