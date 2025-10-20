УКР
У США є "секретна зброя", яку розробляли 4 роки, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп переконує, що Сполучені Штати володіють "секретною зброєю", яку почали створювати ще під час його першого терміну в Білому домі.

Про це Трамп сказав 20 жовтня під час зустрічі з прем'єр-міністром Австралії у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми значно випереджаємо Китай у галузі штучного інтелекту й у військовому відношенні з погляду досконалості озброєнь. У нас є зброя, про яку багато людей не знають, і я почав її створювати чотири роки тому. (…) У нас є найкраща зброя", - сказав президент США.

Водночас він відмовився розповісти подробиці щодо типу чи призначення цих розробок.

Нагадаємо, 30 вересня американський лідер Трамп заявив, що США зберігають значну військову перевагу над Росією та Китаєм, зокрема у сфері підводного флоту, хоча визнав, що ці країни поступово скорочують відставання.

зброя (7803) США (24565) Трамп Дональд (7444)
Топ коментарі
+28
...вона летить по пізд@болістичній траєкторії кожні 2-3 тижні...
показати весь коментар
20.10.2025 22:24 Відповісти
+11
АНАЛО ГОВНЕТ. Так це вже було. Трап повторює свого шефа путлора.
показати весь коментар
20.10.2025 22:31 Відповісти
+10
Невже теж фламінго? Чотири роки в гаражі рубанком стругав. І нікому не казав.
показати весь коментар
20.10.2025 22:25 Відповісти
на нових фізічєскіх принципах.
показати весь коментар
20.10.2025 22:28 Відповісти
Отакєзна траєкторія!! 😂🤣

показати весь коментар
20.10.2025 22:42 Відповісти
володіють "секретною зброєю", яку почали створювати ще під час його першого терміну в Білому домі...

тобто, створили при Байдені, але секретно від нього

рудий зовсім плохой стал

.
показати весь коментар
20.10.2025 23:14 Відповісти
топ-коментарі читачів Вашингтон Пост про зустріч трампа та зелєнського:

Трамп також «продовжував і продовжував» про «свої скарги на те, що не отримав Нобелівську премію миру». Трамп - уособлення нарцисизму. Кого хвилює його дурна Нобелівська премія миру. Те, що вони не соромляться мати цю людину своїм лідером, багато говорить про непристойність республіканців. Це антиутопічний кошмар......

Чому він не дає їм 20 мільярдів доларів, як він дав Аргентині НІ ЗА ЩО натомість?

Путін погладив Трампа по голові, і раптом він НЕ чинить жодного тиску на Росію? Він вимагає, щоб Україна віддала свою суверенну територію загарбнику. Трампа так легко вести за собою, що це огидно. Очевидно та жалюгідно. Трамп нездатний протистояти ********.

Що Путін має проти президента Сполучених Штатів? Цуценя Путіна знову на повідку. Мені соромно за мою країну. Дарувати щось Путіну - це помилка. ЄС має створити веб-сайт для пожертвувань небайдужих громадян США. Я повністю підтримую зусилля України перемогти Росію. Очевидно, що не лише Епштейн мав щось проти Трампа. Мабуть, Влад теж. Хто знає, скільки життів було або буде втрачено через маневрування Трампа та через спроби фракції Республіканської партії з капітуляції затримати допомогу Україні. Трамп просто шукає будь-які способи уникнути звинувачень та приписати собі заслуги.

Найкращий крок зараз - це дати Україні зброю, необхідну для того, щоб якомога швидше продовжувати відключати російську нафтову інфраструктуру. «Загальне враження було таке, що Путін знав, що робить, і додзвонився до Трампа - іншими словами, телефонна розмова мала велике значення».
показати весь коментар
21.10.2025 00:27 Відповісти
Б А Л А Б О Л
показати весь коментар
20.10.2025 22:24 Відповісти
Аквалангісти - это хорошо!
показати весь коментар
20.10.2025 22:26 Відповісти
О, байки про "аналаховнет". Вірим. Всі повірили. Трамп не *******. лол.
показати весь коментар
20.10.2025 22:26 Відповісти
Пердячий пар
показати весь коментар
20.10.2025 22:26 Відповісти
1 400 000 000 китайців зі злими союзниками затопчуть 350 000 000 американців до обіду, а цей придурок втрачає союзників США погодинно.
показати весь коментар
21.10.2025 00:44 Відповісти
трампець США з таким президентом!
показати весь коментар
20.10.2025 22:26 Відповісти
є "секретна зброя" але я вам не покажу,бо вона секретна
показати весь коментар
20.10.2025 22:27 Відповісти
"Хламінго"
показати весь коментар
20.10.2025 22:27 Відповісти
трампінго.
показати весь коментар
20.10.2025 23:13 Відповісти
орешник, 100%
показати весь коментар
20.10.2025 22:29 Відповісти
Здивував рудий),, У нас також є, Така таємнича блєть, що її ніхто навіть не бачив,)
показати весь коментар
20.10.2025 22:29 Відповісти
Скорость полёта очень большая, рулить не успевает в нужном направлении, после запуска сразу прёт в мировое пространство.
показати весь коментар
20.10.2025 22:36 Відповісти
Во-во, десь так,)
показати весь коментар
20.10.2025 22:39 Відповісти
незламно-потужна чи нестримно-стійка?)
показати весь коментар
20.10.2025 23:29 Відповісти
секретна ключка для гольфу...
показати весь коментар
20.10.2025 22:29 Відповісти
далекобій ракета "*******"
показати весь коментар
20.10.2025 22:30 Відповісти
Або "Tramzda" 😂
показати весь коментар
20.10.2025 23:03 Відповісти
АНАЛО ГОВНЕТ. Так це вже було. Трап повторює свого шефа путлора.
показати весь коментар
20.10.2025 22:31 Відповісти
Єдина зброя, що розробив і користує Трампон - ротовий гівномет.
показати весь коментар
20.10.2025 22:33 Відповісти
Флатрампіч ? ))

так фламіндіч ж потужніше ))
показати весь коментар
20.10.2025 22:34 Відповісти
Це сказав двотижневий самодур
показати весь коментар
20.10.2025 22:36 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 22:38 Відповісти
F-18, повний лайна?

показати весь коментар
20.10.2025 22:44 Відповісти
американцям "сподобається"

рудий кретін зовсім з глузду зьїхав
.
показати весь коментар
20.10.2025 23:17 Відповісти
як би там не було, але оце опудало має непробиваємий електорат. довелося почитати коменти на ютубчику під якоюсь новиною від фокс ньюз, то спіймав себе на думці, шо якби північні корейці коментили шось про свого кіма, то переважна більшість коментів була б майже однаковою. і це якось стрьомно.
показати весь коментар
20.10.2025 22:44 Відповісти
Тому що там всі змі і інтернет контролює армія кацапських ботів і політтехнологів. Я пару раз хотів на американських каналах написати пару дописів про Тампона на англійській мові так мені відписали по рузки: Харошая попытка, хохол. І заблокували. Потому ще дивився на тих же самих каналах пропагандували і Ина і Асада і Ху й ла. А синка Тампона називали принцом всесвіту. Може ще хто не замітив цього але в сша демократія закінчилася з приходом Тампона до влади, який став диктатором
показати весь коментар
20.10.2025 23:00 Відповісти
канали і газети всякі є

в солідним виданнях трампа криють в коментах

.
показати весь коментар
20.10.2025 23:18 Відповісти
Ага. Називається Дедлайни
показати весь коментар
20.10.2025 22:48 Відповісти
Воно і є секретною зброєю кдбістів
показати весь коментар
20.10.2025 22:48 Відповісти
Дарма старається. Нобелівську все рівно не дадуть!
показати весь коментар
20.10.2025 22:51 Відповісти
прорвало фуфломьотчика
показати весь коментар
20.10.2025 22:57 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 23:02 Відповісти
4 роки тож при Байдені зброю розробляли
вона інколи зависає у повітрі а потім повільно дрейфує у невідомому напрямку 😀
показати весь коментар
20.10.2025 23:02 Відповісти
Навіть якщо у США і є щось над секретне, а я впевнений що є, і навіть не одне. То ти до цього не маєш взагалі ніякого відношення.
показати весь коментар
20.10.2025 23:16 Відповісти
Це "зірка тесла смерті" він припаркував її на темній стороні місяця)
показати весь коментар
20.10.2025 23:21 Відповісти
Если идиот, то это - надолго. Не только на 4 года.
показати весь коментар
20.10.2025 23:28 Відповісти
Скамкоїн ??
показати весь коментар
20.10.2025 23:46 Відповісти
Але ми теж люди не промах, ми ховаємось у чорні дірки. У нас там такі прилади! Але ми вам про них не розповімо! Аквалангісти - це добре!
показати весь коментар
21.10.2025 00:37 Відповісти
Ой, дайте вгадаю - це автоматичний закінчувач війни?
Чи "Щас я всіх помирювач"?
А, не, це "Звізда перемир'я на межі зіткнення"!!!
Сильна штука, тільки ніх*я непрацює...
показати весь коментар
21.10.2025 00:46 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 00:53 Відповісти
 
 