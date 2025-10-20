РУС
Встреча Трампа и Путина в Будапеште
Болгария готова предоставить воздушный коридор самолету Путина для встречи с Трампом в Будапеште

Болгария готова пропустить самолет диктатора РФ Владимира Путина через свое воздушное пространство для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, если глава Кремля об этом попросит.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Георгий Георгиев в комментарии "Болгарскому национальному радио", информирует Цензор.НЕТ.

"Когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, то логичнее всего, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами", - сказал Георгиев.

На вопрос, означает ли это, что Болгария предоставит коридор для самолета с Путиным, министр ответил: "А как предлагается провести встречу, если один из участников не сможет на нее прибыть?".

О встрече Путина и Трампа

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

После того Венгрия объявила, что примет встречу.

Между тем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

Ордер МКС для Путина

МКС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.

Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МКС, признал ордер недействительным.

В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МКС.

+7
Мразі!!!
20.10.2025 20:54 Ответить
+5
Миру не буде, навіть якщо трампло і ***** спатимуть разом. Особливо, якщо разом. Будть говорити безконічно, закривати допомогу Україні, давати час пуйлу на захопить Донбас і так увесь строк трампла.
20.10.2025 21:05 Ответить
+3
ще одні..., бл**ді !!
20.10.2025 21:09 Ответить
Ломали голову - Болгарія Сербія і прилетіли
20.10.2025 20:48 Ответить
Якщо Трамп попросить, то Зеленський відкриє коридор над нафтовою трубою в Угорщину. Так ближче.
20.10.2025 21:56 Ответить
Мразі!!!
20.10.2025 20:54 Ответить
Не хочеш миру?
20.10.2025 20:55 Ответить
Миру не буде, навіть якщо трампло і ***** спатимуть разом. Особливо, якщо разом. Будть говорити безконічно, закривати допомогу Україні, давати час пуйлу на захопить Донбас і так увесь строк трампла.
20.10.2025 21:05 Ответить
Це ти сам дійшов таких дурних висновків, чи почув десь?
20.10.2025 21:12 Ответить
Якого миру? Нам вже обіцяли і "справедливий", і "гідний", і ще там якісь... Мир трампона "на зараз" = погодження з вимогами ботоксного (зауважую: на даний час. Завтра може він встане з іншої ноги і щось зміниться, хоча є великі сумніви щодо цього). Ну а те, що мир з московитасми закінчиться тим самим, що перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом - і до ворожки не ходи.
20.10.2025 21:24 Ответить
Балтійські "друзі" точно не пропустили б.
20.10.2025 20:56 Ответить
Це все одно б сталося, а так -- "Покірливе теля" - Лизнули одночасно, і хйлу і трампону!)
20.10.2025 21:05 Ответить
ще одні..., бл**ді !!
20.10.2025 21:09 Ответить
Не хочеш миру?
20.10.2025 21:13 Ответить
Послиця працює
20.10.2025 21:18 Ответить
А ведь вспомнить что творил весь до единного Варшавский договор в 1990-91гг! Наперегонки мчались на любые условия в ЕС и НАТО. И были приняты оптом мелким по цене ликвида---повезло бойцам суровым! Правильно конечно. И прибалты, особенно Литва и Эстония успели вскочить. И что интересно---та даже тогда это и не обсуждалось в сми и тв по всей снге. Такие вот были союзнички. Единожды предавший---предаст всегда.
20.10.2025 21:09 Ответить
А мне вот интересно, ну хоть одна страна посмеет сказать НЕТ? Или будут хвостиками махать ? Позорища !!!
20.10.2025 21:14 Ответить
Оскільки Болгарія ще не розплатилася (і ніколи не розплатиться) з росією за визволеня від "іга" нинішнього свого союзника по НАТО (османів), то не ПТН має просити дозволу пролетіти над болгарською територією! Це болгари мають уклінно благати ПТНа явити милість та скористатися повітряним простором Болгарії для задоволення своїх потреб!
20.10.2025 21:19 Ответить
Треба ловити над морем.
20.10.2025 21:19 Ответить
 
 