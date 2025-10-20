РУС
Путин должен предстать перед трибуналом в Гааге, а не в Будапеште, - глава МИД Литвы Будрис

Путин должен быть в Гааге, а не в Будапеште, считают в Литве

В Литве, комментируя предстоящую встречу Дональда Трампа и Путина в Будапеште, заявили, что в Европе нет места для военных преступников.

Об этом сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, глава МИД объяснил, считает ли ожидаемую встречу Путина с Трампом в Будапеште пощечиной Европе:

Здесь соединены две вещи. Одна - это дипломатические усилия президента Трампа по прекращению огня и мира. С другой стороны, мы должны придерживаться принципов Европы, с которыми мы все согласились. Единственное место для Путина в Европе - это Гаага, перед трибуналом, а не ни в одной из наших столиц.

По словам Будриса, Литва посылает сигнал, что "в Европе нет места для военных преступников, не должно быть пути через Европу для военных преступников на любые мероприятия.

Также министр отметил, что не может представить, чтобы самолет Путина летел через воздушное пространство Литвы.

"Есть другие пути, если он хочет туда попасть, и я бы искал альтернативы", - подытожил глава МИД.

Читайте: Будапешт - не лучшая площадка для потенциальных мирных переговоров, - Зеленский

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не передает Украине Tomahawk, потому что не хочет эскалации перед встречей с Путиным, - Зеленский

Ордер МУС для Путина

МУС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше года спустя после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении – депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, не подписавший учредительный договор МУС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в ​​Монголии, хотя эта страна является членом МУС.

Венгрия (2187) Европа (2100) путин владимир (32337) Трамп Дональд (6888) Будрис Кястутис (12)
Топ комментарии
+3
Дякуємо Литва, якби так висловилися усі європейські столиці.
20.10.2025 11:52 Ответить
+2
Хай їде. Можна кинуть пару бригад ЗСУ маршем на Будапешт і арештувати *****. Збивати все, що взлітає поки не дійдем до столиці. Такий вереломний акт буде несподіванкою, що всі ****** і нічого встигнути нє успєют
20.10.2025 11:49 Ответить
+1
Це вірно. ***** має бути в клітці а не на переговорах. Бо це вже зовсім маразм Україні їхати в Будапешт підписувати капітуляцію в тому самому місці де Україні давали гарантії безпеки. Це мені нагадує вагончик де Гітлер приймав капітуляцію Франції
20.10.2025 11:57 Ответить
Це до Трампа
20.10.2025 11:47 Ответить
Хай їде. Можна кинуть пару бригад ЗСУ маршем на Будапешт і арештувати *****. Збивати все, що взлітає поки не дійдем до столиці. Такий вереломний акт буде несподіванкою, що всі ****** і нічого встигнути нє успєют
20.10.2025 11:49 Ответить
Та це ж новий Гудеріан!
20.10.2025 11:54 Ответить
Респект за очевидну ПРАВДУ щодо покарання воєнного злочинця-убивці ******, за убивства ним Українців, з 2014 року, пасажирів MH-17!!
20.10.2025 11:51 Ответить
Дякуємо Литва, якби так висловилися усі європейські столиці.
20.10.2025 11:52 Ответить
Це вірно. ***** має бути в клітці а не на переговорах. Бо це вже зовсім маразм Україні їхати в Будапешт підписувати капітуляцію в тому самому місці де Україні давали гарантії безпеки. Це мені нагадує вагончик де Гітлер приймав капітуляцію Франції
20.10.2025 11:57 Ответить
Пере
20.10.2025 12:01 Ответить
Це розуміє Литва, Латвія, Естонія, Польща, Велика Британія і ще декілька країн. Але це розуміння не змінить наміри ідіота-президента США, якого американці, як і українці свого, вибрали по-приколу.
20.10.2025 12:02 Ответить
Слова,слова ,слова.
20.10.2025 12:20 Ответить
хто і як путіна відправить в Гаагу? це може зробити лише сама росія, тобто її народєц, але він не хоче, народєц хоче воювати і доводити усім "свайо вєлічіє". То ж треба уже менше слів, а більше до конкретних справ перейти. Піздьожі вже усі наїлися
20.10.2025 12:26 Ответить
 
 