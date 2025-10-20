Україна працює зі США, щоб усе ж таки отримати необхідну кількість систем Patriot, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про співпрацю зі США для отримання необхідних систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні він заслухав доповідь від міністра оборони України Дениса Шмигаля, насамперед про результати "Рамштайну" та нові домовленості з партнерами.

"Будуть додаткові пакети підтримки. І окремо – дуже предметно – працюємо з Америкою, щоб усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем "Петріот". Це непросте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України й працюватиме довгостроково", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та США готують контракт на закупівлю 25 систем Patriot, - Зеленський

Президент нагадав, що у Вашингтоні говорив з оборонними компаніями, які виробляють і Patriot, і іншу необхідну Україні зброю.

Він додав, що американські виробники зброї готові співпрацювати з Україною, але потрібне політичне рішення керівництва США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у США зустрівся з представниками компанії Raytheon, що виготовляє Patriot. ВIДЕО

Що відомом про систему Patriot?

Система Patriot - це високотехнологічна комплексна система протиповітряної та протиракетної оборони, розроблена у США, і широко використовувана багатьма країнами НАТО та союзниками США.

Її основна функція - знищення ворожих літаків, крилатих та балістичних ракет, а також безпілотників. Система працює як засіб стратегічної оборони, захищаючи міста, військові об’єкти та критичну інфраструктуру.

Переваги:

Висока точність і швидкість реакції.

Можливість одночасного ураження кількох цілей різного типу.

Інтегрується в єдину систему ППО та ПРО країни.

Системи Patriot встановлені в багатьох країнах НАТО, включно з Саудівською Аравією, Німеччиною, Японією та іншими. В Україні є важливим елементом протиракетної оборони під час війни.

Читайте також: Зеленський подякував Мерцу за рішення поставити Україні два додаткові Patriot