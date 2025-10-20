УКР
Зустріч Трампа з Путіним не дасть результату без участі України та ЄС, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті не матиме успіху, якщо в ній не братимуть участь Україна та Європейський союз.

Про це Каллас сказала після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Я думаю, що президент Трамп щиро намагається покласти край цій війні, тож це дуже зрозуміло. Ми також хочемо покласти край цій війні, українці точно хочуть покласти край цій війні, а хто не хоче покласти край цій війні, так це Росія", - наголосила вона.

Каллас підкреслила, що позиція ЄС залишається незмінною: необхідно змусити Росію також прагнути миру, і саме тому європейські країни продовжують переконувати своїх партнерів у важливості спільного підходу до врегулювання війни.

Не ЕС и Украина должны присутствовать на такой встрече а консилиум сильных психиатров в купе с классными детективами и прокурорами .
20.10.2025 17:07 Відповісти
Ми також хочемо покласти край цій війні
так хочете так хочете шо аж з штанців випригуєте
20.10.2025 17:07 Відповісти
Абсолютно вірно, пані Кая. Ці два пенсіонера вже зустрічалися на Алясці, з нульовим "вихлопом".
Хоча ні, не нульовим. Так президенти США ще не ганьбилися.
20.10.2025 17:13 Відповісти
А ЄС яким тут боком? Вступайте у війну тоді і матимете право вести перемовини.
20.10.2025 17:14 Відповісти
О, почалося ниття від єс. Вже б відкрито заявили про те, що вони проти закінчення війни.
20.10.2025 17:19 Відповісти
Так деякі європейські чиновники так прямо і заявляють:
https://sud.ua/uk/news/ukraine/325196-glava-nemetskoy-razvedki-bruno-kal-zayavil-chto-evropeytsy-boyatsya-okonchaniya-voyny-v-ukraine-ranshe-2030-goda "Очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що європейці бояться закінчення війни в Україні раніше 2030 року"
Просто в нас більше воліють слухати солодкі слова про "тиск на росію, позицію сили, далекобійні удари і справедливий мир"
20.10.2025 17:24 Відповісти
Так ви вже возили Зеленського під ручки на попередню зустріч з Трампом, благали того не спішити з мирною угодою і обіцяли за 2 тижні підготувати потужні гарантії безпеки і ввести проти росії пекельні санкції - то як, зробили?
20.10.2025 17:21 Відповісти
 
 