Новости переговоры США и России
2 864 23

Россия "серьезно готовится" к предстоящей встрече с Трампом, - МИД РФ

Захарова заявила о подготовке к саммиту в Будапеште

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Захарова отметила, что контакт между Путиным и Трампом уже состоялся, и его подтвердила американская сторона. В свою очередь помощник Путина Юрий Ушаков рассказал участникам подготовительного процесса подробности этого разговора.

По словам Захаровой, параллельно проводятся консультации между министрами иностранных дел России и Венгрии, которые участвуют в организации встречи.

Читайте также: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина, иначе Россия "уничтожит" Украину, - FT

Вместо Уиткоффа - Рубио

Как стало известно, подготовительные встречи с российской делегацией перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште возглавит Государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, Рубио заменит на этих предварительных переговорах специального посланника Трампа Стива Уиткоффа.

Журналисты отмечают, что это решение положительно восприняли украинские и европейские чиновники.

"Команда президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры с участием двух лидеров более сильными дипломатическими рычагами, чем те, которые он использовал на саммите в августе с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в статье.

Также читайте: Зеленский заявил о готовности присоединиться к встрече Трампа и Путина в Будапеште: "Как могут быть какие-то соглашения без нас?"

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

Автор: 

Венгрия (2187) путин владимир (32337) Захарова Мария (385) Трамп Дональд (6888) переговоры с Россией (1346)
Топ комментарии
+6
це русская красіца - одна з причин чому вони так охоче вмирають - дома їх чекають отакі опудала
20.10.2025 04:06 Ответить
20.10.2025 04:06 Ответить
+5
а діораму з пєчєнєгами у Будапешт привезуть?
20.10.2025 01:46 Ответить
20.10.2025 01:46 Ответить
+5
От нахіба на ніч виставляти фото отої мандатри? Як тепер заснути? А мені рано на роботу......
20.10.2025 04:08 Ответить
20.10.2025 04:08 Ответить
Менше ніж на золотий паропотяг Трамп не погодиться. 😁
А літаків своїх на Роісє нямата...
20.10.2025 01:45 Ответить
20.10.2025 01:45 Ответить
а діораму з пєчєнєгами у Будапешт привезуть?
20.10.2025 01:46 Ответить
20.10.2025 01:46 Ответить
Хай підмиється росія хоча б...
20.10.2025 08:34 Ответить
20.10.2025 08:34 Ответить
Але не так серйозно, як Мадяр.
20.10.2025 01:50 Ответить
20.10.2025 01:50 Ответить
Кінцева хотілка в РФ одна - ЗНИКНЕННЯ українського етносу. Все інше цирк і театр
20.10.2025 01:53 Ответить
20.10.2025 01:53 Ответить
А шо з iпалом? 🤣
20.10.2025 02:04 Ответить
20.10.2025 02:04 Ответить
це русская красіца - одна з причин чому вони так охоче вмирають - дома їх чекають отакі опудала
20.10.2025 04:06 Ответить
20.10.2025 04:06 Ответить
На Люсю арестович схожа...
Савпадєніє?
20.10.2025 09:11 Ответить
20.10.2025 09:11 Ответить
От нахіба на ніч виставляти фото отої мандатри? Як тепер заснути? А мені рано на роботу......
20.10.2025 04:08 Ответить
20.10.2025 04:08 Ответить
Каzапи вкотре їб&ть рудого ідіота в рот.
20.10.2025 05:23 Ответить
20.10.2025 05:23 Ответить
Можна збити літак путіна над Чорним морем.

Російським літакам заборонено перебувати в повітряному просторі США, а також у повітряному просторі ЄС.
Тому, якщо путін вирішить полетіти до Будапешта, йому знадобиться спеціальний дозвіл, якщо він вирішить пролетіти над державою-членом ЄС. Коли путін вирушав до Аляски в Анкориджі у серпні, США надали спеціальний дозвіл для президентського літака.
Найпряміший маршрут проходить через східне узбережжя Чорного моря та Туреччини, через Болгарію і через Сербію або Румунію до Угорщини.
20.10.2025 06:00 Ответить
20.10.2025 06:00 Ответить
путін звичайно може купити дешевий авіаквиток на прямий рейс Москва - Белград (Сербія) від "Air Serbia", і сісти на поїзд до Угорщини, що може бути найпрямішим маршрутом.
20.10.2025 06:21 Ответить
20.10.2025 06:21 Ответить
Москва - Белград

Air Serbia Airbus А320 - Airbus A319

Шереметьево - Белградhttps://rasp.yandex.ru/station/9600213/

3 ч.15мин

30400 pyб
20.10.2025 06:31 Ответить
20.10.2025 06:31 Ответить
Уряд, який дозволив проліт над територією своєї країни, згодом може вимагати від літака негайної посадки для виконання постанови про арешт, виданої Міжнародним кримінальним судом.

Хоча навряд чи це станеться.
20.10.2025 07:48 Ответить
20.10.2025 07:48 Ответить
"Президентський літак протягом усього маршруту можуть супроводжувати російські винищувачі (Су-30СМ або Су-35).
Чи погодяться європейські країни на присутність російських винищувачів у своєму повітряному просторі?
До того ж міжнародний протокол передбачає, що держави, над якими здійснюється політ президентського літака, повинні надати власне повітряне супроводження як жест поваги до глави держави.
Чи погодяться путін та його команда на супроводження президентського літака винищувачами НАТО?
І чи буде Атлантичний альянс готовий «проявити повагу» до путіна?"
20.10.2025 07:53 Ответить
20.10.2025 07:53 Ответить
А може поляки пропустять російський бронепоїзд (як у Кіма).
20.10.2025 07:59 Ответить
20.10.2025 07:59 Ответить
"Чи погодяться путін та його команда на супроводження президентського літака винищувачами НАТО" - ху#ло не відмовлялося від послуг американських військових, які навколішки стелили перед ним криваву доріжку в Анкоріджі. Погодиться й цього разу.
20.10.2025 09:20 Ответить
20.10.2025 09:20 Ответить
***** може і готується, але зважаючи на його боязливість, воно тіні своєї боїться, ***** навряд чи виїде з кацапії.
20.10.2025 07:23 Ответить
20.10.2025 07:23 Ответить
Американське видання HuffPost пише, що у відповідь на запитання до Білого дому, хто обрав Будапешт місцем зустрічі Трампа і Путіна, журналісту сказали: "Твоя мама".
20.10.2025 07:29 Ответить
20.10.2025 07:29 Ответить
І сказав це не якийсь прибиральник, а прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт. Тактовність та вихованість чиновників команди Трампа вражає. Дивно, що середній палець не показала...
20.10.2025 09:25 Ответить
20.10.2025 09:25 Ответить
Дивно, що цн регулярно передруковує цю *****.
20.10.2025 09:20 Ответить
20.10.2025 09:20 Ответить
пуйло намиває прутня для краснова
20.10.2025 09:36 Ответить
20.10.2025 09:36 Ответить
 
 