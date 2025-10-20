Встреча Трампа с Путиным не даст результата без участия Украины и ЕС, - Каллас
Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште не будет иметь успеха, если в ней не будут участвовать Украина и Европейский союз.
Об этом Каллас сказала после заседания министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
"Я думаю, что президент Трамп искренне пытается положить конец этой войне, поэтому это очень понятно. Мы также хотим положить конец этой войне, украинцы точно хотят положить конец этой войне, а кто не хочет положить конец этой войне, - это Россия", - подчеркнула она.
Каллас подчеркнула, что позиция ЕС остается неизменной: необходимо заставить Россию также стремиться к миру, и именно поэтому европейские страны продолжают убеждать своих партнеров в важности совместного подхода к урегулированию войны.
