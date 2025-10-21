Некоторые лидеры ЕС хотят присутствовать на встрече Трампа и Путина в Будапеште, - Politico
Некоторые европейские лидеры хотят присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и диктатора Путина в Будапеште.
Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.
"Некоторые лидеры ЕС хотят добиться права присутствовать на встрече Трампа и Путина, а также обеспечивать участие президента Украины Владимира Зеленского в любых переговорах", - отметил один из дипломатов на условиях анонимности.
Чего боятся европейцы?
Politico отмечает, что больше всего европейцы опасаются, что Трамп снова станет на сторону Путина при определении условий мира и будет давить на Зеленского, чтобы тот принял российские условия, вероятно, ценой уступки территориями на востоке Украины.
Предстоящая встреча Трампа и Путина
Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.
Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.
Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.
Після дводенної паузи офіційна Мосуква почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. В понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що: «России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет».
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом, це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп «кидалово» і дисонує з попередньою стратегією «не посваритися з Трампом за будь-яку ціну».
Тому напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало «Первое слово дорожче второго». Рубіо, на жаль не знає, що «первое слово сьела корова».
Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися і інші карти.
Зірвати зустріч в Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту, як кордоном - не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазі рішення про ядерну зброю чи щось подібне.
Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. Із плюсів - Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче.
Гойдалки починають свій рух. Ну а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей (про консультації) нема.
Всі ті хто має на своєму балансі зброю.
Це все ще одна наша секретна, вмотивована, відгодована, тренована армія.