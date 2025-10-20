У США є "секретна зброя", яку розробляли 4 роки, - Трамп

Дональд Трамп переконує, що Сполучені Штати володіють "секретною зброєю", яку почали створювати ще під час його першого терміну в Білому домі.

Про це Трамп сказав 20 жовтня під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми значно випереджаємо Китай у галузі штучного інтелекту й у військовому відношенні з погляду досконалості озброєнь. У нас є зброя, про яку багато людей не знають, і я почав її створювати чотири роки тому. (…) У нас є найкраща зброя", - сказав президент США.

Водночас він відмовився розповісти подробиці щодо типу чи призначення цих розробок.

Нагадаємо, 30 вересня американський лідер Трамп заявив, що США зберігають значну військову перевагу над Росією та Китаєм, зокрема у сфері підводного флоту, хоча визнав, що ці країни поступово скорочують відставання.