Будапешт - не лучшая площадка для потенциальных мирных переговоров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Было много разных достойных вариантов - и это Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция. Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное", - отметил он.

Читайте: Трамп отрицает, что принуждал Зеленского согласиться отдать России весь Донбасс, - Reuters

Позиция Орбана

Зеленский напомнил, что премьер Венгрии Орбан продвигает пророссийские нарративы, в частности относительно "безусловных преимуществ России в этой войне.

"Когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер-министр Венгрии имеет к этому, скажем так, адекватное отношение. Хочу напомнить, что когда этот политик ездил в Россию, в Китай, в США и пробовал набирать для себя политический вес, мы говорили, что не давали ему никаких полномочий, и в конце концов все его усилия не принесли никакого результата, что и было понятно заранее", - добавил президент.

Исторический контекст

Также он обратил внимание на плохой исторический контекст для Украины, поскольку там был подписан Будапештский меморандум. Об этом Зеленский также рассказывал Трампу.

Читайте также: "Политический ужас": Встреча Путина и Трампа в Будапеште ставит ЕС и НАТО "в неудобное положение", - El Pais

Однако лидер США считает "венгерский формат" следующим шагом или таким, "который принесет те результаты, которые он хочет", а именно - окончание войны.

"Мы разделяем с президентом Трампом позитив, если это приведет к окончанию войны. После многих кругов разговора в течение этих более двух часов с ним и с его командой, его месседж, на мою точку зрения, что стоим там, где стоим на линии соприкосновения, - положительный. Если будет понимание всех сторон, что имеется в виду", - пояснил Зеленский.

Договоренности в Будапеште

Также глава государства ответил на вопрос, может ли Украина отказаться от потенциально невыгодных условий договоренностей в Будапеште.

По его словам, "никогда не надо делать ничего плохого для своего дома".

"Если конфигурация, где Америка посередине, - это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, то никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу "русским", - подытожил президент.

Читайте: Россия "серьезно готовится" к предстоящей встрече с Трампом, - МИД РФ

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ