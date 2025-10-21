Подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отложили на неопределенный срок, - NBC News

Планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

Об этом в соцсети Х сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште пока "приостановлено", сообщил мне высокопоставленный чиновник Белого дома", - написал журналист.

Он добавил, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник, 20 октября, был "продуктивным".

"Но президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы говорить о дальнейших действиях сейчас", - пишет корреспондент.

Напомним, что накануне агентство Reuters сообщило, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште оказался под угрозой из-за отвержения Россией немедленного прекращения огня в Украине.

Встреча Трампа и Путина

Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале октября.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

Издание El Pais. пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.

