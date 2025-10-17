Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на ракети Tomahawk

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу тисячі українських дронів в обмін на дозвіл використовувати крилаті ракети Tomahawk.

Про це він сказав журналістам під час зустрічі з Трампом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський озвучив угоду, згідно з якою Україна може надати Сполученим Штатам тисячі безпілотників у разі дозволу на використання американських ракет Tomahawk.

За його словами, війна Росії проти України – це "ще одна технологічна війна", в якій Tomahawk можуть використовуватись у поєднанні з "тисячами дронів".

"Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але Сполучені Штати мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші ракети, дуже потужні ракети. Але вони можуть мати наші тисячі дронів. Ось де ми можемо співпрацювати, де ми можемо посилити американське виробництво. У нас є велика пропозиція щодо наших дронів", - наголосив він.

На запитання журналіста, чи зацікавлений американський лідер у такій угоді, Трамп погодився та зазначив, що Україна виготовляє "дуже якісні" дрони.

"Так, ми були б зацікавлені. У нас зараз багато дронів. Ми виробляємо власні дрони, але також купуємо дрони в інших. І вони (ред. - Україна) виробляють дуже якісні дрони", - додав президент США.

