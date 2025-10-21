Подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отложили на неопределенный срок, - NBC News
Планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
Об этом в соцсети Х сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
"Планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште пока "приостановлено", сообщил мне высокопоставленный чиновник Белого дома", - написал журналист.
Он добавил, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник, 20 октября, был "продуктивным".
"Но президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы говорить о дальнейших действиях сейчас", - пишет корреспондент.
Напомним, что накануне агентство Reuters сообщило, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште оказался под угрозой из-за отвержения Россией немедленного прекращения огня в Украине.
Встреча Трампа и Путина
Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале октября.
Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.
Издание El Pais. пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.
Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ніхто ні з ким не зустрічається , але про "томагавки" для України вже і розмов нема !
Чому Буданов висловився наперекір прогнозам Зеленського
РОБЕРТ ДЕ НІРО - жорстоко на програмі ТБ новини тижня NSMBS про те, чи є яйця у 47-го
У кремлі відкорковують (вчергове) шампанське.
"абманулі дурачка на чєтирє кулачка"
не так!
тамагавки відтерміновуються на невизначений термін!
500 відсотків відтерміновуються на невизначений термін!
засідання конгресу з питань покарання причетних до війни відтерміновуються на невизначений термін!
шо там ще?
санкції на таємний нафто флот відтерміновуються на невизначений термін!