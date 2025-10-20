Трамп не передає Україні Tomahawk, бо не хоче ескалації перед зустріччю з Путіним, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп не передає Україні ракети "Tomahawk", оскільки не хоче ескалації з Росією до того моменту, поки він не зустрінеться із диктором Володимиром Путіним

про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що саме питання ракет змусило Путіна зателефонувати Трампу.

Зеленський розповів, що Україна перебуває на постійному зв'язку із європейськими лідерами, які хочуть звернутися до Трампа із проханням щодо ракет Tomahawk. Країни Європи мають ці ракети.

Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях. Ми розмовляли з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом Трампом. Вони самі хочуть звертатися з проханням до нього. Ми в постійній координації, - пояснив він.

Зараз, зауважив Зеленський, Україна та Європи вибудовують спільну позицію, з якою далі у різних форматах звертатимуться до США.

Розмова Трампа з Путіним і "Томагавки" для України

16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Путін сказав Трампу, що "Томагавки" не змінять ситуації на полі бою в Україні.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але водночас і не сказав "так".

Трамп заявив, що США не можуть передати всю зброю Україні, яку вона хоче отримати.

