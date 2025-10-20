ЄС не зацікавлений у тому, щоб саміт Трампа і Путіна в Будапешті приніс мир, - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Євросоюз нібито не зосереджує увагу на зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна, яка має відбутись у Будапешті та не зацікавлений, аби цей саміт приніс мир для України.
Про це він сказав на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС в Люксембурзі 20 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.
За словами угорського дипломата, його європейські колеги "перебувають у стані воєнного психозу", а звістка про зустріч Трампа і Путіна в Будапешті викликала "певне занепокоєння".
"Я б описав явище, яке панувало тут у зв'язку з мирним самітом у Будапешті як розгубленість, безпорадність, роздратування і жалюгідні спроби приховати все це... Кульмінацією цього стало висловлювання одного з моїх колег, що не має значення, яке рішення буде ухвалено в Будапешті, адже стратегічні рішення ухвалюються за столом Євросоюзу... Ситуація така, що ЄС і далі не зосереджується на тому, щоб зустріч американських і російських президентів була успішною", - сказав Сійярто.
Очільник угорської дипломатії також вважає, що значна частина європейських політиків "зробить все", що від них залежить, аби завадити проведенню цієї зустрічі.
"Вони не зосереджують свою увагу на цьому і не зацікавлені в тому, щоб мирна зустріч у Будапешті дійсно принесла мир. І з сьогоднішніх виступів я мушу зробити висновок, що значна частина європейських політиків зробить дуже багато, навіть все, що від них залежить, аби завадити проведенню цієї зустрічі", - додав глава МЗС Угорщини.
Він також наголосив, що замість того аби "радіти новій американсько-російській зустрічі на вищому рівні" та зробити ще один крок у напрямку миру в Україні, європейські політики нібито продовжують підтримувати продовження війни.
Про зустріч Путіна й Трампа в Угорщині
Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.
Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.
Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.
Після того Угорщина оголосила, що прийме зустріч.
Тим часом у Єврокомісії повідомили, що, попри санкції та заморожені активи, очільнику РФ "фактично" не заборонено в’їжджати на територію Євросоюзу.
