Зеленський про Tomahawk: Трамп не сказав "ні", але й не сказав "так"

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але водночас і не сказав "так".

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але на сьогоднішній день не сказав і "так"", - сказав Зеленський.

Як зазначається, Зеленський сподівається, що Трамп все ж надасть Україні ракети Tomahawk.

За словами президента, українська армія, озброєна ракетами Tomahawk, викликає справжнє занепокоєння у російського диктатора Володимира Путіна.

"Я думаю, що Путін боїться, що США нададуть нам Tomahawk. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо", – сказав він.

Однак видання зазначає, що повернення до України без угоди про ракети Tomahawk, "імовірно, спонукає критиків Зеленського запитати, навіщо він взагалі їздив до США".

Переговори Зеленського та Трампа

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.