Зустріч Трампа з Путіним не дасть результату без участі України та ЄС, - Каллас
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті не матиме успіху, якщо в ній не братимуть участь Україна та Європейський союз.
Про це Каллас сказала після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".
"Я думаю, що президент Трамп щиро намагається покласти край цій війні, тож це дуже зрозуміло. Ми також хочемо покласти край цій війні, українці точно хочуть покласти край цій війні, а хто не хоче покласти край цій війні, так це Росія", - наголосила вона.
Каллас підкреслила, що позиція ЄС залишається незмінною: необхідно змусити Росію також прагнути миру, і саме тому європейські країни продовжують переконувати своїх партнерів у важливості спільного підходу до врегулювання війни.
так хочете так хочете шо аж з штанців випригуєте
Хоча ні, не нульовим. Так президенти США ще не ганьбилися.
https://sud.ua/uk/news/ukraine/325196-glava-nemetskoy-razvedki-bruno-kal-zayavil-chto-evropeytsy-boyatsya-okonchaniya-voyny-v-ukraine-ranshe-2030-goda "Очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що європейці бояться закінчення війни в Україні раніше 2030 року"
Просто в нас більше воліють слухати солодкі слова про "тиск на росію, позицію сили, далекобійні удари і справедливий мир"