Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на ракети Tomahawk

Індустрія дронів

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського 17 жовтня

Президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу тисячі українських дронів в обмін на дозвіл використовувати крилаті ракети Tomahawk.

Про це він сказав журналістам під час зустрічі з Трампом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський озвучив угоду, згідно з якою Україна може надати Сполученим Штатам тисячі безпілотників у разі дозволу на використання американських ракет Tomahawk.

За його словами, війна Росії проти України – це "ще одна технологічна війна", в якій Tomahawk можуть використовуватись у поєднанні з "тисячами дронів".

"Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але Сполучені Штати мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші ракети, дуже потужні ракети. Але вони можуть мати наші тисячі дронів. Ось де ми можемо співпрацювати, де ми можемо посилити американське виробництво. У нас є велика пропозиція щодо наших дронів", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є шанси швидко закінчити війну в Україні. Сторони мають "проявити гнучкість", - Трамп

На запитання журналіста, чи зацікавлений американський лідер у такій угоді, Трамп погодився та зазначив, що Україна виготовляє "дуже якісні" дрони.

"Так, ми були б зацікавлені. У нас зараз багато дронів. Ми виробляємо власні дрони, але також купуємо дрони в інших. І вони (ред. - Україна) виробляють дуже якісні дрони", - додав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп підтвердив, що обговорюватиме із Зеленським ракети Tomahawk і удари вглиб Росії

Зеленський Володимир (25837) США (24542) Трамп Дональд (7375) дрони (6075) Томагавк (41)
+28
Людина, у якої 3000 Фламінго благає дати їй 20 ракет.
показати весь коментар
17.10.2025 21:32 Відповісти
+20
Розмова двох імбецилів. Намальовані міндічем дрони в обмін на томагавки десь через два тижні побачимо.
показати весь коментар
17.10.2025 21:33 Відповісти
+13
показати весь коментар
17.10.2025 21:39 Відповісти
Людина, у якої 3000 Фламінго благає дати їй 20 ракет.
показати весь коментар
17.10.2025 21:32 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 21:37 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2025 21:39 Відповісти
Розмова двох імбецилів. Намальовані міндічем дрони в обмін на томагавки десь через два тижні побачимо.
показати весь коментар
17.10.2025 21:33 Відповісти
Трамп наш слоняра 💪💪💪
показати весь коментар
17.10.2025 21:34 Відповісти
не ділом, так словом

*за винятком тих днів, коли дзвонить/зустрічається з куратором путіним
показати весь коментар
17.10.2025 21:42 Відповісти
Имбецил. Как называлась одна песенка-"Эра ******* пришла".
показати весь коментар
17.10.2025 21:34 Відповісти
Обмін на фламінго не підійде?
показати весь коментар
17.10.2025 21:34 Відповісти
Міняємо в пропорції: одину найкращу у світі вундервафлю ФлаМіндич на десять "устарєвших" Томагавків...
показати весь коментар
17.10.2025 21:35 Відповісти
Одна ракета Tomahawk на один дрон.Вован торгується.Що значить що єврей.
показати весь коментар
17.10.2025 21:40 Відповісти
Як в старому анекдоті:
Прийшов в гості з тортиком. Пішов з тортиком. І думає, до кого б ще з цим тортиком піти.)
показати весь коментар
17.10.2025 21:48 Відповісти
а ще українськи чіпи та авто
показати весь коментар
17.10.2025 21:43 Відповісти
Баш на баш - 1000 дронів на 1000 ракет
показати весь коментар
17.10.2025 21:44 Відповісти
якщо Зе робить це заради перемоги то нехай обмініє
показати весь коментар
17.10.2025 21:44 Відповісти
Хто проти? Але притомні розуміють що все те є - ніщо інше, як - просто пі""дьйож.
показати весь коментар
17.10.2025 21:48 Відповісти
Притомні - це ті, які на форумі вже томагавками Ямал встигли розбомбити?)
показати весь коментар
17.10.2025 21:56 Відповісти
Огласите, пожалуйста, весь список(с). Ну шо за дроны менять будем. Будангую это будут дроны от известной компании Fire Point, развившей многомиллиардную деятельность.
показати весь коментар
17.10.2025 21:46 Відповісти
До Трампа можна відноситись по різному. Але він точно не лох
показати весь коментар
17.10.2025 21:48 Відповісти
Невже йому 42 роки? ©
показати весь коментар
17.10.2025 21:51 Відповісти
- після Аляски вже якось нема , в цьому , впевненості ...
показати весь коментар
17.10.2025 21:56 Відповісти
Міняй Крупу на Рубіо, гулять так гулять.
показати весь коментар
17.10.2025 21:52 Відповісти
блед це якесь кіно
показати весь коментар
17.10.2025 21:55 Відповісти
поміняйте клоуну меню
показати весь коментар
17.10.2025 22:03 Відповісти
Норм бізнес.ЄС дає гроші,зе в своїх друзів замовляє безпілотники і вимінює на томагавки.Це америка по його думці не може при бажанні налагодити сама випуск безпілотників?Вау!
показати весь коментар
17.10.2025 22:11 Відповісти
Це він ті дрони пропонував, на які військові четвертий рік оголошують всенародні грошові збори і яких постійно не вистачає на фронті? Чи эта другоє?
показати весь коментар
17.10.2025 22:22 Відповісти
Ця зустріч нагадує цирк ШАПІТО.
Де шут-жонглер, веде перемовини із клоуном.)))
показати весь коментар
17.10.2025 22:30 Відповісти
От просто цікаво...
А який на сьогодні курс обміну дронів на тамагавки?.
показати весь коментар
17.10.2025 22:36 Відповісти
Да не мучайтесь- Трамп получил указания и будет действовать
согласно их. А приказ прост-- никаких Томогавков Украине.
показати весь коментар
17.10.2025 22:43 Відповісти
 
 