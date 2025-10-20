Россия "серьезно готовится" к предстоящей встрече с Трампом, - МИД РФ
Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Захарова отметила, что контакт между Путиным и Трампом уже состоялся, и его подтвердила американская сторона. В свою очередь помощник Путина Юрий Ушаков рассказал участникам подготовительного процесса подробности этого разговора.
По словам Захаровой, параллельно проводятся консультации между министрами иностранных дел России и Венгрии, которые участвуют в организации встречи.
Вместо Уиткоффа - Рубио
Как стало известно, подготовительные встречи с российской делегацией перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште возглавит Государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По информации издания, Рубио заменит на этих предварительных переговорах специального посланника Трампа Стива Уиткоффа.
Журналисты отмечают, что это решение положительно восприняли украинские и европейские чиновники.
"Команда президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры с участием двух лидеров более сильными дипломатическими рычагами, чем те, которые он использовал на саммите в августе с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в статье.
Предстоящая встреча Трампа и Путина
Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.
А літаків своїх на Роісє нямата...
Савпадєніє?
Російським літакам заборонено перебувати в повітряному просторі США, а також у повітряному просторі ЄС.
Тому, якщо путін вирішить полетіти до Будапешта, йому знадобиться спеціальний дозвіл, якщо він вирішить пролетіти над державою-членом ЄС. Коли путін вирушав до Аляски в Анкориджі у серпні, США надали спеціальний дозвіл для президентського літака.
Найпряміший маршрут проходить через східне узбережжя Чорного моря та Туреччини, через Болгарію і через Сербію або Румунію до Угорщини.
Air Serbia Airbus А320 - Airbus A319
Шереметьево - Белградhttps://rasp.yandex.ru/station/9600213/
3 ч.15мин
30400 pyб
Хоча навряд чи це станеться.
Чи погодяться європейські країни на присутність російських винищувачів у своєму повітряному просторі?
До того ж міжнародний протокол передбачає, що держави, над якими здійснюється політ президентського літака, повинні надати власне повітряне супроводження як жест поваги до глави держави.
Чи погодяться путін та його команда на супроводження президентського літака винищувачами НАТО?
І чи буде Атлантичний альянс готовий «проявити повагу» до путіна?"