652 12

Україна працює зі США, щоб усе ж таки отримати необхідну кількість систем Patriot, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про співпрацю зі США для отримання необхідних систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні він заслухав доповідь від міністра оборони України Дениса Шмигаля, насамперед про результати "Рамштайну" та нові домовленості з партнерами.

"Будуть додаткові пакети підтримки. І окремо – дуже предметно – працюємо з Америкою, щоб усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем "Петріот". Це непросте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України й працюватиме довгостроково", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що у Вашингтоні говорив з оборонними компаніями, які виробляють і Patriot, і іншу необхідну Україні зброю.

Він додав, що американські виробники зброї готові співпрацювати з Україною, але потрібне політичне рішення керівництва США.

Що відомом про систему Patriot?

Система Patriot - це високотехнологічна комплексна система протиповітряної та протиракетної оборони, розроблена у США, і широко використовувана багатьма країнами НАТО та союзниками США.

Її основна функція - знищення ворожих літаків, крилатих та балістичних ракет, а також безпілотників. Система працює як засіб стратегічної оборони, захищаючи міста, військові об’єкти та критичну інфраструктуру.

Переваги:

  • Висока точність і швидкість реакції.

  • Можливість одночасного ураження кількох цілей різного типу.

  • Інтегрується в єдину систему ППО та ПРО країни.

Системи Patriot встановлені в багатьох країнах НАТО, включно з Саудівською Аравією, Німеччиною, Японією та іншими. В Україні є важливим елементом протиракетної оборони під час війни.

Зеленський Володимир (25884) зброя (7803) США (24565) Patriot (414)
+7
Що не скажеш, аби не питали про Фламінго
20.10.2025 20:18 Відповісти
+5
Чергова фантазія від генетичного брехуна у стилі мільярда дерев.
20.10.2025 20:13 Відповісти
+3
ДУрбецало
20.10.2025 20:15 Відповісти
Чергова фантазія від генетичного брехуна у стилі мільярда дерев.
20.10.2025 20:13 Відповісти
Що не скажеш, аби не питали про Фламінго
20.10.2025 20:18 Відповісти
Вовік поки не отримав подальших інструкцій бо міндічі ще не вивели гроші. Тягне час
20.10.2025 20:32 Відповісти
ДУрбецало
20.10.2025 20:15 Відповісти
Свої роби, опудало.
20.10.2025 20:30 Відповісти
Гнидота Оманська працює над внутрішным плебсом засираючи ефір зельоним поносом після тотального дипломатичного провалу в США
20.10.2025 20:37 Відповісти
Работать это конечно хорошо, главное не быть ослом который шурует за морковкой...
20.10.2025 20:39 Відповісти
Це як лудоман клянчить гроші, як він каже "останній раз зіграю, відіграюсь і все"
20.10.2025 20:44 Відповісти
Геть мудака обкуреного!
20.10.2025 20:46 Відповісти
Хоч би раз сказало що Україна працює з партнерами над програмами будівництва житла для біженців від війни щоб допомогти людям. В нього якась хронічна ненависть до українців.
20.10.2025 21:13 Відповісти
А потім трампон такий: "А у нас самих тих "Патріотів" мало - не дамо!"
Ну а на слідуючий день: "Хіба я таке казав?!?"

Два примітивні шоумени грають "на публіку" заради рейтингів і лайків, а кремлівський щур це використовує і розцінює як дозвіл робити будь-що.

І взагалі: мені здається, що трампон перетворив США з "всесвітнього поліцейського" на дибільчика, який знімає на камеру як злочинець ґвалтує його сусідку, викладає це "онлайн" і хизцється цим.
20.10.2025 21:35 Відповісти
 
 