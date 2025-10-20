Зеленский: "Мы приблизились к возможному окончанию войны"

Украина вместе с мировыми партнерами приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Прежде всего этому способствуют усилия президента США Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, передает РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы значительно превышают другие вооруженные конфликты.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Я не хочу унижать или преувеличивать ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история", - отметил он.

В то же время президент заявил, что в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, в международных переговорах формируется мощный политический запрос на завершение войны.

Читайте: Трамп отрицает, что заставлял Зеленского согласиться отдать России весь Донбасс, - Reuters