Путин должен предстать перед трибуналом в Гааге, а не в Будапеште, - глава МИД Литвы Будрис

В Литве, комментируя предстоящую встречу Дональда Трампа и Путина в Будапеште, заявили, что в Европе нет места для военных преступников.

Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, глава МИД объяснил, считает ли ожидаемую встречу Путина с Трампом в Будапеште пощечиной Европе:

Здесь соединены две вещи. Одна - это дипломатические усилия президента Трампа по прекращению огня и мира. С другой стороны, мы должны придерживаться принципов Европы, с которыми мы все согласились. Единственное место для Путина в Европе - это Гаага, перед трибуналом, а не ни в одной из наших столиц.

По словам Будриса, Литва посылает сигнал, что "в Европе нет места для военных преступников, не должно быть пути через Европу для военных преступников на любые мероприятия.

Также министр отметил, что не может представить, чтобы самолет Путина летел через воздушное пространство Литвы.

"Есть другие пути, если он хочет туда попасть, и я бы искал альтернативы", - подытожил глава МИД.

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

Ордер МУС для Путина

МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше года спустя после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении – депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, не подписавший учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в ​​Монголии, хотя эта страна является членом МУС.

