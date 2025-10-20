Зеленський: "Ми наблизились до можливого закінчення війни"
Україна разом зі світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Передусім цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам, передає РБК-Україна.
Зеленський наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби значно перевищують інші збройні конфлікти.
"Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія", - зазначив він.
Водночас президент заявив, що останнім часом з’явились передумови для реального просування до миру.
"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни.
Не сміши нічні тапочки. Касянов відріхнчється від багаточислельних підрозділів дальньої БПЛА двомс речами. 1 Можливим розкраданням бюджетних коштів через закупівлю між фірмами своїх родичів і намаганням грати "Батька Махна", я мовляв "сам собі задавдання роздаю".
А, таа ще Фізбук у Йурка дуже потужний.
Ти у якій галузі "військовий"?
Оцінка діяльності Касянова і є то, що його рлзформовують.
Долітати до мацкви із демонстраційними ударами на дахам будинків, це не вирішення військових задач. При одночасному розкраданні ббджетних коштів родиною Касянова.
а) одягнути
б) озброїти
в) нагодувати
г) забезпечити ************, розгрузками, шоломами, коліматорними приувлами, бронетехнікою, дронами і т.п.
д) надати хоча б мінімальне грошове забезпечення
Це як мінімум. Чи ви хочете, як жюков чорносвитників на форсування Дніпра з двома цеглинами?
Починати треба з акумулювання бабла, щоб забезпечити тих, хто вже воює. Хоча б по мінімуму. Волонтерки Юсупової на три мільйони не вистачить. Владі ***** спочатку перестати красти і ліквідувати схематози, а це не можливо, бо "ми не зможемо будувати дороги" (с).
- РФ збільшує витрати на пропаганду і війну
- РФ збільшує виробництво шахедів
- РФ бомбить все вщент зокрема шахтарі заблоковані вчора були
- РФ уже на дніпропетровщині
ДЕ? ЯК? ЯКИМ ЧИНОМ?
Шахрай, лицемір, актьор
мєдальку за найдосвідченіше наближення до можливого миру.
і що цікаве, кінець війни це кінець зеленій шоблі та гундосій зе!гниді, це фізична смерть плєшивому окурку.
так шо......
ВАШИНГТОН, 19 жовтня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп підштовхував президента України Володимира Зеленського до відмови від частини території на користь росії під час напруженої https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-seek-weapons-trump-shadow-new-putin-summit-2025-10-17/ зустрічі в п'ятницю , яка розчарувала українську делегацію, повідомили два джерела, обізнані з обговоренням.
Трамп також відмовився надати Україні ракети «Томагавк» і розмірковував про надання гарантій безпеки не лише Києву, а й москві, що збентежило українську делегацію, додали два джерела, які попросили залишитися анонімними для обговорення приватної розмови.
Після зустрічі із Зеленським Трамп публічно закликав до припинення вогню на нинішніх лініях фронту, позицію, яку президент України потім підтримав у коментарях журналістам. Третя особа повідомила, що Трамп виступив з цією пропозицією під час зустрічі після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться жодною територією Москві.
«Зустріч завершилася рішенням (Трампа) укласти «угоду там, де ми знаходимося, на лінії розмежування», - сказало третє джерело.
Трамп підкреслив цю позицію у виступі перед журналістами в неділю.
«Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту», - сказав він у ефірі Air Force One. «Решту дуже важко обговорити, якщо ви збираєтеся сказати: «Ви берете це, ми беремо те»».
На запитання, чи казав він Зеленському, що Україна має поступитися рф всім Донбасом, Трамп відповів спростуванням. «Нехай його розріжуть так, як він є. Він розрізаний вже зараз. Я думаю, що 78% території вже захоплено росією», - сказав Трамп у відповідь на запитання репортера Reuters.
Але п'ятнична зустріч свідчить про те, що Трамп, можливо, знову наполягатиме на якомога швидшому укладенні угоди, навіть якщо вона буде укладена на умовах, які є неприйнятними для Києва.
За словами джерел, офіційні особи США неодноразово порушували питання про можливість обміну територіями між Україною та росією - ідею, яку Трамп підтримав раніше цього року, - а президент США під час п'ятничної зустрічі заявив, що швидка угода є необхідною.
ПІД ВПЛИВОМ ПУТІНА?
«Це було досить погано», - сказав одне з джерел про зустріч. «Послання було таким: «Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена»», якщо Україна не укладе угоду з росією.
Окреме джерело заперечило, що Трамп заявив, що Україна буде «знищена».
Однак обидва джерела заявили, що Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики.
Два джерела склали враження, що на Трампа вплинула четвергова розмова з президентом росії путіним. Під час цієї розмови, за даними The Washington Post, путін запропонував обмін територіями, за яким Україна мала б поступитися Донецькою та Луганською областями в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей.
Одне з джерел повідомило, що саме цей обмін американські чиновники запропонували Зеленському у п'ятницю.
Українці бачать важливу стратегічну цінність у тій частині Донецька та Луганська, яку вони все ще утримують - вони вважають, що відмова від цієї території зробить решту України набагато вразливішою для російських наступів, сказав один із джерел, поінформованих про зустріч. Це джерело стверджувало, що відмова від західного Донецька та Луганська буде рівносильна акту «самогубства».
Два джерела повідомили, що спеціальний посланник США Віткофф був серед тих, хто найагресивніше закликав українців погодитися на пропозицію росії щодо обміну. Віткофф зазначив, що в Донецьку та Луганську є значна російськомовна популяція, повідомило одне з джерел, про що він вже https://www.reuters.com/world/trump-envoys-embrace-russian-demands-worries-republicans-us-allies-2025-04-11/ публічно говорив раніше .
У четвер, перед зустріччю із Зеленським, Трамп заявив, що незабаром зустрінеться https://www.reuters.com/world/europe/trump-putin-speak-before-zelenskiys-white-house-visit-axios-reports-2025-10-16/ з путіним у Будапешті . Невдовзі після цього помічник кремля заявив, що державний секретар США Рубіо та міністр закордонних справ росії лавров проведуть переговори найближчими днями для підготовки до саміту.
На п'ятничній зустрічі офіційні особи США заявили, що Рубіо планує зустрітися з лавровим наступного четверга, повідомило одне з джерел. Державний департамент не одразу відповів на запит про коментар.
Попередня зустріч Трампа та путіна на Алясці в серпні https://www.reuters.com/world/europe/land-swap-that-wasnt-inside-trumps-frantic-dash-ukraine-peace-2025-08-28/ не принесла жодних проривів
Просто в мізках просто каша https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-moemu-mozku-ya-zakinchiv-vijnu-splivlo-video-z-divnoyu-zayavoyu-zelenskogo.htm
Бо в ЕС зрозуміли що не потягнуть фінансово. Заморожені активи заборонено передавати,бо це вгатить по самим інституціям ЕС. А грошей на війну в Україні потрібна величезна купа. От тому і Стармер с Стубом і іншими політиками одразу привітали ініциативи Трампа. Навіть Макрон притіх.
І про які гарантії безпеки тр каже для України, якщо зараз не захищає і буд.меморандум для нього, як та пилюка під ногами, то що зміниться після буд2?
Були мінськи домовленності. Спостерігачи обсє зафіксували 20 тис.!порушень з боку раши і що їй за це було?
...за длінючим столом пу казав євр.лідерам, що не збирається нападати і то в нього такі навчання на кордоні...і що він зробив далі?
Це доводить, що ні підпису, ні слову пу віри не може бути і він усіма засобами буде знищивати укр.державу... якщо його не зупинять силою.
Якщо в обмін на зняття санкцій пу погодиться на припинення вогню, то зможе пошвидкому придбати конче необхідні речи, згрупповуватися і продовжити своє сво.
Якщо, тр не здатний зараз добитися миру через силу, то звідкіля з'явиться в нього сила обуздати пу при поновленні бойових дій... звинувативши, як завжди Україну... типа захищається він превентивно...
І ніяка корона з літаком не допоможуть.
Ось тільки незрозуміло чи є в нього мозок!