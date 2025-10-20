Болгария готова предоставить воздушный коридор самолету Путина для встречи с Трампом в Будапеште
Болгария готова пропустить самолет диктатора РФ Владимира Путина через свое воздушное пространство для встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, если глава Кремля об этом попросит.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Георгий Георгиев в комментарии "Болгарскому национальному радио", информирует Цензор.НЕТ.
"Когда прилагаются усилия для достижения мира, если условием для этого является проведение встречи, то логичнее всего, чтобы такая встреча была организована всеми возможными способами", - сказал Георгиев.
На вопрос, означает ли это, что Болгария предоставит коридор для самолета с Путиным, министр ответил: "А как предлагается провести встречу, если один из участников не сможет на нее прибыть?".
О встрече Путина и Трампа
Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.
После того Венгрия объявила, что примет встречу.
Между тем в Еврокомиссии сообщили, что, несмотря на санкции и замороженные активы, главе РФ "фактически" не запрещено въезжать на территорию Евросоюза.
Ордер МКС для Путина
МКС выдал ордер на арест Путина в 2023 году, чуть больше чем через год после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, обвинив Путина в военном преступлении - депортации сотен детей из Украины.
Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, который не подписал учредительный договор МКС, признал ордер недействительным.
В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС. Но в прошлом году его встретили с красной дорожкой в Монголии, хотя эта страна является членом МКС.
