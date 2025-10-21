РУС
Новости Встреча Трампа и Путина в Будапеште
2 972 38

Подготовку саммита Трампа и Путина в Будапеште отложили на неопределенный срок, - NBC News

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

Планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".

Об этом в соцсети Х сообщил журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на источник в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште пока "приостановлено", сообщил мне высокопоставленный чиновник Белого дома", - написал журналист.

Он добавил, что телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в понедельник, 20 октября, был "продуктивным".

"Но президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы говорить о дальнейших действиях сейчас", - пишет корреспондент.

Напомним, что накануне агентство Reuters сообщило, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным в Будапеште оказался под угрозой из-за отвержения Россией немедленного прекращения огня в Украине.

Встреча Трампа и Путина

Переговоры между Россией и США по устранению "раздражителей" в двусторонних отношениях должны состояться до конца осени, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале октября.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что их дипломаты ведут "очень глубокую и серьезную" работу по подготовке предстоящей встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

Издание El Pais. пишет, что предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Президент Владимир Зеленский пытался объяснить спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, что Будапешт является не лучшей площадкой для проведения потенциальных мирных переговоров.

Топ комментарии
+9
А що таке? Хай йде - обісцють його прилюдно ще раз - йому ж в кайф. Він і так найбільш обісцяний президент в історії США - йому не звикати
21.10.2025 18:47 Ответить
+8
І введення санкцій проти РФ і поставок томагавків Україні теж? Те, що і потрібно *****.
21.10.2025 18:48 Ответить
+5
Щоб не давати Томагавки два п…аси водять козу по хаті.
21.10.2025 18:57 Ответить
Ну не дозволяє Китай пуйлу договорняки з Трампом робити! Рижого там люто ненавидять!
21.10.2025 19:47 Ответить
24 часа?
21.10.2025 18:47 Ответить
путлєр вигадує нові байки, що повинні передувати половцям і печенегам? Може тоді трампону варто скористатися часом і вигадати байку, як його предок переміг змія-спокусника з райського саду? Ну щоб було про що поговорити цим двом старим шизоїдам...
21.10.2025 18:48 Ответить
100%
Ніхто ні з ким не зустрічається , але про "томагавки" для України вже і розмов нема !
21.10.2025 19:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2QI3GKvwSvk

Чому Буданов висловився наперекір прогнозам Зеленського
21.10.2025 18:49 Ответить
бАданову не світить другий тур - от і старається.....
21.10.2025 18:58 Ответить
він теж як й Малюк на компроматі - але зараз питання, чи він відходить від Єрмака ( значить на нього компромат не такий страшний- бо саме Червінський коментує його заяву) , чи ним грають як опозиційною до влади постаттю , для підвищення рейтингу
21.10.2025 19:38 Ответить
Ідеальний варіант для влади - щоб було 20-30 кандидатів від військових... Кожен набере по 5 відсотків, Залужний, можлвво, більше... Але "Кандидат 1" виходить в другий тур при 25-30 відсотків в першому турі...
21.10.2025 19:45 Ответить
Два додики із манією величі не домовилися, хто буде зверху у ліжку. А взагалі цьому ганебному блRдству не місце у Європі - хай паруються десь на просторах Монголії.
21.10.2025 18:53 Ответить
"От бач, злякався, ******* сцикун."
21.10.2025 18:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jl92zmnDPpo

РОБЕРТ ДЕ НІРО - жорстоко на програмі ТБ новини тижня NSMBS про те, чи є яйця у 47-го
21.10.2025 18:54 Ответить
Супер! Настільки точно і послідовно охарактеризував цього покидька і головне - загрози американській демократії, які Трамп приніс і продовжує її руйнувати.
21.10.2025 19:31 Ответить
🤡Це «терористичний акт»: так лошадіна пика лавров прокоментував попередження Польщі посадити літак Путіна для арешту
21.10.2025 18:54 Ответить
Пиня публічно кинув тампона через пісю.
21.10.2025 18:55 Ответить
Ніхто нікого не кидав. Це солодка парочка і діють вони узгоджено. По ,,темникам,, Кремля.
21.10.2025 19:00 Ответить
Не поспішай. Ще буде весело.
21.10.2025 19:25 Ответить
❗️Пролунали два вибухи під час перехоплення Норвезькими F-35 російських Іл-20 над Баренцевим морем - норвежці кажуть, що було так гучно, що будівлі та вікна в центрі міста Алта затремтіли.
21.10.2025 18:55 Ответить
"Можу підтвердити, що два F-35 виконували політ, і вибухи сталися, коли вони подолали звуковий бар'єр. Більше поки сказати не можу", - розповів у коментарі Altaposten прессекретар ВПС Норвегії, майор Стьян Рен.
21.10.2025 18:58 Ответить
аж вікна в Іл-20 повилітали
21.10.2025 18:59 Ответить
Звуковий бар'єр?
21.10.2025 18:59 Ответить
кацапню налякати
21.10.2025 19:00 Ответить
+ +
21.10.2025 18:59 Ответить
Але для Трампа це буде причиною відтермінування рішення про постачання Томагавків до України. Вони з ****** цю тактику і розробляють для втирання всьому світу.
21.10.2025 18:59 Ответить
,А он собирался их давать????Республиканцы, которые символизируют Украине,просили Зе не спешить с этим,не подходящее время, нужно было прочитать ракеты разного калибра,а не давить на Томагавк!Об этом в прессе Западной писали.Нужно проявлять терпение а не идти на храпом.Темболее,что Трамп зол по поводу Премии.
21.10.2025 19:04 Ответить
утром сообщали, что Рубио с лаврушей поговорили не о чём. итог этой беседы должны были передать трампу. Марк сказал. что московиты не готовы к переговорам.
21.10.2025 19:06 Ответить
томагавків не дали, зустріч відтермінували, війна продовжується

У кремлі відкорковують (вчергове) шампанське.

"абманулі дурачка на чєтирє кулачка"
21.10.2025 19:06 Ответить
Тампона ***** знову обісцяв
21.10.2025 19:07 Ответить
нєнєнє!!!
не так!
тамагавки відтерміновуються на невизначений термін!
500 відсотків відтерміновуються на невизначений термін!
засідання конгресу з питань покарання причетних до війни відтерміновуються на невизначений термін!
шо там ще?
санкції на таємний нафто флот відтерміновуються на невизначений термін!
21.10.2025 19:09 Ответить
Щоби пришвидшити перемовини та час до миру треба якомога більше надати томагавки та інші ракети Україні! І всі побачать готовність путлера до миру!
21.10.2025 19:15 Ответить
Іншими словами-ніякого саміту не буде. На трампона знову покладено кацапський хер. Приниження США вже перейшло всі пристойні кордони. В через місяць...як ні в чому не бувало почнеться все по колу. Телефонні дзвінки..відсос трампона *****...ідіотські балачки...примус України до капітуляції в надії що вже воювати нікому... ....Просто пи₴дець.
21.10.2025 19:18 Ответить
Ну щось мені шепоче,що ніякого саміту в Угорщині НЕБУДЕ!!!!
21.10.2025 19:27 Ответить
Так цапи сразу заявили, що припинення вогню не буде. Так, що думай, Рудий, думай.
21.10.2025 19:39 Ответить
Опа, зараз знову Трамп почне казати що Україні потрібні топори....
21.10.2025 19:53 Ответить
 
 