Україна працює зі США, щоб усе ж таки отримати необхідну кількість систем Patriot, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про співпрацю зі США для отримання необхідних систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні він заслухав доповідь від міністра оборони України Дениса Шмигаля, насамперед про результати "Рамштайну" та нові домовленості з партнерами.
"Будуть додаткові пакети підтримки. І окремо – дуже предметно – працюємо з Америкою, щоб усе ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем "Петріот". Це непросте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України й працюватиме довгостроково", - наголосив Зеленський.
Президент нагадав, що у Вашингтоні говорив з оборонними компаніями, які виробляють і Patriot, і іншу необхідну Україні зброю.
Він додав, що американські виробники зброї готові співпрацювати з Україною, але потрібне політичне рішення керівництва США.
Що відомом про систему Patriot?
Система Patriot - це високотехнологічна комплексна система протиповітряної та протиракетної оборони, розроблена у США, і широко використовувана багатьма країнами НАТО та союзниками США.
Її основна функція - знищення ворожих літаків, крилатих та балістичних ракет, а також безпілотників. Система працює як засіб стратегічної оборони, захищаючи міста, військові об’єкти та критичну інфраструктуру.
Переваги:
-
Висока точність і швидкість реакції.
-
Можливість одночасного ураження кількох цілей різного типу.
-
Інтегрується в єдину систему ППО та ПРО країни.
Системи Patriot встановлені в багатьох країнах НАТО, включно з Саудівською Аравією, Німеччиною, Японією та іншими. В Україні є важливим елементом протиракетної оборони під час війни.
Ну а на слідуючий день: "Хіба я таке казав?!?"
Два примітивні шоумени грають "на публіку" заради рейтингів і лайків, а кремлівський щур це використовує і розцінює як дозвіл робити будь-що.
І взагалі: мені здається, що трампон перетворив США з "всесвітнього поліцейського" на дибільчика, який знімає на камеру як злочинець ґвалтує його сусідку, викладає це "онлайн" і хизцється цим.