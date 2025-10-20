У США є "секретна зброя", яку розробляли 4 роки, - Трамп
Дональд Трамп переконує, що Сполучені Штати володіють "секретною зброєю", яку почали створювати ще під час його першого терміну в Білому домі.
Про це Трамп сказав 20 жовтня під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми значно випереджаємо Китай у галузі штучного інтелекту й у військовому відношенні з погляду досконалості озброєнь. У нас є зброя, про яку багато людей не знають, і я почав її створювати чотири роки тому. (…) У нас є найкраща зброя", - сказав президент США.
Водночас він відмовився розповісти подробиці щодо типу чи призначення цих розробок.
Нагадаємо, 30 вересня американський лідер Трамп заявив, що США зберігають значну військову перевагу над Росією та Китаєм, зокрема у сфері підводного флоту, хоча визнав, що ці країни поступово скорочують відставання.
тобто, створили при Байдені, але секретно від нього
рудий зовсім плохой стал
.
Трамп також «продовжував і продовжував» про «свої скарги на те, що не отримав Нобелівську премію миру». Трамп - уособлення нарцисизму. Кого хвилює його дурна Нобелівська премія миру. Те, що вони не соромляться мати цю людину своїм лідером, багато говорить про непристойність республіканців. Це антиутопічний кошмар......
Чому він не дає їм 20 мільярдів доларів, як він дав Аргентині НІ ЗА ЩО натомість?
Путін погладив Трампа по голові, і раптом він НЕ чинить жодного тиску на Росію? Він вимагає, щоб Україна віддала свою суверенну територію загарбнику. Трампа так легко вести за собою, що це огидно. Очевидно та жалюгідно. Трамп нездатний протистояти ********.
Що Путін має проти президента Сполучених Штатів? Цуценя Путіна знову на повідку. Мені соромно за мою країну. Дарувати щось Путіну - це помилка. ЄС має створити веб-сайт для пожертвувань небайдужих громадян США. Я повністю підтримую зусилля України перемогти Росію. Очевидно, що не лише Епштейн мав щось проти Трампа. Мабуть, Влад теж. Хто знає, скільки життів було або буде втрачено через маневрування Трампа та через спроби фракції Республіканської партії з капітуляції затримати допомогу Україні. Трамп просто шукає будь-які способи уникнути звинувачень та приписати собі заслуги.
Найкращий крок зараз - це дати Україні зброю, необхідну для того, щоб якомога швидше продовжувати відключати російську нафтову інфраструктуру. «Загальне враження було таке, що Путін знав, що робить, і додзвонився до Трампа - іншими словами, телефонна розмова мала велике значення».
так фламіндіч ж потужніше ))
рудий кретін зовсім з глузду зьїхав
.
в солідним виданнях трампа криють в коментах
.
вона інколи зависає у повітрі а потім повільно дрейфує у невідомому напрямку 😀
зіркатесла смерті" він припаркував її на темній стороні місяця)
Чи "Щас я всіх помирювач"?
А, не, це "Звізда перемир'я на межі зіткнення"!!!
Сильна штука, тільки ніх*я непрацює...