УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8985 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті
2 939 15

Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті, - Politico

Зустріч Трампа та Путіна. Лідери ЄС хочуть бути присутніми

Деякі європейські лідери хочуть бути присутніми на зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна в Будапешті.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі лідери ЄС хочуть домогтися права бути присутніми на зустрічі Трампа і Путіна, а також забезпечувати участь президента України Володимира Зеленського в будь-яких переговорах", - зазначив один із дипломатів на умовах анонімності.

Чого бояться європейці?

Politico зазначає, що найбільше європейці побоюються, що Трамп знову стане на бік Путіна при визначенні умов миру та тиснутиме на Зеленського, щоб той прийняв російські умови, ймовірно, ціною поступки територіями на сході України.

Читайте: Путіну потрібен дозвіл перед входом до європейського повітряного простору, - глава МЗС Румунії Цою

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Читайте: Зустріч Трампа з Путіним не дасть результату без участі України та ЄС, - Каллас

Автор: 

Будапешт (72) путін володимир (24981) Євросоюз (14347) Трамп Дональд (7463)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Та не буде ніякої зустрічі в Будапешті. ***** засцить полетіть, бо це ризиковано. Думаю Малюк та Буданов вже готують ДРГ в тил Угорщини, яка вдарить fpv дроном в двигун літака з *****м при посадці
показати весь коментар
21.10.2025 10:46 Відповісти
+4
це якщо тільки ці переговори відбудуться. Бо, як логічно пише https://spektrnews.in.ua/news/ros-yani-pochali-zrivati-budapesht-p-d-gaslom-nas-obmanuli---vadim-denisenko/105050#gsc.tab=0 Вадим Денисенко:
Після дводенної паузи офіційна Мосуква почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. В понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що: «России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет».
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом, це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп «кидалово» і дисонує з попередньою стратегією «не посваритися з Трампом за будь-яку ціну».
Тому напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало «Первое слово дорожче второго». Рубіо, на жаль не знає, що «первое слово сьела корова».
Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися і інші карти.
Зірвати зустріч в Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту, як кордоном - не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазі рішення про ядерну зброю чи щось подібне.
Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. Із плюсів - Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче.
Гойдалки починають свій рух. Ну а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей (про консультації) нема.
показати весь коментар
21.10.2025 10:48 Відповісти
+4
Щоб він, падло не долетів!
показати весь коментар
21.10.2025 12:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та не буде ніякої зустрічі в Будапешті. ***** засцить полетіть, бо це ризиковано. Думаю Малюк та Буданов вже готують ДРГ в тил Угорщини, яка вдарить fpv дроном в двигун літака з *****м при посадці
показати весь коментар
21.10.2025 10:46 Відповісти
це якщо тільки ці переговори відбудуться. Бо, як логічно пише https://spektrnews.in.ua/news/ros-yani-pochali-zrivati-budapesht-p-d-gaslom-nas-obmanuli---vadim-denisenko/105050#gsc.tab=0 Вадим Денисенко:
Після дводенної паузи офіційна Мосуква почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту. В понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що: «России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет».
В перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».
Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом, це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп «кидалово» і дисонує з попередньою стратегією «не посваритися з Трампом за будь-яку ціну».
Тому напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало «Первое слово дорожче второго». Рубіо, на жаль не знає, що «первое слово сьела корова».
Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися і інші карти.
Зірвати зустріч в Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту, як кордоном - не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазі рішення про ядерну зброю чи щось подібне.
Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. Із плюсів - Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче.
Гойдалки починають свій рух. Ну а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей (про консультації) нема.
показати весь коментар
21.10.2025 10:48 Відповісти
Думаю, для посилення переговорних позицій настав час Верховному задіяти найкращий резерв - контракту армію яка тренувалась весь цей час в тилу. Захопити ворога зненацька, відкинути та нанести непоправних втрат оркам.
показати весь коментар
21.10.2025 10:54 Відповісти
Ха-ха.
показати весь коментар
21.10.2025 11:07 Відповісти
Точно! 200 тисяч ментів у тилу - це Вам не "хухри-мухри"!
показати весь коментар
21.10.2025 11:17 Відповісти
Чому тільки ментів. А охоронні структури, а "спецслужби" всілякі.
Всі ті хто має на своєму балансі зброю.
Це все ще одна наша секретна, вмотивована, відгодована, тренована армія.
показати весь коментар
21.10.2025 11:27 Відповісти
Кацапе,звідки ти взяв,що поліції в тилу 200000 ? мало того що тупе ,так ще і брехливе..
показати весь коментар
21.10.2025 13:30 Відповісти
Вони бажають бути понятими, під час арешту ******, як воєнного злочинця?? Історично, хочуть брати у цьому участь!?!?
показати весь коментар
21.10.2025 10:59 Відповісти
Легализаторы плюс
показати весь коментар
21.10.2025 11:05 Відповісти
Ну якщо це будуть тверезі лідери накшталт Стуба,Мелоні чі Стармера то тоді хай будуть.
показати весь коментар
21.10.2025 11:10 Відповісти
Марно це бажати. Нічого не буде. Краще б тисли на Чубчика, щоб дальнобійне передавав.
показати весь коментар
21.10.2025 11:25 Відповісти
Навіть відомо, хто марить про таку зустріч.

показати весь коментар
21.10.2025 11:26 Відповісти
Щоб він, падло не долетів!
показати весь коментар
21.10.2025 12:32 Відповісти
Кацапи відмовились від зустрічі лаврова і Рубіо, ця зустріч теж під великим питанням тепер, я так розумію, ніщо не заважає дати томагавки?
показати весь коментар
21.10.2025 13:09 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 13:28 Відповісти
 
 