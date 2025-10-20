УКР
Путіну потрібен дозвіл перед входом до європейського повітряного простору, - глава МЗС Румунії Цою

У Румунії зробили заяву про візит Путіна до Угорщини

Глава МЗС Румунії Оана Цою заявила, що країна не отримувала жодного запиту на переліт російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта, де планується його зустріч із Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

Так, міністерку запитали, чи надасть Румунія доступ до повітряного простору літаку Путіна для прибуття до Будапешту.

"Поки що такого запиту не подано, і жодного польоту чи присутності у зв'язку з цим не підтверджено. Але зосередьмося на основах, а саме на гарній практиці для Путіна - запитувати дозвіл перед входом до європейського повітряного простору", - зазначила Цою.

Читайте: Візит Путіна до Будапешта матиме сенс, якщо приведе до припинення вогню, - Барро

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Також читайте: Путін має бути перед трибуналом в Гаазі, а не в Будапешті, - глава МЗС Литви Будріс

Ордер МКС для Путіна

МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

путін володимир Румунія
+3
значить будуть збивати
20.10.2025 16:58 Відповісти
+3
Нехай летить над Україною. ЗСУ дозволяєть.
20.10.2025 17:07 Відповісти
+2
Збийте на фер ту лису гидоту - стільки людей згубила у світі .
20.10.2025 17:02 Відповісти
значить будуть збивати
20.10.2025 16:58 Відповісти
Таак, будуть...

"Поки що такого запиту не подано, і жодного польоту чи присутності у зв'язку з цим не підтверджено. Але зосередьмося на основах, а саме на гарній практиці"
20.10.2025 17:00 Відповісти
Тю, так нехай машиною їде, через Харків. Тільки треба перший наш блокпост попередити, щоб пропустили.
20.10.2025 17:04 Відповісти
***** буде трансферити на мадярщину трубою без жодних дозволів
20.10.2025 17:00 Відповісти
Translator

Да не грайте ось ці ігри. Трампон скаже, ви нажаль, будете телепати хвостиком.
20.10.2025 17:02 Відповісти
Трамп любить переможців. Якщо ***** впаде то Трамп скаже що це він його хитро заманив.
показати весь коментар
20.10.2025 17:58 Відповісти
Збийте на фер ту лису гидоту - стільки людей згубила у світі .
20.10.2025 17:02 Відповісти
Треба обʼявити нагороду у мільярд євро тому хто зібʼє літак хутина ‼️
20.10.2025 17:04 Відповісти
Нехай летить над Україною. ЗСУ дозволяєть.
20.10.2025 17:07 Відповісти
20.10.2025 17:08 Відповісти
Хай пише листа на Буданова, Малюка, та Командування Повітряних Сил. Вони розглянуть.
20.10.2025 17:56 Відповісти
Та хай дають! Але тіко через повітряний простір України!
20.10.2025 17:57 Відповісти
 
 