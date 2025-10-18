РУС
Зеленский о Tomahawk: Трамп не сказал "нет", но и не сказал "да"

Зеленский о Tomahawk

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" относительно возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью NBC news после встречи с Трампом.

"Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но на сегодняшний день не сказал и "да", - сказал Зеленский.

Как отмечается, Зеленский надеется, что Трамп все же предоставит Украине ракеты Tomahawk.

По словам президента, украинская армия, вооруженная ракетами Tomahawk, вызывает настоящее беспокойство у российского диктатора Владимира Путина.

"Я думаю, что Путин боится, что США предоставят нам Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", - сказал он.

Однако издание отмечает, что возвращение в Украину без соглашения о ракетах Tomahawk, "вероятно, побудит критиков Зеленского спросить, зачем он вообще ездил в США".

Переговоры Зеленского и Трампа

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проводят встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.

