Встреча Трампа с Путиным не даст результата без участия Украины и ЕС, - Каллас

каллас,кая

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште не будет иметь успеха, если в ней не будут участвовать Украина и Европейский союз.

Об этом Каллас сказала после заседания министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

"Я думаю, что президент Трамп искренне пытается положить конец этой войне, поэтому это очень понятно. Мы также хотим положить конец этой войне, украинцы точно хотят положить конец этой войне, а кто не хочет положить конец этой войне, - это Россия", - подчеркнула она.

Каллас подчеркнула, что позиция ЕС остается неизменной: необходимо заставить Россию также стремиться к миру, и именно поэтому европейские страны продолжают убеждать своих партнеров в важности совместного подхода к урегулированию войны.

путин владимир (32337) Трамп Дональд (6888) Каллас Кая (296)
Не ЕС и Украина должны присутствовать на такой встрече а консилиум сильных психиатров в купе с классными детективами и прокурорами .
20.10.2025 17:07 Ответить
Ми також хочемо покласти край цій війні Джерело: https://censor.net/ua/n3580670
так хочете так хочете шо аж з штанців випригуєте
20.10.2025 17:07 Ответить
Абсолютно вірно, пані Кая. Ці два пенсіонера вже зустрічалися на Алясці, з нульовим "вихлопом".
Хоча ні, не нульовим. Так президенти США ще не ганьбилися.
20.10.2025 17:13 Ответить
А ЄС яким тут боком? Вступайте у війну тоді і матимете право вести перемовини.
20.10.2025 17:14 Ответить
О, почалося ниття від єс. Вже б відкрито заявили про те, що вони проти закінчення війни.
20.10.2025 17:19 Ответить
Так деякі європейські чиновники так прямо і заявляють:
https://sud.ua/uk/news/ukraine/325196-glava-nemetskoy-razvedki-bruno-kal-zayavil-chto-evropeytsy-boyatsya-okonchaniya-voyny-v-ukraine-ranshe-2030-goda "Очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що європейці бояться закінчення війни в Україні раніше 2030 року"
Просто в нас більше воліють слухати солодкі слова про "тиск на росію, позицію сили, далекобійні удари і справедливий мир"
20.10.2025 17:24 Ответить
Так ви вже возили Зеленського під ручки на попередню зустріч з Трампом, благали того не спішити з мирною угодою і обіцяли за 2 тижні підготувати потужні гарантії безпеки і ввести проти росії пекельні санкції - то як, зробили?
