Трамп не передает Украине Tomahawk, потому что не хочет эскалации перед встречей с Путиным, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп не передает Украине ракеты "Tomahawk", поскольку не хочет эскалации с Россией до того момента, пока он не встретится с диктором Владимиром Путиным

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что именно вопрос ракет заставил Путина позвонить Трампу.

Зеленский рассказал, что Украина находится на постоянной связи с европейскими лидерами, которые хотят обратиться к Трампу с просьбой о ракетах Tomahawk. Страны Европы имеют эти ракеты.

Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь. Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом Трампом. Они сами хотят обращаться с просьбой к нему. Мы в постоянной координации, - пояснил он.

Сейчас, отметил Зеленский, Украина и Европы выстраивают общую позицию, с которой дальше в разных форматах будут обращаться к США.

Разговор Трампа с Путиным и "Томагавки" для Украины

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".

Трамп заявил, что США не могут передать все оружие Украине, которое она хочет получить.

