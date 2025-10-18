УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
1 482 46

Зеленський про Tomahawk: Трамп не сказав "ні", але й не сказав "так"

Зеленський про Tomahawk

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але водночас і не сказав "так".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтерв'ю NBC news після зустрічі з Трампом.

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але на сьогоднішній день не сказав і "так"", - сказав Зеленський.

Як зазначається, Зеленський сподівається, що Трамп все ж надасть Україні ракети Tomahawk.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами президента, українська армія, озброєна ракетами Tomahawk, викликає справжнє занепокоєння у російського диктатора Володимира Путіна.

"Я думаю, що Путін боїться, що США нададуть нам Tomahawk. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо", – сказав він.

Однак видання зазначає, що повернення до України без угоди про ракети Tomahawk, "імовірно, спонукає критиків Зеленського запитати, навіщо він взагалі їздив до США".

Також читайте: Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на ракети Tomahawk

Переговори Зеленського та Трампа

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.

Автор: 

Зеленський Володимир (25864) Трамп Дональд (7420) Томагавк (48)
Топ коментарі
+11
А де наші Фламіндічі?
- полетіли в пекло,
- не тримбіти, тамагавк- гавк, гавк,
- Ось і все.
показати весь коментар
18.10.2025 17:52 Відповісти
+7
показати весь коментар
18.10.2025 17:47 Відповісти
+7
Поки дЄрмак буде їздити попереду "самого головного"- результат буде такий...!!!
показати весь коментар
18.10.2025 17:57 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 17:47 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 17:48 Відповісти
Трамп тобі прямо в дупу томагавка сунув, то-то ти такий веселий ходишь, либишся.
показати весь коментар
18.10.2025 17:50 Відповісти
Це хороша новина. Не дарма наш Лідар їздив в США, просрав купу грошей на челядь та літак.
Трамп дасть томагавки. Можливо - і завтра. Сюжет серіалу про Голобородька дав несподіваний поворот. Інтрига триває....
показати весь коментар
18.10.2025 17:51 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 17:51 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 17:52 Відповісти
Пане, Олександр, я випадково "вилетів" з Ваших підписників. Будь ласка, підтвердіть мою підписку.
показати весь коментар
18.10.2025 18:48 Відповісти
підписався на Вас Друже.
показати весь коментар
18.10.2025 18:53 Відповісти
Дякую, друже!
показати весь коментар
18.10.2025 19:17 Відповісти
будьмо Друже! переживемо цю чуму зелену.
показати весь коментар
18.10.2025 19:19 Відповісти
В мене одне питання---коли президент України буде виконувати Конституцію по захисту країни????
показати весь коментар
18.10.2025 17:55 Відповісти
Поки дЄрмак буде їздити попереду "самого головного"- результат буде такий...!!!
показати весь коментар
18.10.2025 17:57 Відповісти
Шоб да, так нет.
показати весь коментар
18.10.2025 17:57 Відповісти
А я памятаю пісню молодості:і нє то чтоби да,і нє то чтоби нєт
показати весь коментар
18.10.2025 19:23 Відповісти
І це зі слів зеблазня. Насправді, там все ще гірше
показати весь коментар
18.10.2025 18:00 Відповісти
зельоний сюр

показати весь коментар
18.10.2025 18:03 Відповісти
Якось поспілкувались два піздюка - Американський і кошерний Український.
Результатами їхнього спілкування найбільше задоволені москальські окупанти з ******.
показати весь коментар
18.10.2025 18:04 Відповісти
Так це його мова - може дам - і весь *** до копійки
показати весь коментар
18.10.2025 18:05 Відповісти
я так думаю Оманській Гниді енд К показали скільки вони вкрали - і послали нах. і сказали шо зельоним гнидам бАнально краще мовчати.. ..навіть в авто трампон їх не проводжав.
показати весь коментар
18.10.2025 18:05 Відповісти
Все Трамп дасть. Джавелини дав Україні і Томагавки дасть.
показати весь коментар
18.10.2025 18:05 Відповісти
Джавнліни дав але без дозволу вживати, Томагавк, може дасть, велике питання КОЛИ??????
показати весь коментар
18.10.2025 18:25 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2025 18:07 Відповісти
і підсумок зустрічі

показати весь коментар
18.10.2025 18:09 Відповісти
Бім і Бом
показати весь коментар
18.10.2025 18:34 Відповісти
біба і Боба два долбо..клоуна
показати весь коментар
18.10.2025 18:37 Відповісти
так наш фламінго же краще казали, літає далі і т.д.
показати весь коментар
18.10.2025 18:09 Відповісти
І якого милого ми туди їздили? Який результат? Це і є результат????
показати весь коментар
18.10.2025 18:12 Відповісти
запросили-а потім виставили
показати весь коментар
18.10.2025 19:26 Відповісти
А где же все эти Пекло, Паляница, Рута, Трембита, Скайлайны, долгие и толстые Нептуны, Фламинго и т.п.?
показати весь коментар
18.10.2025 18:14 Відповісти
Там же где руский "орешник" - в лапше для ушей дураков...
показати весь коментар
18.10.2025 18:23 Відповісти
Зараз все вишеперечислене вами у зешапо поєднають,і випустять балоболестичну,потужну ракету,про що потім повідає нам ************* очільник шапіто
показати весь коментар
18.10.2025 18:24 Відповісти
Та всі чули що сказав трамп, перемовини треба провести без тамагавків, тож не *****!!!
показати весь коментар
18.10.2025 18:20 Відповісти
Козира (АБ - сина атца развєдчіка ГУР) вовка змінив на Козира англ Trump.
показати весь коментар
18.10.2025 18:20 Відповісти
....а той перший ригівськокркмлівський теж не в програші ...
показати весь коментар
18.10.2025 18:22 Відповісти
більш їбонутого народу чим українці - нема.4 роки сцяки в писок - божою росою.це пздц !
показати весь коментар
18.10.2025 18:21 Відповісти
Ти про народ не *****, може ти хотів сказати про зЄлєпукіна і ко...???
показати весь коментар
18.10.2025 18:28 Відповісти
а яка ***** голосувала за це низькожопе вонюче іудейське чмо ? воно ж до війни чмирило Україну і українців - і вам що очі повилазили ?
показати весь коментар
18.10.2025 18:31 Відповісти
40-43% наголосували/підробили, а відгрібаємо всі.
показати весь коментар
18.10.2025 18:37 Відповісти
так і будете відгрібати - поки це чмо при владі.Україну врятує тільки звільнення кошерних писків від корита.війна - це їх заробіток і у них вже приготовленні вілли за бугром куди вони повивозили вже своїх дітей і батьків.
показати весь коментар
18.10.2025 18:43 Відповісти
Ви теж будете.
показати весь коментар
18.10.2025 19:05 Відповісти
На жаль для "найвеличнішого " цей рік був присвячений не як перемогти ворога і як захистити Україну ,а як сподобатись Трампу ,дійшло до того що він принижував Байдена ,який надав Україні допомогу на 98 мільярди доларів ,в той час як Трамп нічого не надав ,хіба що дозволяє Європейцям купувати американську зброю для України ,ось що значить проросійський клоун президент України.
показати весь коментар
18.10.2025 18:22 Відповісти
Слова з пісні «Ви нє сказалі да, мадам. Я нє сказала нєт!» звучать набагато оптимістичніше!
показати весь коментар
18.10.2025 18:39 Відповісти
Де фламінго, балабол зелений?
показати весь коментар
18.10.2025 19:03 Відповісти
"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але на сьогоднішній день не сказав і "так"", - сказав Зеленський. - ой і "зедебілятко".А ЩО В ЦЬОМУ "добре" для України і її народу,,,?
показати весь коментар
18.10.2025 19:12 Відповісти
 
 