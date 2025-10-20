Зеленский: "Мы приблизились к возможному окончанию войны"
Украина вместе с мировыми партнерами приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Прежде всего этому способствуют усилия президента США Дональда Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает РБК-Украина.
Зеленский подчеркнул, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы значительно превышают другие вооруженные конфликты.
"Я не хочу унижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история", - отметил он.
В то же время президент заявил, что в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.
"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, в международных переговорах формируется мощный политический запрос на завершение войны.
- РФ збільшує витрати на пропаганду і війну
- РФ збільшує виробництво шахедів
- РФ бомбить все вщент зокрема шахтарі заблоковані вчора були
- РФ уже на дніпропетровщині
ДЕ? ЯК? ЯКИМ ЧИНОМ?
Шахрай, лицемір, актьор
мєдальку за найдосвідченіше наближення до можливого миру.
і що цікаве, кінець війни це кінець зеленій шоблі та гундосій зе!гниді, це фізична смерть плєшивому окурку.
так шо......
ВАШИНГТОН, 19 жовтня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп підштовхував президента України Володимира Зеленського до відмови від частини території на користь росії під час напруженої https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-seek-weapons-trump-shadow-new-putin-summit-2025-10-17/ зустрічі в п'ятницю , яка розчарувала українську делегацію, повідомили два джерела, обізнані з обговоренням.
Трамп також відмовився надати Україні ракети «Томагавк» і розмірковував про надання гарантій безпеки не лише Києву, а й москві, що збентежило українську делегацію, додали два джерела, які попросили залишитися анонімними для обговорення приватної розмови.
Після зустрічі із Зеленським Трамп публічно закликав до припинення вогню на нинішніх лініях фронту, позицію, яку президент України потім підтримав у коментарях журналістам. Третя особа повідомила, що Трамп виступив з цією пропозицією під час зустрічі після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться жодною територією Москві.
«Зустріч завершилася рішенням (Трампа) укласти «угоду там, де ми знаходимося, на лінії розмежування», - сказало третє джерело.
Трамп підкреслив цю позицію у виступі перед журналістами в неділю.
«Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту», - сказав він у ефірі Air Force One. «Решту дуже важко обговорити, якщо ви збираєтеся сказати: «Ви берете це, ми беремо те»».
На запитання, чи казав він Зеленському, що Україна має поступитися рф всім Донбасом, Трамп відповів спростуванням. «Нехай його розріжуть так, як він є. Він розрізаний вже зараз. Я думаю, що 78% території вже захоплено росією», - сказав Трамп у відповідь на запитання репортера Reuters.
Але п'ятнична зустріч свідчить про те, що Трамп, можливо, знову наполягатиме на якомога швидшому укладенні угоди, навіть якщо вона буде укладена на умовах, які є неприйнятними для Києва.
За словами джерел, офіційні особи США неодноразово порушували питання про можливість обміну територіями між Україною та росією - ідею, яку Трамп підтримав раніше цього року, - а президент США під час п'ятничної зустрічі заявив, що швидка угода є необхідною.
ПІД ВПЛИВОМ ПУТІНА?
«Це було досить погано», - сказав одне з джерел про зустріч. «Послання було таким: «Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена»», якщо Україна не укладе угоду з росією.
Окреме джерело заперечило, що Трамп заявив, що Україна буде «знищена».
Однак обидва джерела заявили, що Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики.
Два джерела склали враження, що на Трампа вплинула четвергова розмова з президентом росії путіним. Під час цієї розмови, за даними The Washington Post, путін запропонував обмін територіями, за яким Україна мала б поступитися Донецькою та Луганською областями в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей.
Одне з джерел повідомило, що саме цей обмін американські чиновники запропонували Зеленському у п'ятницю.
Українці бачать важливу стратегічну цінність у тій частині Донецька та Луганська, яку вони все ще утримують - вони вважають, що відмова від цієї території зробить решту України набагато вразливішою для російських наступів, сказав один із джерел, поінформованих про зустріч. Це джерело стверджувало, що відмова від західного Донецька та Луганська буде рівносильна акту «самогубства».
Два джерела повідомили, що спеціальний посланник США Віткофф був серед тих, хто найагресивніше закликав українців погодитися на пропозицію росії щодо обміну. Віткофф зазначив, що в Донецьку та Луганську є значна російськомовна популяція, повідомило одне з джерел, про що він вже https://www.reuters.com/world/trump-envoys-embrace-russian-demands-worries-republicans-us-allies-2025-04-11/ публічно говорив раніше .
У четвер, перед зустріччю із Зеленським, Трамп заявив, що незабаром зустрінеться https://www.reuters.com/world/europe/trump-putin-speak-before-zelenskiys-white-house-visit-axios-reports-2025-10-16/ з путіним у Будапешті . Невдовзі після цього помічник кремля заявив, що державний секретар США Рубіо та міністр закордонних справ росії лавров проведуть переговори найближчими днями для підготовки до саміту.
На п'ятничній зустрічі офіційні особи США заявили, що Рубіо планує зустрітися з лавровим наступного четверга, повідомило одне з джерел. Державний департамент не одразу відповів на запит про коментар.
Попередня зустріч Трампа та путіна на Алясці в серпні https://www.reuters.com/world/europe/land-swap-that-wasnt-inside-trumps-frantic-dash-ukraine-peace-2025-08-28/ не принесла жодних проривів
Просто в мізках просто каша https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-moemu-mozku-ya-zakinchiv-vijnu-splivlo-video-z-divnoyu-zayavoyu-zelenskogo.htm
Бо в ЕС зрозуміли що не потягнуть фінансово. Заморожені активи заборонено передавати,бо це вгатить по самим інституціям ЕС. А грошей на війну в Україні потрібна величезна купа. От тому і Стармер с Стубом і іншими політиками одразу привітали ініциативи Трампа. Навіть Макрон притіх.
І про які гарантії безпеки тр каже для України, якщо зараз не захищає і буд.меморандум для нього, як та пилюка під ногами, то що зміниться після буд2?
Були мінськи домовленності. Спостерігачи обсє зафіксували 20 тис.!порушень з боку раши і що їй за це було?
...за длінючим столом пу казав євр.лідерам, що не збирається нападати і то в нього такі навчання на кордоні...і що він зробив далі?
Це доводить, що ні підпису, ні слову пу віри не може бути і він усіма засобами буде знищивати укр.державу... якщо його не зупинять силою.
Якщо в обмін на зняття санкцій пу погодиться на припинення вогню, то зможе пошвидкому придбати конче необхідні речи, згрупповуватися і продовжити своє сво.
Якщо, тр не здатний зараз добитися миру через силу, то звідкіля з'явиться в нього сила обуздати пу при поновленні бойових дій... звинувативши, як завжди Україну... типа захищається він превентивно...
І ніяка корона з літаком не допоможуть.