Деякі лідери ЄС хочуть бути присутніми на зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті, - Politico

Деякі європейські лідери хочуть бути присутніми на зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна в Будапешті.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі лідери ЄС хочуть домогтися права бути присутніми на зустрічі Трампа і Путіна, а також забезпечувати участь президента України Володимира Зеленського в будь-яких переговорах", - зазначив один із дипломатів на умовах анонімності.

Чого бояться європейці?

Politico зазначає, що найбільше європейці побоюються, що Трамп знову стане на бік Путіна при визначенні умов миру та тиснутиме на Зеленського, щоб той прийняв російські умови, ймовірно, ціною поступки територіями на сході України.

Читайте: Путіну потрібен дозвіл перед входом до європейського повітряного простору, - глава МЗС Румунії Цою

Майбутня зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня 2025 року Трамп провів розмову із російським диктатором.

Сторони домовилися про зустріч у Будапешті для обговорення припинення російсько-української війни.

Майбутні переговори між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним заплановані на найближчі тижні та можуть стати важливим етапом у пошуках мирного вирішення війни в Україні.

Читайте: Зустріч Трампа з Путіним не дасть результату без участі України та ЄС, - Каллас