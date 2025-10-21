Некоторые лидеры ЕС хотят присутствовать на встрече Трампа и Путина в Будапеште, - Politico

Некоторые европейские лидеры хотят присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и диктатора Путина в Будапеште.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые лидеры ЕС хотят добиться права присутствовать на встрече Трампа и Путина, а также обеспечивать участие президента Украины Владимира Зеленского в любых переговорах", - отметил один из дипломатов на условиях анонимности.

Чего боятся европейцы?

Politico отмечает, что больше всего европейцы опасаются, что Трамп снова станет на сторону Путина при определении условий мира и будет давить на Зеленского, чтобы тот принял российские условия, вероятно, ценой уступки территориями на востоке Украины.

Предстоящая встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября 2025 года Трамп провел разговор с российским диктатором.

Стороны договорились о встрече в Будапеште для обсуждения прекращения российско-украинской войны.

Будущие переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным запланированы на ближайшие недели и могут стать важным этапом в поисках мирного решения войны в Украине.

