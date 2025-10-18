Зеленский о Tomahawk: Трамп не сказал "нет", но и не сказал "да"
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" относительно возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью NBC news после встречи с Трампом.
"Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да", - сказал Зеленский.
Как отмечается, Зеленский надеется, что Трамп все же предоставит Украине ракеты Tomahawk.
По словам президента, украинская армия, вооруженная ракетами Tomahawk, вызывает настоящее беспокойство у российского диктатора Владимира Путина.
"Я думаю, что Путин боится, что США предоставят нам Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", - сказал он.
Однако издание отмечает, что возвращение в Украину без соглашения о ракетах Tomahawk, "вероятно, побудит критиков Зеленского спросить, зачем он вообще ездил в США".
Переговоры Зеленского и Трампа
В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.
Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.
По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.
