УКР
Новини
1 164 23

Трамп не передає Україні Tomahawk, бо не хоче ескалації перед зустріччю з Путіним, - Зеленський

Чому Трамп не дав Україні ракети Томагавк: Зеленський відповів

Президент США Дональд Трамп не передає Україні ракети "Tomahawk", оскільки не хоче ескалації з Росією до того моменту, поки він не зустрінеться із диктором Володимиром Путіним

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що саме питання ракет змусило Путіна зателефонувати Трампу.

Читайте: Зеленський: "Ми наблизились до можливого закінчення війни"

Зеленський розповів, що Україна перебуває на постійному зв'язку із європейськими лідерами, які хочуть звернутися до Трампа із проханням щодо ракет Tomahawk. Країни Європи мають ці ракети.

Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях. Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації, - пояснив він.

Зараз, зауважив Зеленський, Україна та Європи вибудовують спільну позицію, з якою далі у різних форматах звертатимуться до США.

Розмова Трампа з Путіним і "Томагавки" для України

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але водночас і не сказав "так".

Трамп заявив, що США не можуть передати всю зброю Україні, яку вона хоче отримати.

Читайте: Україна підготувала для Трампа презентацію про використання Tomahawk проти РФ, - Reuters

Зеленський Володимир путін володимир Трамп Дональд Томагавк
+7
Легше тиснути на слабкого.
20.10.2025 10:32 Відповісти
+6
Наоборот, передача хотя бы 20 ракет была бы давлением на путина на переговорах, чтобы тот был посговорчевее.
Да, 20 ракет ничего не решат на поле боя, но было бы визуальным предупреждением *****, что если не пойдешь на мирное соглашение, то Украина получит 100 ракет и т.д.
20.10.2025 10:30 Відповісти
+3
Те ж саме говорили і про Аляску. Приїде бо йому потрібно Тампону свіжим пітсалупним салом по губам помазати. Може даже свого двійника прислати, бо старий рижий обмудок все одно вже нічого не сображає
20.10.2025 10:52 Відповісти
100%. Легше чобатом давити на м'яке гівно чим даже на ржавого гвоздя
20.10.2025 10:46 Відповісти
пуйло і так і так не приїде ,бо сцикун
20.10.2025 10:31 Відповісти
він через Африку буде летіти ,а там попуаси точно зіб'ють
20.10.2025 10:34 Відповісти
Якби путін був монахом, то ще можна було б зрозуміти такі мотиви Трампа. Але коли путін холоднокровний масовий вбивця-терорист, то такі дії трампа - це звичайне боягузство, або диверсія проти цивілізованого світу, через наявність компромату.
20.10.2025 10:33 Відповісти
❗️Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, - Зеленський
20.10.2025 10:36 Відповісти
⚡️Відступу з Донбасу не буде. Крапка - Зеленський
20.10.2025 10:37 Відповісти
Трампон у ***** на гачку сидить. Як тільки но шось наклюнеться про якусь зброю ***** починає дзвонити та нагадувати трампону про його косяки.
20.10.2025 10:38 Відповісти
а ви друзья как не садитесь, все в музиканти не годитесь.....це про трампа. европейців та зеленського
20.10.2025 10:40 Відповісти
Ясненько.
Значиит,передасть на другий день після зустрічі...
20.10.2025 10:47 Відповісти
А що, були ідіоти, що в ту чергову байку повірили? Кому? Трампу, ЗЕлупі?
ЗЕлупа, і взагалі, а нахіба в нам ті Томагавки? В нас ж Фламінго ж! Ти ж само про то звізділо і відосіки про то показувало. А чи то знову ти в черговий раз збрехало?
Було б дивно, якби ЗЕлупа хоч колись правду сказало. Бреше, бреше а зЄбанатам то заходить, ну ніяк то в них не лікується...
20.10.2025 10:55 Відповісти
А потім Трамп не передаватиме Україні Tomahawk, бо не захоче ескалації після зустрічі з ху#лом.
Це ж очевидні та закономірні речі в taco-політиці Трампа.
20.10.2025 10:56 Відповісти
Ну і нахер нам ці переговори де нам роками не дають зброї тільки тому що ***** обідиться і не приїде на переговори розказувати про печенігів і вимагати капітуляції? До чого призвели всі ваші переговори окрім як ще більшої ескалації і більшого захоплення територій України? Немає іншого варіанту окрім як звільнити Україну військовим шляхом. Все інше що ви робите так це затягуєте війну і вбиваєте ще більше українців
20.10.2025 10:57 Відповісти
Так в нього ше цих зустрічей як в дурного пукалок
20.10.2025 10:58 Відповісти
Він 2 місяці тому вже стелив доріжку на Алясці. Щось змінилося?
20.10.2025 11:02 Відповісти
бо є три #уйла - звичайне, руде і хрипате
20.10.2025 11:18 Відповісти
пукін ще клав на руду ганчірку і ескалює як тільки може
20.10.2025 11:31 Відповісти
Зате Путину все одно, він не боїться ескалації перед зустріччю з Трампом, він насміхається над Трампом, від продовжує убивати українців
20.10.2025 12:13 Відповісти
ніколи америка не була такою жалкою і приниженою як при рудому куколді
20.10.2025 13:03 Відповісти
А ***** ти їздив,пообідати?Нікчемне.
20.10.2025 13:12 Відповісти
Зеленський трусить тими томагавками, як морквою перед веслюками. Хтось ще вірить?
20.10.2025 13:43 Відповісти
 
 