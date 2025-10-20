РУС
Трамп не передает Украине Tomahawk, потому что не хочет эскалации перед встречей с Путиным, - Зеленский

Почему Трамп не дал Украине ракеты Томагавк: Зеленский ответил

Президент США Дональд Трамп не передает Украине ракеты "Tomahawk", поскольку не хочет эскалации с Россией до того момента, пока он не встретится с диктором Владимиром Путиным

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что именно вопрос ракет заставил Путина позвонить Трампу.

Читайте: Зеленский: "Мы приблизились к возможному окончанию войны"

Зеленский рассказал, что Украина находится на постоянной связи с европейскими лидерами, которые хотят обратиться к Трампу с просьбой о ракетах Tomahawk. Страны Европы имеют эти ракеты.

Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации, но вы сами выбираете этот путь. Мы разговаривали с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом Трампом. Они сами хотят обращаться с просьбой к нему. Мы в постоянной координации, - пояснил он.

Сейчас, отметил Зеленский, Украина и Европы выстраивают общую позицию, с которой дальше в разных форматах будут обращаться к США.

Разговор Трампа с Путиным и "Томагавки" для Украины

16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Путин сказал Трампу, что "Томагавки" не изменят ситуацию на поле боя в Украине.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи президент США Дональд Трамп не сказал "нет" о возможности предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но в то же время и не сказал "да".

Трамп заявил, что США не могут передать все оружие Украине, которое она хочет получить.

Читайте: Украина подготовила для Трампа презентацию об использовании Tomahawk против РФ, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (22321) путин владимир (32337) Трамп Дональд (6888) Томагавк (48)
Топ комментарии
+4
Легше тиснути на слабкого.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:32 Ответить
+3
Наоборот, передача хотя бы 20 ракет была бы давлением на путина на переговорах, чтобы тот был посговорчевее.
Да, 20 ракет ничего не решат на поле боя, но было бы визуальным предупреждением *****, что если не пойдешь на мирное соглашение, то Украина получит 100 ракет и т.д.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:30 Ответить
+1
❗️Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, - Зеленський
показать весь комментарий
20.10.2025 10:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
100%. Легше чобатом давити на м'яке гівно чим даже на ржавого гвоздя
показать весь комментарий
20.10.2025 10:46 Ответить
пуйло і так і так не приїде ,бо сцикун
показать весь комментарий
20.10.2025 10:31 Ответить
він через Африку буде летіти ,а там попуаси точно зіб'ють
показать весь комментарий
20.10.2025 10:34 Ответить
Те ж саме говорили і про Аляску. Приїде бо йому потрібно Тампону свіжим пітсалупним салом по губам помазати. Може даже свого двійника прислати, бо старий рижий обмудок все одно вже нічого не сображає
показать весь комментарий
20.10.2025 10:52 Ответить
Якби путін був монахом, то ще можна було б зрозуміти такі мотиви Трампа. Але коли путін холоднокровний масовий вбивця-терорист, то такі дії трампа - це звичайне боягузство, або диверсія проти цивілізованого світу, через наявність компромату.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:33 Ответить
⚡️Відступу з Донбасу не буде. Крапка - Зеленський
показать весь комментарий
20.10.2025 10:37 Ответить
Трампон у ***** на гачку сидить. Як тільки но шось наклюнеться про якусь зброю ***** починає дзвонити та нагадувати трампону про його косяки.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:38 Ответить
а ви друзья как не садитесь, все в музиканти не годитесь.....це про трампа. европейців та зеленського
показать весь комментарий
20.10.2025 10:40 Ответить
Ясненько.
Значиит,передасть на другий день після зустрічі...
показать весь комментарий
20.10.2025 10:47 Ответить
А що, були ідіоти, що в ту чергову байку повірили? Кому? Трампу, ЗЕлупі?
ЗЕлупа, і взагалі, а нахіба в нам ті Томагавки? В нас ж Фламінго ж! Ти ж само про то звізділо і відосіки про то показувало. А чи то знову ти в черговий раз збрехало?
Було б дивно, якби ЗЕлупа хоч колись правду сказало. Бреше, бреше а зЄбанатам то заходить, ну ніяк то в них не лікується...
показать весь комментарий
20.10.2025 10:55 Ответить
А потім Трамп не передаватиме Україні Tomahawk, бо не захоче ескалації після зустрічі з ху#лом.
Це ж очевидні та закономірні речі в taco-політиці Трампа.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:56 Ответить
Ну і нахер нам ці переговори де нам роками не дають зброї тільки тому що ***** обідиться і не приїде на переговори розказувати про печенігів і вимагати капітуляції? До чого призвели всі ваші переговори окрім як ще більшої ескалації і більшого захоплення територій України? Немає іншого варіанту окрім як звільнити Україну військовим шляхом. Все інше що ви робите так це затягуєте війну і вбиваєте ще більше українців
показать весь комментарий
20.10.2025 10:57 Ответить
Так в нього ше цих зустрічей як в дурного пукалок
показать весь комментарий
20.10.2025 10:58 Ответить
Він 2 місяці тому вже стелив доріжку на Алясці. Щось змінилося?
показать весь комментарий
20.10.2025 11:02 Ответить
бо є три #уйла - звичайне, руде і хрипате
показать весь комментарий
20.10.2025 11:18 Ответить
пукін ще клав на руду ганчірку і ескалює як тільки може
показать весь комментарий
20.10.2025 11:31 Ответить
Зате Путину все одно, він не боїться ескалації перед зустріччю з Трампом, він насміхається над Трампом, від продовжує убивати українців
показать весь комментарий
20.10.2025 12:13 Ответить
 
 