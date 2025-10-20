РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11288 посетителей онлайн
Новости Урегулирование войні Макрон Брифинг Зеленского
4 860 47

Зеленский: "Мы приблизились к возможному окончанию войны"

Владимир Зеленский во время интервью журналистам

Украина вместе с мировыми партнерами приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Прежде всего этому способствуют усилия президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы значительно превышают другие вооруженные конфликты.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Я не хочу унижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история", - отметил он.

В то же время президент заявил, что в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, в международных переговорах формируется мощный политический запрос на завершение войны.

Читайте: Трамп отрицает, что заставлял Зеленского согласиться отдать России весь Донбасс, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (22321) россия (97728) Трамп Дональд (6888) война в Украине (6580)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
жаль тільки, що путін про це не здогадується...
показать весь комментарий
20.10.2025 10:20 Ответить
+17
ЯКИМ БОКОМ?

- РФ збільшує витрати на пропаганду і війну
- РФ збільшує виробництво шахедів
- РФ бомбить все вщент зокрема шахтарі заблоковані вчора були
- РФ уже на дніпропетровщині

ДЕ? ЯК? ЯКИМ ЧИНОМ?
показать весь комментарий
20.10.2025 10:22 Ответить
+13
Вєнька ЗЕ лупня ти паскуда наблизився до здачі України путіну. Що б ти гунявий козел горів у пеклі.

показать весь комментарий
20.10.2025 10:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жаль тільки, що путін про це не здогадується...
показать весь комментарий
20.10.2025 10:20 Ответить
Тільки мобілізація широких верств населення в Україні може зупинити путіна, коли Зеленський це зрозуміє? Тільки розуміння що військовим шляхом неможливо досягнути ніяких результатів реально зупинити путіна! Відкриття кордонів та виїзд молоді закордон дає путіну надію на що він зможе прорвати фронт в короткочасній перспективі. Для зупинки війни потрібна сильна позиція України, а влада сама своїми тупими рішеннями послаблює українську позицію на фронті та на переговорах. Ліквідація найбільш успішних підрозділів БПЛА Касьянова, які можуть бити по москві не зважаючи на протиповітряну оборону - це постріл собі у ногу. Саме зараз безпілотники Касьянова мають бити по кремлю щоб показувати всій росії що війна досягне кожного росіянина!
показать весь комментарий
20.10.2025 11:32 Ответить
Подививчся на світлину з ЛІДОРОМ. Судячи по перекошеному обличчю ЛІДОРА - він мира ( перемир'я ) боїться значно більше ніж багатолітньої нескінченої війни, завдяки якій можна мати нескінчену владу та величезні мародерські можливості , та ще й успішно розбудовувати в країні диктатуру по типу мацковитській , та ще й на гроші демократичних європейських країн.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:55 Ответить
ЯКИМ БОКОМ?

- РФ збільшує витрати на пропаганду і війну
- РФ збільшує виробництво шахедів
- РФ бомбить все вщент зокрема шахтарі заблоковані вчора були
- РФ уже на дніпропетровщині

ДЕ? ЯК? ЯКИМ ЧИНОМ?
показать весь комментарий
20.10.2025 10:22 Ответить
Тим боком, що до шашликів.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:42 Ответить
зєля, стули писка, за розумного зійдеш.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:22 Ответить
Єрмак наказав Зелі - Лизать!
показать весь комментарий
20.10.2025 10:25 Ответить
Вєнька ЗЕ лупня ти паскуда наблизився до здачі України путіну. Що б ти гунявий козел горів у пеклі.

показать весь комментарий
20.10.2025 10:26 Ответить
Якщо це підігрування Трумпу то півбіди, але якщо він дійсно це думає то це реально сумно
показать весь комментарий
20.10.2025 10:27 Ответить
Він не такий дурний, як ви думаєте.
Шахрай, лицемір, актьор
показать весь комментарий
20.10.2025 10:35 Ответить
Це і підігрування Трампу, і він справді так думає. Зєлєнскій, як на свої 45+ страждає на потужний інфантилізм.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:44 Ответить
Люди, в громадському транспорті, також дуже близько наближаються.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:28 Ответить
нобєля зєлє!
мєдальку за найдосвідченіше наближення до можливого миру.

і що цікаве, кінець війни це кінець зеленій шоблі та гундосій зе!гниді, це фізична смерть плєшивому окурку.
так шо......
показать весь комментарий
20.10.2025 10:28 Ответить
Кожен оберт Землі навколо Сонця сам по собі наближає кінець війни, оскільки за всю історію людства ще жодна війна не йшла вічно. Я точно вам кажу.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:31 Ответить
Де каву подаватимуть?
показать весь комментарий
20.10.2025 10:31 Ответить
А можна було сказати ще кучирявіше, наприклад: МИ ПРИБЛИЗИЛИСЯ ДО ПРИБЛИЖЕННЯ.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:34 Ответить
Що, знову? І наріду 73% подобається ця нагла брехня Боневтіка? Не соромно?
показать весь комментарий
20.10.2025 10:36 Ответить
У самозакоханого блазня поїхав дах.
показать весь комментарий
20.10.2025 10:38 Ответить
Ця брехня вже викликає просто огиду...
показать весь комментарий
20.10.2025 10:39 Ответить
Скільки можна його цитувати, цілий день пусті розмови ні про що і так кожен день ,вже були і три тисячі ракет за рік виготовим і мільярд дерев посадим і "фламінго з паляницею" це марна трата часу що б побачити якусь логіку у словах Зеленського чи Трапа ,два клоуни .
показать весь комментарий
20.10.2025 10:42 Ответить
@ (в перекладі):
ВАШИНГТОН, 19 жовтня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп підштовхував президента України Володимира Зеленського до відмови від частини території на користь росії під час напруженої https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-seek-weapons-trump-shadow-new-putin-summit-2025-10-17/ зустрічі в п'ятницю , яка розчарувала українську делегацію, повідомили два джерела, обізнані з обговоренням.
Трамп також відмовився надати Україні ракети «Томагавк» і розмірковував про надання гарантій безпеки не лише Києву, а й москві, що збентежило українську делегацію, додали два джерела, які попросили залишитися анонімними для обговорення приватної розмови.

Після зустрічі із Зеленським Трамп публічно закликав до припинення вогню на нинішніх лініях фронту, позицію, яку президент України потім підтримав у коментарях журналістам. Третя особа повідомила, що Трамп виступив з цією пропозицією під час зустрічі після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться жодною територією Москві.
«Зустріч завершилася рішенням (Трампа) укласти «угоду там, де ми знаходимося, на лінії розмежування», - сказало третє джерело.
Трамп підкреслив цю позицію у виступі перед журналістами в неділю.
«Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз знаходяться, на лініях фронту», - сказав він у ефірі Air Force One. «Решту дуже важко обговорити, якщо ви збираєтеся сказати: «Ви берете це, ми беремо те»».
На запитання, чи казав він Зеленському, що Україна має поступитися рф всім Донбасом, Трамп відповів спростуванням. «Нехай його розріжуть так, як він є. Він розрізаний вже зараз. Я думаю, що 78% території вже захоплено росією», - сказав Трамп у відповідь на запитання репортера Reuters.

Але п'ятнична зустріч свідчить про те, що Трамп, можливо, знову наполягатиме на якомога швидшому укладенні угоди, навіть якщо вона буде укладена на умовах, які є неприйнятними для Києва.
За словами джерел, офіційні особи США неодноразово порушували питання про можливість обміну територіями між Україною та росією - ідею, яку Трамп підтримав раніше цього року, - а президент США під час п'ятничної зустрічі заявив, що швидка угода є необхідною.

ПІД ВПЛИВОМ ПУТІНА?

«Це було досить погано», - сказав одне з джерел про зустріч. «Послання було таким: «Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена»», якщо Україна не укладе угоду з росією.
Окреме джерело заперечило, що Трамп заявив, що Україна буде «знищена».
Однак обидва джерела заявили, що Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики.
Два джерела склали враження, що на Трампа вплинула четвергова розмова з президентом росії путіним. Під час цієї розмови, за даними The Washington Post, путін запропонував обмін територіями, за яким Україна мала б поступитися Донецькою та Луганською областями в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей.
Одне з джерел повідомило, що саме цей обмін американські чиновники запропонували Зеленському у п'ятницю.
Українці бачать важливу стратегічну цінність у тій частині Донецька та Луганська, яку вони все ще утримують - вони вважають, що відмова від цієї території зробить решту України набагато вразливішою для російських наступів, сказав один із джерел, поінформованих про зустріч. Це джерело стверджувало, що відмова від західного Донецька та Луганська буде рівносильна акту «самогубства».
Два джерела повідомили, що спеціальний посланник США Віткофф був серед тих, хто найагресивніше закликав українців погодитися на пропозицію росії щодо обміну. ​​Віткофф зазначив, що в Донецьку та Луганську є значна російськомовна популяція, повідомило одне з джерел, про що він вже https://www.reuters.com/world/trump-envoys-embrace-russian-demands-worries-republicans-us-allies-2025-04-11/ публічно говорив раніше .
У четвер, перед зустріччю із Зеленським, Трамп заявив, що незабаром зустрінеться https://www.reuters.com/world/europe/trump-putin-speak-before-zelenskiys-white-house-visit-axios-reports-2025-10-16/ з путіним у Будапешті . Невдовзі після цього помічник кремля заявив, що державний секретар США Рубіо та міністр закордонних справ росії лавров проведуть переговори найближчими днями для підготовки до саміту.
На п'ятничній зустрічі офіційні особи США заявили, що Рубіо планує зустрітися з лавровим наступного четверга, повідомило одне з джерел. Державний департамент не одразу відповів на запит про коментар.
Попередня зустріч Трампа та путіна на Алясці в серпні https://www.reuters.com/world/europe/land-swap-that-wasnt-inside-trumps-frantic-dash-ukraine-peace-2025-08-28/ не принесла жодних проривів
показать весь комментарий
20.10.2025 10:44 Ответить
здається 73% досягли зі своїм лідором🤡 того , чого так бажали по приколу , головне результат ...
показать весь комментарий
20.10.2025 10:55 Ответить
Невже ху"ло ось-ось здохне?
показать весь комментарий
20.10.2025 10:56 Ответить
"Так це все вже було"
Просто в мізках просто каша https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/u-moemu-mozku-ya-zakinchiv-vijnu-splivlo-video-z-divnoyu-zayavoyu-zelenskogo.htm
показать весь комментарий
20.10.2025 11:01 Ответить
ти наближався, коли бігав по європам, прохаючи лєопарди
показать весь комментарий
20.10.2025 11:05 Ответить
Це очевидна річ. Більше вже не має про що сказати?
показать весь комментарий
20.10.2025 11:13 Ответить
Хотілось би кожному, щоб бажане співпадало із дійсністю, але воно не так, а особливо із риго-зеленими. Як пише Ші:"Бажане за дійсне" - це когнітивне упередження, коли людина сприймає реальність так, як їй би хотілося, а не такою, якою вона є насправді. Це означає, що внутрішній стан людини, її бажання та переконання впливають на її сприйняття світу, змушуючи надавати перевагу приємним думкам або висновкам, які підтверджують її погляди.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:21 Ответить
Всі кажуть що в листопаді закінчиться ..Але в 2024 році казали що до Нового року 2025 ..
показать весь комментарий
20.10.2025 11:23 Ответить
Це вже вкотре?
показать весь комментарий
20.10.2025 11:24 Ответить
🤡 каже ми приблизилися ...через Чонгар ,та тисячі вбитих невинних українців ,розруху ,політичну та економічну зраду слуг ...приблизилися до втрат ...
показать весь комментарий
20.10.2025 11:29 Ответить
Коли Зеленський каже щось про швидке закінчення війни, а він про це казав неодноразово протягом чотирьох років - значить він не просто лукавить, а й буде робити все щоб цього не сталось.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:30 Ответить
Як таке може казати верховний головнокомандувач під час війни?? Збройним силам розійтись по домівкам і техніку повернути в ППД? Це ж так де мотивує і створює хибні ілюзії сподівань, це дуже шкідливо. Війна від піздєжу не закінчиться і перемоги не буде, і Трамп ні фіга не вирішить і не зупинить.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:31 Ответить
у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни Джерело: https://censor.net/ua/n3580560

Бо в ЕС зрозуміли що не потягнуть фінансово. Заморожені активи заборонено передавати,бо це вгатить по самим інституціям ЕС. А грошей на війну в Україні потрібна величезна купа. От тому і Стармер с Стубом і іншими політиками одразу привітали ініциативи Трампа. Навіть Макрон притіх.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:31 Ответить
А в очах рожеві фламінго.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:38 Ответить
...викликають занепокоєння слова тр про те... що він збирається надати гарантії безпеки расєї, а хто їй загрожує? Томагавки продаст?

І про які гарантії безпеки тр каже для України, якщо зараз не захищає і буд.меморандум для нього, як та пилюка під ногами, то що зміниться після буд2?

Були мінськи домовленності. Спостерігачи обсє зафіксували 20 тис.!порушень з боку раши і що їй за це було?

...за длінючим столом пу казав євр.лідерам, що не збирається нападати і то в нього такі навчання на кордоні...і що він зробив далі?

Це доводить, що ні підпису, ні слову пу віри не може бути і він усіма засобами буде знищивати укр.державу... якщо його не зупинять силою.

Якщо в обмін на зняття санкцій пу погодиться на припинення вогню, то зможе пошвидкому придбати конче необхідні речи, згрупповуватися і продовжити своє сво.

Якщо, тр не здатний зараз добитися миру через силу, то звідкіля з'явиться в нього сила обуздати пу при поновленні бойових дій... звинувативши, як завжди Україну... типа захищається він превентивно...
показать весь комментарий
20.10.2025 11:38 Ответить
всі сміялися з трампа,але він зупинить цю бойню.і йому ***** де будуть кордони - головне щоб не вмирали українці.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:39 Ответить
я й досі сміюся з того довбойоба
показать весь комментарий
20.10.2025 12:08 Ответить
Воно ходить навколо того кінця війни наче кіт навколо гарячої каші: то наближається, то знов відскакує.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:47 Ответить
Ну наконец-то на шашлыки!
показать весь комментарий
20.10.2025 11:49 Ответить
Зараз гнидва взагалі, як вже було, перекриє фінансування ЗСУ. Мразота.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:56 Ответить
Патужний наближнювальник.
показать весь комментарий
20.10.2025 11:56 Ответить
Пане Зеленський! Вилизуючи [вербально] дупу рудому, не забувайте, що одного дня вона може виявитися по вуха в лайні.

І ніяка корона з літаком не допоможуть.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:07 Ответить
''Ми наблизились до можливого...'' - цитата Зеленського-Голохвастова.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:12 Ответить
Яке може бути закінчення війни, коли частина України в окупації, коли ворог убиває українців на окупованих територіях України, коли Медведєв заявляє, що вони і долі будуть убивати українців до повного знищення.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:17 Ответить
жаль что сдес образовалась площадка для абсерации Зе. Однодумцев гадящих на Зе тута как саранча а думать вже не кому.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:26 Ответить
 
 