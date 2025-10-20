Зустріч Трампа з Путіним не дасть результату без участі України та ЄС, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним у Будапешті не матиме успіху, якщо в ній не братимуть участь Україна та Європейський союз.

Про це Каллас сказала після засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Я думаю, що президент Трамп щиро намагається покласти край цій війні, тож це дуже зрозуміло. Ми також хочемо покласти край цій війні, українці точно хочуть покласти край цій війні, а хто не хоче покласти край цій війні, так це Росія", - наголосила вона.

Каллас підкреслила, що позиція ЄС залишається незмінною: необхідно змусити Росію також прагнути миру, і саме тому європейські країни продовжують переконувати своїх партнерів у важливості спільного підходу до врегулювання війни.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ