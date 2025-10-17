Зеленский предложил Трампу украинские дроны в обмен на ракеты Tomahawk
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Дональду Трампу тысячи украинских дронов в обмен на разрешение использовать крылатые ракеты Tomahawk.
Об этом он сказал журналистам во время встречи с Трампом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, Зеленский озвучил соглашение, согласно которому Украина может предоставить Соединенным Штатам тысячи беспилотников в случае разрешения на использование американских ракет Tomahawk.
По его словам, война России против Украины - это "еще одна технологическая война", в которой Tomahawk могут использоваться в сочетании с "тысячами дронов".
"Вот почему нам нужны Tomahawk. Но Соединенные Штаты имеют очень мощное производство, и Соединенные Штаты имеют Tomahawk и другие ракеты, очень мощные ракеты. Но они могут иметь наши тысячи дронов. Вот где мы можем сотрудничать, где мы можем усилить американское производство. У нас есть большое предложение относительно наших дронов", - подчеркнул он.
На вопрос журналиста, заинтересован ли американский лидер в такой сделке, Трамп согласился и отметил, что Украина производит "очень качественные" дроны.
"Да, мы были бы заинтересованы. У нас сейчас много дронов. Мы производим собственные дроны, но также покупаем дроны у других. И они (ред. - Украина) производят очень качественные дроны", - добавил президент США.
*за винятком тих днів, коли дзвонить/зустрічається з куратором путіним
Прийшов в гості з тортиком. Пішов з тортиком. І думає, до кого б ще з цим тортиком піти.)
Де шут-жонглер, веде перемовини із клоуном.)))