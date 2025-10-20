Будапешт - не лучшая площадка для потенциальных мирных переговоров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.
Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Было много разных достойных вариантов - и это Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция. Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное", - отметил он.
Позиция Орбана
Зеленский напомнил, что премьер Венгрии Орбан продвигает пророссийские нарративы, в частности относительно "безусловных преимуществ России в этой войне.
"Когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер-министр Венгрии имеет к этому, скажем так, адекватное отношение. Хочу напомнить, что когда этот политик ездил в Россию, в Китай, в США и пробовал набирать для себя политический вес, мы говорили, что не давали ему никаких полномочий, и в конце концов все его усилия не принесли никакого результата, что и было понятно заранее", - добавил президент.
Исторический контекст
Также он обратил внимание на плохой исторический контекст для Украины, поскольку там был подписан Будапештский меморандум. Об этом Зеленский также рассказывал Трампу.
Однако лидер США считает "венгерский формат" следующим шагом или таким, "который принесет те результаты, которые он хочет", а именно - окончание войны.
"Мы разделяем с президентом Трампом позитив, если это приведет к окончанию войны. После многих кругов разговора в течение этих более двух часов с ним и с его командой, его месседж, на мою точку зрения, что стоим там, где стоим на линии соприкосновения, - положительный. Если будет понимание всех сторон, что имеется в виду", - пояснил Зеленский.
Договоренности в Будапеште
Также глава государства ответил на вопрос, может ли Украина отказаться от потенциально невыгодных условий договоренностей в Будапеште.
По его словам, "никогда не надо делать ничего плохого для своего дома".
"Если конфигурация, где Америка посередине, - это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, то никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу "русским", - подытожил президент.
Предстоящая встреча Трампа и Путина
Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.
Сер Вінстон Черчилль став джерелом крилатих висловів просто на всі часи. Хто б і як не ставився до цієї великої людини, відмовити йому в дотепності не вийде. Насправді, видати коротку фразу, в якій буде закладений важливий і часто - багатошаровий сенс, можуть люди тільки певного складу розуму і не обов'язково наділені видатним інтелектом. Тут потрібен не тільки інтелект, а й чуття, а також смак до гри слів. Простіше кажучи, крилаті фрази народжуються не внаслідок спеціально спрямованого розумового процесу, а просто на льоту. І ось у Черчилля це виходило просто чудово.
Тут ми відштовхнемося від фрази, яка закріплена за Черчиллем, але достовірно невідомо, де і коли він її вимовив. На цій підставі, низка його біографів доходить висновку про те, що в даному випадку йдеться про апокриф або простіше кажучи, ця фраза вже існувала і, можливо, Черчилль її сказав, але не був автором, або й зовсім він її не говорив, а її йому просто приписали. Але все одно, більшість приписує фразу саме Черчиллю, оскільки вона чітко відповідає його стилю. Вона коротка і містка, а виглядає так:
«Зрадники завжди найголосніше кричать перед самою перемогою».
Сенс фрази всім зрозумілий, але я просто коротко викладу його, оскільки він буде потрібен далі по тексту. У даному випадку йдеться про те, що коли ворог опиняється в складному становищі, з якого вже проглядаються обриси катастрофи, він кидає в топку все, що в нього є, і не тільки на полі бою, а й те, чим він володіє в тилу свого суперника - агентуру. Вона найголосніше починає віщати про щось страшне, щоб деморалізувати публіку і, можливо, таким чином запобігти, або хоча б відсунути власну катастрофу.
І ось низка джерел, які формально є українськими, зараз просто фонтанують або цитатами, або тими ж апокрифами путіна про те, що він вимагає від України або погодитися на умови капітуляції, або він знищить Україну повністю. І ні, такі речі розповідає не тільки Лукашенко чи подібні йому екземпляри, а й деякі наші діячі. Причому, видають це за щось абсолютно нове, ніби лисий напів-фюрер ніколи такого не говорив.
І ось дивлячись на цей натюрморт з овочами, згадується та сама фраза, про яку йшлося вище. Якщо почалася істерика серед такої публіки, то це означає, що на болотах щось зовсім стало сумно і там почали нервувати, звідси й нічні дзвінки путіна Дональду Федоровичу, та інші нервові рухи. Адже від Конфуція до Макіавеллі, безліч філософів рекомендували майбутнім государям, які потрапили у скрутне становище, одне й те саме: «Не метушися під клієнтом». А тут явно спостерігається нервова метушня.
Воно звичайно, все можна списати на те, що літній наступ, який був умовно названий словами їхньої старої пісні «Это есть наш последний и решительный бой», не дав результатів, які були кілька разів анонсовані. До речі, ось ця пісня більшовиків, слова з якої наведені вище, мене ще з дитинства змушували замислитися про те, що з ними щось не те. Адже ніхто не каже «це є бій» чи «це є горілка». Слово «є» тут явно зайве і ніби говорить про те, що писала це людина, яка звикла розмовляти німецькою або англійською мовами, але це - тема для іншої історії, а ми повернемося до своєї.
https://defence-line.info/?p=6437
Тут мова йде не лише про те, що не вдалося досягти завдань, особисто поставлених путіним, а ще й про те, що на літній наступ були кинуті гігантські ресурси при тому, що їх залишилося катастрофічно мало. Згрібати довелося буквально все що є, і якщо з м'ясом питання вирішувалося більш-менш планово, то з матеріальним забезпеченням і особливо - бронею, зробити це було як ніколи складно, оскільки бази зберігання вже майже знищені, а те, що випускає промисловість, спалюється майже миттєво і явно - без користі. Тож вклалися в наступ дійсно вже «на жилах», а вихлоп - не виправдав таких витрат.
Та й як не крути, м'ясо теж обійшлося дорого, оскільки контрактникам платили просто немислимі «підйомні» ще до того, як вони потрапляли на фронт, а з урахуванням того, що влітку вони жили 5-7 днів, витрати виявилися просто марнотратними. І ось підбивши підсумки, там напевно жахнулися тому, як іде війна. Але зрозуміло, не тільки це могло стати причиною явної нервозності.
Як тепер усім зрозуміло, стійкість економічної та енергетичної системи курника виявилася аж надто переоціненою. Усього третій місяць Україна регулярно виносить "нефтянку" і тільки другий тиждень - електрику лепрозорію, а результати вже йдуть просто в стилі хвилі цунамі. Такого не було за три з половиною роки війни, а тепер уже щодня виходять з ладу потужності як нафтової промисловості, так і електричної. Очевидно, що на такий перебіг подій ніхто не розраховував і тепер цей аргумент стає дедалі вагомішим.
Крім того, осторонь від війни намітилася ще одна неприємна тенденція, а саме - зниження ціни на нафту. Тут важливий не сам процес, а те, що його перебіг не вписується в прогнози, на яких зверстана економіка. І схоже на те, що путіністи не знають, що з цим робити, оскільки вже явно промахнулися з прогнозами. І вже їхня преса пише ось таке:
«Російський бюджет, що стрімко втрачає нафтогазові доходи, отримав новий головний біль. Вартість сорту Urals, головної експортної марки російських нафтовиків, уперше з весни впала нижче $50 за барель. Як повідомляє Reuters з посиланням на трейдерів, у порту Приморськ на Балтійському морі котирування в середині тижня опускалися до $47,4 за бочку. У результаті Urals уперше пішла нижче оновленого цінового порога Євросоюзу, який встановлений на позначці $47,6…
Падіння цін на нафту обіцяє нові проблеми федеральному бюджету Росії, який за січень-вересень втратив 21% сировинних доходів. Спочатку проєкт скарбниці на 2025 рік верстали з розрахунку, що барель Urals буде $70, проте згодом плановий рівень знизили до $58. Разом із ним було радикально зменшено план із нафтогазових доходів: замість 10,9 трлн рублів тепер влада чекає лише 8,6 трлн.
У бюджет-2026 Мінфін заклав Urals по $59 і збереження сировинних надходжень на низькому рівні - 8,9 трлн рублів, що на 20% нижче, ніж 2024-го року».
Ще раз, це пише їхня преса і нехай нікого не вводить в оману посилання на закордонні джерела. Це - поширена практика, але тут важливо те, що там не стали б посилатися на зовнішні джерела, не збігайся їхня інформація з власною - російських ЗМІ, які напевно мають більший обсяг інформації, ніж американські чи європейські видання.
https://defence-line.info/?p=6441
І тут йдеться про динаміку процесу та перспективи, які виявляються більш похмурими, ніж найсумніші прогнози. Але все це впливає на ті верстви суспільства, які не мають виходу на путіна, а отже, ці настрої не можуть стати тригером для мобілізації агентури як в Україні, так і в інших місцях для того, щоб приховати свою розгубленість чи навіть відчай. Сукупність наведених вище факторів, із додаванням ще чогось такого, що ми тут не врахували, безумовно усвідомлюється найближчим оточенням путіна, але диктатор занадто довго сидить на своєму троні і тому, інформаційні потоки до нього йдуть у рафінованому вигляді тому, що формуються вони цим самим, ближнім колом. А воно, це коло, тому й ближнє, і практично незмінне тому, що персонажі, які входять до нього, знають, що не можна розповідати царю речей, які він не хоче чути.
За великим рахунком, його не особливо хвилює те, що не стосується власної шкурки. Так, йому хотілося б виступити в ролі застарілого Наполеона. Так, не складається, але холуї йому видали формулу, згідно з якою він і Рюрик, воюють не з ЗСУ, а з НАТО, звідси й усі проблеми. І так - по кожному пункту і доти, доки, з різних причин, не повіяло могильним холодком на його лисину. І ось тут спрацьовує той самий тригер.
Швидше за все, «турбуючі» удари по Сочі не були спеціально і ретельно спланованою операцією, спрямованою на безумовну ліквідацію упиря. Якби це було так, туди б полетіло щось інше. Просто йому показали, що знають, де він і що якщо він підставиться, то вдарять без сумнівів. Але як виявилося, ось ці дзвінки Додіку та явна активізація ангажованої кремлем шушери, мають якесь додаткове підґрунтя, яке стало тригером ситуації, після чого - навалилися і зазначені вище фактори. Зрозуміло, що ніхто не стане розповідати конкретики та подробиць, але навіть те, що виплеснулося через конторський ТГ-канал, заслуговує на увагу. А там пишуть таке:
«Проти Путіна готується серйозна атака. Вороги - всередині росії. Це попередження нас попросив опублікувати впливовий джерело в кремлі. За його словами, зафіксована активізація внутрішніх ворогів росії…»
Чи не правда, вже такої цитати достатньо для того, щоб усе стало на місце. А ми нагадаємо про те, що путін прийшов до влади під гаслом боротьби з терористами та всілякими ворогами курника. І що ж у підсумку? Після 25 років невтомної боротьби, вороги не просто вільно орудують у глибині курника, а й вирішили зазіхнути на найсвятіше - тушку царя. А дослівно кремлівське джерело повідомило таке:
«Вони хочуть скористатися складнощами, які зараз виникли - з бензином, цінами, з економікою загалом. З тим, що не звільнені ДНР та інші наші регіони, і поки немає прогнозів, коли ми там повністю переможемо. Внутрішні вороги знову хочуть, щоб СВО закінчилася скоріше, без жодної перемоги. І щоб вони змогли нормально жити, радіти і заробляти, наплювавши на інтереси росії».
Ось воно що! Складнощі у них виникли. А начебто все за планом йшло, а тепер - по всіх пунктах у них вийшли проблеми. І саме через сукупність цих проблем, вороги бажають позбавити царя трону, а то й самого життя. А дідусь щойно розповів, що буде собі органи пересаджувати і жити до 150 років, а тут виходить, що органи-то з нього можуть вийняти, а ось що вставлять замість них - питання відкрите. І нарешті, як між собою корелюють заяви про те, що якщо Україна не прийме ультиматум, то цей недо-фюрер може розчавити Україну і ті самі «складнощі з ДНР». Ти або розчавлюєш, або у тебе складнощі, за які тобі хочуть приміряти шарф і табакерку.
Загалом, коли ви читаєте гучні крики, в унісон московським бажанням, згадайте про те, що говорив сер Вінстон. Не завадить.
https://defence-line.info/?p=6446