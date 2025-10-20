Болгарія готова надати повітряний коридор літаку Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті
Болгарія готова пропустити літак диктатора РФ Володимира Путіна через свій повітряний простір для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті, якщо очільник Кремля про це попросить.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Георгій Георгієв у коментарі "Болгарському національному радіо", інформує Цензор.НЕТ.
"Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами", - сказав Георгієв.
На запитання, чи означає це, що Болгарія надасть коридор для літака з Путіним, міністр відповів: "А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї прибути?".
Про зустріч Путіна й Трампа
Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.
Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.
Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.
Після того Угорщина оголосила, що прийме зустріч.
Тим часом у Єврокомісії повідомили, що, попри санкції та заморожені активи, очільнику РФ "фактично" не заборонено в’їжджати на територію Євросоюзу.
Ордер МКС для Путіна
МКС видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.
Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.
У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.
