Україна та Європа повинні бути за столом переговорів Трампа й Путіна, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна та Європа повинні брати участь у переговорах США та Росії в Угорщині щодо завершення російської агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP, про це він сказав на пресконференції у Словенії.

Макрон загалом привітав анонсовану зустріч між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним у Будапешті, але заявив, що до неї повинні бути долучені українці та європейці.

"З того моменту, як вони обговорюють долю України, українці повинні бути за столом переговорів. З того моменту, як вони обговорюють питання, що впливають на безпеку європейців, європейці повинні бути за столом переговорів", - наголосив президент Франції.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

