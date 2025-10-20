УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9223 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
1 336 27

Україна та Європа повинні бути за столом переговорів Трампа й Путіна, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Україна та Європа повинні брати участь у переговорах США та Росії в Угорщині щодо завершення російської агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP, про це він сказав на пресконференції у Словенії.

Макрон загалом привітав анонсовану зустріч між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним у Будапешті, але заявив, що до неї повинні бути долучені українці та європейці.

"З того моменту, як вони обговорюють долю України, українці повинні бути за столом переговорів. З того моменту, як вони обговорюють питання, що впливають на безпеку європейців, європейці повинні бути за столом переговорів", - наголосив президент Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путіну потрібен дозвіл перед входом до європейського повітряного простору, - глава МЗС Румунії Цою

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Також читайте: Візит Путіна до Будапешта матиме сенс, якщо приведе до припинення вогню, - Барро

Автор: 

Європа (2092) перемовини (3104) росія (68522) США (24565) Макрон Емманюель (1627) війна в Україні (6631)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Це ж було вже.
показати весь коментар
20.10.2025 19:03 Відповісти
+4
Давненько Шашличний не літав до Макрона "обсудити посилення ППО".
показати весь коментар
20.10.2025 19:03 Відповісти
+4
Все що треба знати про трампа . Іржаве мудило відправило Аргентині 40 млрд , при цьому пообіцявши закупити оптом всю її яловичину . Коли американські фермери підняли брови , що це за х..ня мовляв ,, а як же ми , іржаве мудило не моргнувши оком видало наступне - допомогти Аргентині вкрай необхідно , бо вона бореться за своє виживання , то ж ви вже якось потерпіть мовляв . ! Тобто на його думку , за виживання бореться Аргентина а не Україна .!
Яке ж воно цинічне чмо . пц ..
показати весь коментар
20.10.2025 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ж було вже.
показати весь коментар
20.10.2025 19:03 Відповісти
Давненько Шашличний не літав до Макрона "обсудити посилення ППО".
показати весь коментар
20.10.2025 19:03 Відповісти
Вірні союзники завжди мають бути разом, аякже.
показати весь коментар
20.10.2025 19:06 Відповісти
А нашо? Там буде щось цікаве? Путін передасть вимоги які не мінялись НІКОЛИ, Трамп почне схиляти до капітуляції, після чого йому почнуть розказувати що він кретин - ВСЕ ЯК ЗАВЖДИ.

а нічого іншого і не буде
показати весь коментар
20.10.2025 19:09 Відповісти
Франція і Макрон та інші Західні Партнери, праві!!
На на ухилянта, надії ніякої, бо йому, як і приблудам95, Акакаяразніца…
показати весь коментар
20.10.2025 19:10 Відповісти
В чому вони праві. Вони чудово бачать що Україна програє війну і при цьому абсолютно нічого не роблять щоб це припинити. Вони просто чекають поки буде колапс на фронті а потім скажуть ну ми зробили все що могли і почнуть далі співпрацювати з рашкою з чистою совістю.
показати весь коментар
20.10.2025 19:48 Відповісти
Заспокійливе треба вживати друже!!
А Захисникам України допомагають Західні Партнери, а не помічники ригоАНАЛЬНИХ, що переховуються в Урядовому кварталі, як зеленський з 2014-15 року!!
показати весь коментар
20.10.2025 19:56 Відповісти
Трамп втілює мрію Путіна ділити Європу на двох, за відсутності самих європейців.
Пакт Молотова-Рібентропа 2.0
показати весь коментар
20.10.2025 19:10 Відповісти
На трьох. Тов. Сі (чи хто там буде після нього) не дасть обійти Піднебесну частуванням.
показати весь коментар
20.10.2025 19:28 Відповісти
Європа нехай спершу з під столу рашки вилізе.
показати весь коментар
20.10.2025 19:12 Відповісти
от візьми слухавку та набери Трампа і скажи це-чи вже так лячно шо круассан зі рта випав?!
показати весь коментар
20.10.2025 19:16 Відповісти
Все що треба знати про трампа . Іржаве мудило відправило Аргентині 40 млрд , при цьому пообіцявши закупити оптом всю її яловичину . Коли американські фермери підняли брови , що це за х..ня мовляв ,, а як же ми , іржаве мудило не моргнувши оком видало наступне - допомогти Аргентині вкрай необхідно , бо вона бореться за своє виживання , то ж ви вже якось потерпіть мовляв . ! Тобто на його думку , за виживання бореться Аргентина а не Україна .!
Яке ж воно цинічне чмо . пц ..
показати весь коментар
20.10.2025 19:16 Відповісти
Черговий потужний заклик Макрона у всесвіт. Я теж можу заявити, що росія має розпастись, а Україна - забрати свої історичні території. Я вже Макрон?
показати весь коментар
20.10.2025 19:17 Відповісти
якось же величайший зможе і сам відлизати другу
показати весь коментар
20.10.2025 19:19 Відповісти
Україна та Європа повинні бути за столом переговорів Трампа й путіна. Принаймні можна гуртом зв'язати путіна і віддати до МКС у Гаагу)
показати весь коментар
20.10.2025 19:20 Відповісти
Нет, лучше расклад когда ***** будет под столом...
показати весь коментар
20.10.2025 19:24 Відповісти
Чого саме досягла Європа на будь-яких переговорах до цього?
показати весь коментар
20.10.2025 19:24 Відповісти
Bravo Macron !Настоящий друг и союзник Украины.
показати весь коментар
20.10.2025 19:32 Відповісти
У тебя корону из Лувра спёрли, сидишь ушами хлопаешь.
показати весь коментар
20.10.2025 19:35 Відповісти
Он, як потекло *********** лайно по мережі!!
показати весь коментар
20.10.2025 19:58 Відповісти
Я не шучу, реально обнесли Лувр.
показати весь коментар
20.10.2025 20:02 Відповісти
Так допомагай Франції, шукати цих **********!!
показати весь коментар
20.10.2025 20:08 Відповісти
Уже можно начинать помогать?
показати весь коментар
20.10.2025 20:09 Відповісти
Єдиним переговорником на цій зустрічі має бути український снайпер який замочить те ***** ***** .
показати весь коментар
20.10.2025 19:40 Відповісти
Всіх туди тягти, всіх. Прибалтів, Макрона, німців, Англію
показати весь коментар
20.10.2025 20:19 Відповісти
Україні та Європі потрібно тихенько посилати трампа по курсу "расейского кора ***".
Починайте вже дорослішати !!
показати весь коментар
20.10.2025 21:30 Відповісти
 
 