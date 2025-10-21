РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8823 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина Встреча Трампа и Путина в Будапеште
1 676 11

Некоторые лидеры ЕС хотят присутствовать на встрече Трампа и Путина в Будапеште, - Politico

Встреча Трампа и Путина. Лидеры ЕС хотят присутствовать

Некоторые европейские лидеры хотят присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и диктатора Путина в Будапеште.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые лидеры ЕС хотят добиться права присутствовать на встрече Трампа и Путина, а также обеспечивать участие президента Украины Владимира Зеленского в любых переговорах", - отметил один из дипломатов на условиях анонимности.

Чего боятся европейцы?

Politico отмечает, что больше всего европейцы опасаются, что Трамп снова станет на сторону Путина при определении условий мира и будет давить на Зеленского, чтобы тот принял российские условия, вероятно, ценой уступки территориями на востоке Украины.

Читайте: Путину нужно разрешение перед входом в европейское воздушное пространство, - глава МИД Румынии Цою

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

Читайте: Встреча Трампа с Путиным не даст результата без участия Украины и ЕС, - Каллас

Автор: 

Будапешт (57) путин владимир (32351) Евросоюз (17727) Трамп Дональд (6907)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Та не буде ніякої зустрічі в Будапешті. ***** засцить полетіть, бо це ризиковано. Думаю Малюк та Буданов вже готують ДРГ в тил Угорщини, яка вдарить fpv дроном в двигун літака з *****м при посадці
показать весь комментарий
21.10.2025 10:46 Ответить
+2
це якщо тільки ці переговори відбудуться. Бо, як логічно пише https://spektrnews.in.ua/news/ros-yani-pochali-zrivati-budapesht-p-d-gaslom-nas-obmanuli---vadim-denisenko/105050#gsc.tab=0 Вадим Денисенко:
Після дводенної паузи офіційна Мосуква почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. В понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що: «России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет».
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом, це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп «кидалово» і дисонує з попередньою стратегією «не посваритися з Трампом за будь-яку ціну».
Тому напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало «Первое слово дорожче второго». Рубіо, на жаль не знає, що «первое слово сьела корова».
Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися і інші карти.
Зірвати зустріч в Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту, як кордоном - не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазі рішення про ядерну зброю чи щось подібне.
Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. Із плюсів - Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче.
Гойдалки починають свій рух. Ну а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей (про консультації) нема.
показать весь комментарий
21.10.2025 10:48 Ответить
+1
Думаю, для посилення переговорних позицій настав час Верховному задіяти найкращий резерв - контракту армію яка тренувалась весь цей час в тилу. Захопити ворога зненацька, відкинути та нанести непоправних втрат оркам.
показать весь комментарий
21.10.2025 10:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та не буде ніякої зустрічі в Будапешті. ***** засцить полетіть, бо це ризиковано. Думаю Малюк та Буданов вже готують ДРГ в тил Угорщини, яка вдарить fpv дроном в двигун літака з *****м при посадці
показать весь комментарий
21.10.2025 10:46 Ответить
це якщо тільки ці переговори відбудуться. Бо, як логічно пише https://spektrnews.in.ua/news/ros-yani-pochali-zrivati-budapesht-p-d-gaslom-nas-obmanuli---vadim-denisenko/105050#gsc.tab=0 Вадим Денисенко:
Після дводенної паузи офіційна Мосуква почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. В понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що: «России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет».
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом, це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп «кидалово» і дисонує з попередньою стратегією «не посваритися з Трампом за будь-яку ціну».
Тому напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало «Первое слово дорожче второго». Рубіо, на жаль не знає, що «первое слово сьела корова».
Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися і інші карти.
Зірвати зустріч в Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту, як кордоном - не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазі рішення про ядерну зброю чи щось подібне.
Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. Із плюсів - Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче.
Гойдалки починають свій рух. Ну а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей (про консультації) нема.
показать весь комментарий
21.10.2025 10:48 Ответить
Думаю, для посилення переговорних позицій настав час Верховному задіяти найкращий резерв - контракту армію яка тренувалась весь цей час в тилу. Захопити ворога зненацька, відкинути та нанести непоправних втрат оркам.
показать весь комментарий
21.10.2025 10:54 Ответить
Ха-ха.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:07 Ответить
Точно! 200 тисяч ментів у тилу - це Вам не "хухри-мухри"!
показать весь комментарий
21.10.2025 11:17 Ответить
Чому тільки ментів. А охоронні структури, а "спецслужби" всілякі.
Всі ті хто має на своєму балансі зброю.
Це все ще одна наша секретна, вмотивована, відгодована, тренована армія.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:27 Ответить
Вони бажають бути понятими, під час арешту ******, як воєнного злочинця?? Історично, хочуть брати у цьому участь!?!?
показать весь комментарий
21.10.2025 10:59 Ответить
Легализаторы плюс
показать весь комментарий
21.10.2025 11:05 Ответить
Ну якщо це будуть тверезі лідери накшталт Стуба,Мелоні чі Стармера то тоді хай будуть.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:10 Ответить
Марно це бажати. Нічого не буде. Краще б тисли на Чубчика, щоб дальнобійне передавав.
показать весь комментарий
21.10.2025 11:25 Ответить
Навіть відомо, хто марить про таку зустріч.

показать весь комментарий
21.10.2025 11:26 Ответить
 
 