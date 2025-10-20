Зеленський: "Ми наблизились до можливого закінчення війни"

Україна разом зі світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Передусім цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам, передає РБК-Україна.

Зеленський наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби значно перевищують інші збройні конфлікти.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія", - зазначив він.

Водночас президент заявив, що останнім часом з’явились передумови для реального просування до миру.

"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни.

Читайте: Трамп заперечив, що примушував Зеленського погодитися віддати Росії весь Донбас, - Reuters