Зеленский предложил Трампу украинские дроны в обмен на ракеты Tomahawk

Президент Владимир Зеленский предложил американскому лидеру Дональду Трампу тысячи украинских дронов в обмен на разрешение использовать крылатые ракеты Tomahawk.

Об этом он сказал журналистам во время встречи с Трампом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Зеленский озвучил соглашение, согласно которому Украина может предоставить Соединенным Штатам тысячи беспилотников в случае разрешения на использование американских ракет Tomahawk.

По его словам, война России против Украины - это "еще одна технологическая война", в которой Tomahawk могут использоваться в сочетании с "тысячами дронов".

"Вот почему нам нужны Tomahawk. Но Соединенные Штаты имеют очень мощное производство, и Соединенные Штаты имеют Tomahawk и другие ракеты, очень мощные ракеты. Но они могут иметь наши тысячи дронов. Вот где мы можем сотрудничать, где мы можем усилить американское производство. У нас есть большое предложение относительно наших дронов", - подчеркнул он.

На вопрос журналиста, заинтересован ли американский лидер в такой сделке, Трамп согласился и отметил, что Украина производит "очень качественные" дроны.

"Да, мы были бы заинтересованы. У нас сейчас много дронов. Мы производим собственные дроны, но также покупаем дроны у других. И они (ред. - Украина) производят очень качественные дроны", - добавил президент США.

