Зеленський: "Ми наблизились до можливого закінчення війни"

Володимир Зеленський під час інтерв’ю журналістам

Україна разом зі світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Передусім цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам, передає РБК-Україна.

Зеленський наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби значно перевищують інші збройні конфлікти.

"Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія", - зазначив він.

Водночас президент заявив, що останнім часом з’явились передумови для реального просування до миру.

"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни.

Топ коментарі
+27
жаль тільки, що путін про це не здогадується...
показати весь коментар
20.10.2025 10:20 Відповісти
+24
ЯКИМ БОКОМ?

- РФ збільшує витрати на пропаганду і війну
- РФ збільшує виробництво шахедів
- РФ бомбить все вщент зокрема шахтарі заблоковані вчора були
- РФ уже на дніпропетровщині

ДЕ? ЯК? ЯКИМ ЧИНОМ?
показати весь коментар
20.10.2025 10:22 Відповісти
+21
Вєнька ЗЕ лупня ти паскуда наблизився до здачі України путіну. Що б ти гунявий козел горів у пеклі.

показати весь коментар
20.10.2025 10:26 Відповісти
жаль тільки, що путін про це не здогадується...
показати весь коментар
20.10.2025 10:20 Відповісти
Тільки мобілізація широких верств населення в Україні може зупинити путіна, коли Зеленський це зрозуміє? Тільки розуміння що військовим шляхом неможливо досягнути ніяких результатів реально зупинити путіна! Відкриття кордонів та виїзд молоді закордон дає путіну надію на що він зможе прорвати фронт в короткочасній перспективі. Для зупинки війни потрібна сильна позиція України, а влада сама своїми тупими рішеннями послаблює українську позицію на фронті та на переговорах. Ліквідація найбільш успішних підрозділів БПЛА Касьянова, які можуть бити по москві не зважаючи на протиповітряну оборону - це постріл собі у ногу. Саме зараз безпілотники Касьянова мають бити по кремлю щоб показувати всій росії що війна досягне кожного росіянина!
показати весь коментар
20.10.2025 11:32 Відповісти
Тобі потрібно було "засунути" Касянова, як "найкращого підрозділа"?
Не сміши нічні тапочки. Касянов відріхнчється від багаточислельних підрозділів дальньої БПЛА двомс речами. 1 Можливим розкраданням бюджетних коштів через закупівлю між фірмами своїх родичів і намаганням грати "Батька Махна", я мовляв "сам собі задавдання роздаю".
А, таа ще Фізбук у Йурка дуже потужний.
показати весь коментар
20.10.2025 12:40 Відповісти
Я військовий і я оцінюю підрозділ БПЛА Касьянова як один з ключових та критично важливих для досягнення результатів, ліквідація якого нанесла непоправної шкоди обороноздатності України і думка цивільних мене не дуже цікавить. Спочатку мобілізуйтесь, а потім будете оцінювати військових!
показати весь коментар
20.10.2025 12:58 Відповісти
Ігорьоша, кому ти тут писду в лапті взуваєш?! який ти нахер військовий? ти досить відомий місцевий божевільний!
показати весь коментар
20.10.2025 13:29 Відповісти
Мобілізуйся і ти будеш військовим, заздрість це погана риса.
показати весь коментар
20.10.2025 13:37 Відповісти
Балабол тупий, я з березня 2022 року в ЗСУ...
показати весь коментар
20.10.2025 13:39 Відповісти
І чим ти особисто не задоволений, що обсираєш тут ЗСУ?
показати весь коментар
20.10.2025 13:43 Відповісти
чорт, де я тут ЗСУ обсираю?
показати весь коментар
20.10.2025 13:48 Відповісти
Все тобі не підходить що армія видає, все ти за свої кошти купляєш. Так що ти критично важливого купив власним коштом? Чого критичного немає, що не дозволяє провести широку мобілізацію?
показати весь коментар
20.10.2025 13:54 Відповісти
"...не дозволяє провести широку мобілізацію" - зараз по твоєму "вузька" мобілізація проходить?
показати весь коментар
20.10.2025 14:07 Відповісти
Харош дурня тут гнати. "Військовий" він .
Ти у якій галузі "військовий"?
Оцінка діяльності Касянова і є то, що його рлзформовують.
Долітати до мацкви із демонстраційними ударами на дахам будинків, це не вирішення військових задач. При одночасному розкраданні ббджетних коштів родиною Касянова.
показати весь коментар
20.10.2025 14:09 Відповісти
Горизонт комунізму вже видно. А, що таке горизонт, це така лінія, чим блище ми до неї, тим далі вона відходить... Старий радянський анекдот. Так про наближення кінця війни "по Зеленському"
показати весь коментар
20.10.2025 12:43 Відповісти
Ми маємо наближати перемогу над ворогом а не кінець війни! ЗСУ працюють на перемогу і саме так має працювати влада, економіка та народ України! Кінець війни для мене це повний абсурд, бо без перемоги не буде ніякого закінчення війни і потрібно сказати це вголос і перестати ховатись за ідіотськими словами - припинення, кінець, замороження. У війни може бути тільки перемога або програш, але ми в ЗСУ націлені на перемогу!
показати весь коментар
20.10.2025 13:01 Відповісти
Ігорюня, мобілізувати можна вже! Тільки скажімо 3 мільйони мобілізованих потрібно:
а) одягнути
б) озброїти
в) нагодувати
г) забезпечити ************, розгрузками, шоломами, коліматорними приувлами, бронетехнікою, дронами і т.п.
д) надати хоча б мінімальне грошове забезпечення
Це як мінімум. Чи ви хочете, як жюков чорносвитників на форсування Дніпра з двома цеглинами?
Починати треба з акумулювання бабла, щоб забезпечити тих, хто вже воює. Хоча б по мінімуму. Волонтерки Юсупової на три мільйони не вистачить. Владі ***** спочатку перестати красти і ліквідувати схематози, а це не можливо, бо "ми не зможемо будувати дороги" (с).
показати весь коментар
20.10.2025 12:47 Відповісти
Склади забиті військовим майном, на всіх вистачить! Гроші дадуть партнери! Де ж Ви добровольці які хочуть захищати Україну? Виходьте з Інтернетів і йдіть в ТЦК!
показати весь коментар
20.10.2025 13:02 Відповісти
Грошей настільки багато що по тепер з кожного чайника лунає як люди змушені збирати гроші
показати весь коментар
20.10.2025 13:27 Відповісти
Гроші збирають на те чим не забезпечує армія, а військової форми та зброї на всіх вистачить!
показати весь коментар
20.10.2025 13:38 Відповісти
Яке ж ти ******* Про Фламінго буде цікаво почути твою ексепртну думку В заявленій кількості ними можна вже завтра розхєрячіть всю рашку до Урала! То нашо потрібні будуть ті мільйони мобілізованих?
показати весь коментар
20.10.2025 13:27 Відповісти
Ти що перший раз тут Ігорька бачиш?
показати весь коментар
20.10.2025 13:30 Відповісти
Судячи з того що Фламінго не використовують масово, або вони не долітають, або їх немає. А безпілотники Касьянова долітають до москви і тому ліквідація підрозділу Касьянова це злочин!
показати весь коментар
20.10.2025 13:41 Відповісти
гнида лицемірна, що там на кого вистачить?
показати весь коментар
20.10.2025 13:32 Відповісти
Тобі особисто щось не видали в частині з того що мали видати? Чого ти сієш зраду, ухилянт?
показати весь коментар
20.10.2025 13:39 Відповісти
коняка дебільна, тобі все перерахувати що я придбав за власні кошти і яке лайно видали?
показати весь коментар
20.10.2025 13:40 Відповісти
Ну давай перерахуєм, що саме ти купив?
показати весь коментар
20.10.2025 13:44 Відповісти
Ти знову пропустив прийом пігулок?
показати весь коментар
20.10.2025 13:52 Відповісти
після контузій пропускати не можна, приймаю як лікар прописав
показати весь коментар
20.10.2025 13:55 Відповісти
"після контузій" - все зрозуміло.
показати весь коментар
20.10.2025 14:00 Відповісти
спробуйте і Ви, Вам сподобається
показати весь коментар
20.10.2025 14:13 Відповісти
Вам би пропагандистом працювати в північній кореї. Молодь то чим вже завинила що батьки понавибирали політиків які не вміють в політику.
показати весь коментар
20.10.2025 14:10 Відповісти
Подививчся на світлину з ЛІДОРОМ. Судячи по перекошеному обличчю ЛІДОРА - він мира ( перемир'я ) боїться значно більше ніж багатолітньої нескінченої війни, завдяки якій можна мати нескінчену владу та величезні мародерські можливості , та ще й успішно розбудовувати в країні диктатуру по типу мацковитській , та ще й на гроші демократичних європейських країн.
показати весь коментар
20.10.2025 11:55 Відповісти
Ми наблизилися але я цього не допущу додав зеленський коли виключили тв камери.
показати весь коментар
20.10.2025 12:42 Відповісти
на яких умовах, оманська гнида ???
показати весь коментар
20.10.2025 13:20 Відповісти
ЯКИМ БОКОМ?

- РФ збільшує витрати на пропаганду і війну
- РФ збільшує виробництво шахедів
- РФ бомбить все вщент зокрема шахтарі заблоковані вчора були
- РФ уже на дніпропетровщині

ДЕ? ЯК? ЯКИМ ЧИНОМ?
показати весь коментар
20.10.2025 10:22 Відповісти
Тим боком, що до шашликів.
показати весь коментар
20.10.2025 10:42 Відповісти
зєля, стули писка, за розумного зійдеш.
показати весь коментар
20.10.2025 10:22 Відповісти
Не допоможе.
показати весь коментар
20.10.2025 13:01 Відповісти
Єрмак наказав Зелі - Лизать!
показати весь коментар
20.10.2025 10:25 Відповісти
Вєнька ЗЕ лупня ти паскуда наблизився до здачі України путіну. Що б ти гунявий козел горів у пеклі.

показати весь коментар
20.10.2025 10:26 Відповісти
Якщо це підігрування Трумпу то півбіди, але якщо він дійсно це думає то це реально сумно
показати весь коментар
20.10.2025 10:27 Відповісти
Він не такий дурний, як ви думаєте.
Шахрай, лицемір, актьор
показати весь коментар
20.10.2025 10:35 Відповісти
Це і підігрування Трампу, і він справді так думає. Зєлєнскій, як на свої 45+ страждає на потужний інфантилізм.
показати весь коментар
20.10.2025 10:44 Відповісти
Люди, в громадському транспорті, також дуже близько наближаються.
показати весь коментар
20.10.2025 10:28 Відповісти
нобєля зєлє!
мєдальку за найдосвідченіше наближення до можливого миру.

і що цікаве, кінець війни це кінець зеленій шоблі та гундосій зе!гниді, це фізична смерть плєшивому окурку.
так шо......
показати весь коментар
20.10.2025 10:28 Відповісти
Кожен оберт Землі навколо Сонця сам по собі наближає кінець війни, оскільки за всю історію людства ще жодна війна не йшла вічно. Я точно вам кажу.
показати весь коментар
20.10.2025 10:31 Відповісти
Де каву подаватимуть?
показати весь коментар
20.10.2025 10:31 Відповісти
А можна було сказати ще кучирявіше, наприклад: МИ ПРИБЛИЗИЛИСЯ ДО ПРИБЛИЖЕННЯ.
показати весь коментар
20.10.2025 10:34 Відповісти
Що, знову? І наріду 73% подобається ця нагла брехня Боневтіка? Не соромно?
показати весь коментар
20.10.2025 10:36 Відповісти
У самозакоханого блазня поїхав дах.
показати весь коментар
20.10.2025 10:38 Відповісти
Ця брехня вже викликає просто огиду...
показати весь коментар
20.10.2025 10:39 Відповісти
Скільки можна його цитувати, цілий день пусті розмови ні про що і так кожен день ,вже були і три тисячі ракет за рік виготовим і мільярд дерев посадим і "фламінго з паляницею" це марна трата часу що б побачити якусь логіку у словах Зеленського чи Трапа ,два клоуни .
показати весь коментар
20.10.2025 10:42 Відповісти
@ (в перекладі):
ВАШИНГТОН, 19 жовтня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп підштовхував президента України Володимира Зеленського до відмови від частини території на користь росії під час напруженої https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-seek-weapons-trump-shadow-new-putin-summit-2025-10-17/ зустрічі в п'ятницю , яка розчарувала українську делегацію, повідомили два джерела, обізнані з обговоренням.
Трамп також відмовився надати Україні ракети «Томагавк» і розмірковував про надання гарантій безпеки не лише Києву, а й москві, що збентежило українську делегацію, додали два джерела, які попросили залишитися анонімними для обговорення приватної розмови.

Після зустрічі із Зеленським Трамп публічно закликав до припинення вогню на нинішніх лініях фронту, позицію, яку президент України потім підтримав у коментарях журналістам. Третя особа повідомила, що Трамп виступив з цією пропозицією під час зустрічі після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться жодною територією Москві.
«Зустріч завершилася рішенням (Трампа) укласти «угоду там, де ми знаходимося, на лінії розмежування», - сказало третє джерело.
Трамп підкреслив цю позицію у виступі перед журналістами в неділю.
«Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту», - сказав він у ефірі Air Force One. «Решту дуже важко обговорити, якщо ви збираєтеся сказати: «Ви берете це, ми беремо те»».
На запитання, чи казав він Зеленському, що Україна має поступитися рф всім Донбасом, Трамп відповів спростуванням. «Нехай його розріжуть так, як він є. Він розрізаний вже зараз. Я думаю, що 78% території вже захоплено росією», - сказав Трамп у відповідь на запитання репортера Reuters.

Але п'ятнична зустріч свідчить про те, що Трамп, можливо, знову наполягатиме на якомога швидшому укладенні угоди, навіть якщо вона буде укладена на умовах, які є неприйнятними для Києва.
За словами джерел, офіційні особи США неодноразово порушували питання про можливість обміну територіями між Україною та росією - ідею, яку Трамп підтримав раніше цього року, - а президент США під час п'ятничної зустрічі заявив, що швидка угода є необхідною.

ПІД ВПЛИВОМ ПУТІНА?

«Це було досить погано», - сказав одне з джерел про зустріч. «Послання було таким: «Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена»», якщо Україна не укладе угоду з росією.
Окреме джерело заперечило, що Трамп заявив, що Україна буде «знищена».
Однак обидва джерела заявили, що Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики.
Два джерела склали враження, що на Трампа вплинула четвергова розмова з президентом росії путіним. Під час цієї розмови, за даними The Washington Post, путін запропонував обмін територіями, за яким Україна мала б поступитися Донецькою та Луганською областями в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей.
Одне з джерел повідомило, що саме цей обмін американські чиновники запропонували Зеленському у п'ятницю.
Українці бачать важливу стратегічну цінність у тій частині Донецька та Луганська, яку вони все ще утримують - вони вважають, що відмова від цієї території зробить решту України набагато вразливішою для російських наступів, сказав один із джерел, поінформованих про зустріч. Це джерело стверджувало, що відмова від західного Донецька та Луганська буде рівносильна акту «самогубства».
Два джерела повідомили, що спеціальний посланник США Віткофф був серед тих, хто найагресивніше закликав українців погодитися на пропозицію росії щодо обміну. ​​Віткофф зазначив, що в Донецьку та Луганську є значна російськомовна популяція, повідомило одне з джерел, про що він вже https://www.reuters.com/world/trump-envoys-embrace-russian-demands-worries-republicans-us-allies-2025-04-11/ публічно говорив раніше .
У четвер, перед зустріччю із Зеленським, Трамп заявив, що незабаром зустрінеться https://www.reuters.com/world/europe/trump-putin-speak-before-zelenskiys-white-house-visit-axios-reports-2025-10-16/ з путіним у Будапешті . Невдовзі після цього помічник кремля заявив, що державний секретар США Рубіо та міністр закордонних справ росії лавров проведуть переговори найближчими днями для підготовки до саміту.
На п'ятничній зустрічі офіційні особи США заявили, що Рубіо планує зустрітися з лавровим наступного четверга, повідомило одне з джерел. Державний департамент не одразу відповів на запит про коментар.
Попередня зустріч Трампа та путіна на Алясці в серпні https://www.reuters.com/world/europe/land-swap-that-wasnt-inside-trumps-frantic-dash-ukraine-peace-2025-08-28/ не принесла жодних проривів
показати весь коментар
20.10.2025 10:44 Відповісти
здається 73% досягли зі своїм лідором🤡 того , чого так бажали по приколу , головне результат ...
показати весь коментар
20.10.2025 10:55 Відповісти
Невже ху"ло ось-ось здохне?
показати весь коментар
20.10.2025 10:56 Відповісти
"Так це все вже було"
Просто в мізках просто каша https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-moemu-mozku-ya-zakinchiv-vijnu-splivlo-video-z-divnoyu-zayavoyu-zelenskogo.htm
показати весь коментар
20.10.2025 11:01 Відповісти
ти наближався, коли бігав по європам, прохаючи лєопарди
показати весь коментар
20.10.2025 11:05 Відповісти
Це очевидна річ. Більше вже не має про що сказати?
показати весь коментар
20.10.2025 11:13 Відповісти
Хотілось би кожному, щоб бажане співпадало із дійсністю, але воно не так, а особливо із риго-зеленими. Як пише Ші:"Бажане за дійсне" - це когнітивне упередження, коли людина сприймає реальність так, як їй би хотілося, а не такою, якою вона є насправді. Це означає, що внутрішній стан людини, її бажання та переконання впливають на її сприйняття світу, змушуючи надавати перевагу приємним думкам або висновкам, які підтверджують її погляди.
показати весь коментар
20.10.2025 11:21 Відповісти
Всі кажуть що в листопаді закінчиться ..Але в 2024 році казали що до Нового року 2025 ..
показати весь коментар
20.10.2025 11:23 Відповісти
Це вже вкотре?
показати весь коментар
20.10.2025 11:24 Відповісти
🤡 каже ми приблизилися ...через Чонгар ,та тисячі вбитих невинних українців ,розруху ,політичну та економічну зраду слуг ...приблизилися до втрат ...
показати весь коментар
20.10.2025 11:29 Відповісти
Коли Зеленський каже щось про швидке закінчення війни, а він про це казав неодноразово протягом чотирьох років - значить він не просто лукавить, а й буде робити все щоб цього не сталось.
показати весь коментар
20.10.2025 11:30 Відповісти
Як таке може казати верховний головнокомандувач під час війни?? Збройним силам розійтись по домівкам і техніку повернути в ППД? Це ж так де мотивує і створює хибні ілюзії сподівань, це дуже шкідливо. Війна від піздєжу не закінчиться і перемоги не буде, і Трамп ні фіга не вирішить і не зупинить.
показати весь коментар
20.10.2025 11:31 Відповісти
у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни Джерело: https://censor.net/ua/n3580560

Бо в ЕС зрозуміли що не потягнуть фінансово. Заморожені активи заборонено передавати,бо це вгатить по самим інституціям ЕС. А грошей на війну в Україні потрібна величезна купа. От тому і Стармер с Стубом і іншими політиками одразу привітали ініциативи Трампа. Навіть Макрон притіх.
показати весь коментар
20.10.2025 11:31 Відповісти
...грошей на війну в Україні потрібен міліпіздрічєскій відсоток від ВВП країн ЄС!
показати весь коментар
20.10.2025 13:30 Відповісти
Не бреши. Грошей в них - дохрінілліон.
показати весь коментар
20.10.2025 13:57 Відповісти
А в очах рожеві фламінго.
показати весь коментар
20.10.2025 11:38 Відповісти
...викликають занепокоєння слова тр про те... що він збирається надати гарантії безпеки расєї, а хто їй загрожує? Томагавки продаст?

І про які гарантії безпеки тр каже для України, якщо зараз не захищає і буд.меморандум для нього, як та пилюка під ногами, то що зміниться після буд2?

Були мінськи домовленності. Спостерігачи обсє зафіксували 20 тис.!порушень з боку раши і що їй за це було?

...за длінючим столом пу казав євр.лідерам, що не збирається нападати і то в нього такі навчання на кордоні...і що він зробив далі?

Це доводить, що ні підпису, ні слову пу віри не може бути і він усіма засобами буде знищивати укр.державу... якщо його не зупинять силою.

Якщо в обмін на зняття санкцій пу погодиться на припинення вогню, то зможе пошвидкому придбати конче необхідні речи, згрупповуватися і продовжити своє сво.

Якщо, тр не здатний зараз добитися миру через силу, то звідкіля з'явиться в нього сила обуздати пу при поновленні бойових дій... звинувативши, як завжди Україну... типа захищається він превентивно...
показати весь коментар
20.10.2025 11:38 Відповісти
всі сміялися з трампа,але він зупинить цю бойню.і йому ***** де будуть кордони - головне щоб не вмирали українці.
показати весь коментар
20.10.2025 11:39 Відповісти
я й досі сміюся з того довбойоба
показати весь коментар
20.10.2025 12:08 Відповісти
та ви й з синьйора голодомора сміялись.
показати весь коментар
20.10.2025 13:45 Відповісти
Він зупинить того кагебешника? Та Ви хоча би раз спілкувалися з працівниками контори? Ви знаєте що це за створіння?
показати весь коментар
20.10.2025 13:04 Відповісти
його порох обвів як лоха кругом пальця.умова одна - боїшся ти чи ні.в цієї падалі сила тільки в страху.нема страху - нема й сили.
показати весь коментар
20.10.2025 13:44 Відповісти
Воно ходить навколо того кінця війни наче кіт навколо гарячої каші: то наближається, то знов відскакує.
показати весь коментар
20.10.2025 11:47 Відповісти
Ну наконец-то на шашлыки!
показати весь коментар
20.10.2025 11:49 Відповісти
Зараз гнидва взагалі, як вже було, перекриє фінансування ЗСУ. Мразота.
показати весь коментар
20.10.2025 11:56 Відповісти
Патужний наближнювальник.
показати весь коментар
20.10.2025 11:56 Відповісти
Пане Зеленський! Вилизуючи [вербально] дупу рудому, не забувайте, що одного дня вона може виявитися по вуха в лайні.

І ніяка корона з літаком не допоможуть.
показати весь коментар
20.10.2025 12:07 Відповісти
''Ми наблизились до можливого...'' - цитата Зеленського-Голохвастова.
показати весь коментар
20.10.2025 12:12 Відповісти
Яке може бути закінчення війни, коли частина України в окупації, коли ворог убиває українців на окупованих територіях України, коли Медведєв заявляє, що вони і долі будуть убивати українців до повного знищення.
показати весь коментар
20.10.2025 12:17 Відповісти
довбой...
показати весь коментар
20.10.2025 12:35 Відповісти
Нічого нового від зеЛайна,він вже колись війну у своїй голові завершив,а разом і в порожніх головах його виборців.
показати весь коментар
20.10.2025 12:50 Відповісти
Стопудово несправедливе завершення бойових дій. А в світі немає справедливості. Спитайте батьків вбитих дітей чи треба їм справедливий мир чи просто мир і живі діти. Після несправедливого але миру треба під трибунал поставити Кучмо за здачу ЯЗ . Юща за розпродаж важкого озброєння ну і зеленого карлика за саботаж захисту країни.
показати весь коментар
20.10.2025 12:54 Відповісти
Как сказал один умный человек - "война за справедливость не может быть закончена потому, что справедливость для одних - несправедливость для других."
показати весь коментар
20.10.2025 14:06 Відповісти
Якось ти, ВаЗе, непереконливо про "можливе закінчення війни". Без "вогнику". От про свій "План перемоги" ти минулого року та потужно з трибуни ВР звіздів.
показати весь коментар
20.10.2025 13:07 Відповісти
ви наблизились до гіляки а вона до вас
показати весь коментар
20.10.2025 13:13 Відповісти
"Ми можливо наблизились до можливого закінчення можливої війни"
показати весь коментар
20.10.2025 13:32 Відповісти
Зеленский очень часто опережает события, так сказать бежит впереди паровоза. Как по поставкам вооружения, испытания новых вооруженийили каким-либо договорам или переговорам. Ему было бы неплохо научиться чаще молчать.
показати весь коментар
20.10.2025 13:32 Відповісти
У лютому 2020 року зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "у своєму мозку закінчив війну".
Ось тільки незрозуміло чи є в нього мозок!
показати весь коментар
20.10.2025 13:44 Відповісти
Війна йтиме до весни 2026 року, коли в Британії пройдуть вибори і зміниться влада. Бо Британці не дають Зеленському і Трампу закінчити війну.
показати весь коментар
20.10.2025 14:12 Відповісти
 
 