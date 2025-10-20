Україна та Європа повинні бути за столом переговорів Трампа й Путіна, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна та Європа повинні брати участь у переговорах США та Росії в Угорщині щодо завершення російської агресії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP, про це він сказав на пресконференції у Словенії.
Макрон загалом привітав анонсовану зустріч між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним у Будапешті, але заявив, що до неї повинні бути долучені українці та європейці.
"З того моменту, як вони обговорюють долю України, українці повинні бути за столом переговорів. З того моменту, як вони обговорюють питання, що впливають на безпеку європейців, європейці повинні бути за столом переговорів", - наголосив президент Франції.
Майбутня зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.
Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.
Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а нічого іншого і не буде
На на ухилянта, надії ніякої, бо йому, як і приблудам95, Акакаяразніца…
А Захисникам України допомагають Західні Партнери, а не помічники ригоАНАЛЬНИХ, що переховуються в Урядовому кварталі, як зеленський з 2014-15 року!!
Пакт Молотова-Рібентропа 2.0
Яке ж воно цинічне чмо . пц ..
Починайте вже дорослішати !!