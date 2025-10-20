Путіну потрібен дозвіл перед входом до європейського повітряного простору, - глава МЗС Румунії Цою

Глава МЗС Румунії Оана Цою заявила, що країна не отримувала жодного запиту на переліт російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта, де планується його зустріч із Дональдом Трампом.

Так, міністерку запитали, чи надасть Румунія доступ до повітряного простору літаку Путіна для прибуття до Будапешту.

"Поки що такого запиту не подано, і жодного польоту чи присутності у зв'язку з цим не підтверджено. Але зосередьмося на основах, а саме на гарній практиці для Путіна - запитувати дозвіл перед входом до європейського повітряного простору", - зазначила Цою.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Ордер МКС для Путіна

МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

