Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на ракети Tomahawk
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу тисячі українських дронів в обмін на дозвіл використовувати крилаті ракети Tomahawk.
Про це він сказав журналістам під час зустрічі з Трампом у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Зеленський озвучив угоду, згідно з якою Україна може надати Сполученим Штатам тисячі безпілотників у разі дозволу на використання американських ракет Tomahawk.
За його словами, війна Росії проти України – це "ще одна технологічна війна", в якій Tomahawk можуть використовуватись у поєднанні з "тисячами дронів".
"Ось чому нам потрібні Tomahawk. Але Сполучені Штати мають дуже потужне виробництво, і Сполучені Штати мають Tomahawk та інші ракети, дуже потужні ракети. Але вони можуть мати наші тисячі дронів. Ось де ми можемо співпрацювати, де ми можемо посилити американське виробництво. У нас є велика пропозиція щодо наших дронів", - наголосив він.
На запитання журналіста, чи зацікавлений американський лідер у такій угоді, Трамп погодився та зазначив, що Україна виготовляє "дуже якісні" дрони.
"Так, ми були б зацікавлені. У нас зараз багато дронів. Ми виробляємо власні дрони, але також купуємо дрони в інших. І вони (ред. - Україна) виробляють дуже якісні дрони", - додав президент США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
*за винятком тих днів, коли дзвонить/зустрічається з куратором путіним
Прийшов в гості з тортиком. Пішов з тортиком. І думає, до кого б ще з цим тортиком піти.)
Де шут-жонглер, веде перемовини із клоуном.)))
А який на сьогодні курс обміну дронів на тамагавки?.
согласно их. А приказ прост-- никаких Томогавков Украине.