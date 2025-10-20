Украина работает с США, чтобы, все же, получить необходимое количество систем Patriot, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве с США для получения необходимых систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня он заслушал доклад от министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, прежде всего - о результатах "Рамштайна" и новых договоренностях с партнерами.
"Будут дополнительные пакеты поддержки. И отдельно, очень предметно, работаем с Америкой, чтобы, все же, Украина могла получить необходимое количество систем "Пэтриот". Это непростая задача, но это одна из гарантий безопасности для Украины и будет работать долгосрочно", - подчеркнул Зеленский.
Президент напомнил, что в Вашингтоне говорил с оборонными компаниями, которые производят и Patriot, и другое необходимое Украине оружие.
Он добавил, что американские производители оружия готовы сотрудничать с Украиной, но нужно политическое решение руководства США.
Что известно о системе Patriot?
Система Patriot - это высокотехнологичная комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны, разработанная в США, и широко используемая многими странами НАТО и союзниками США.
Ее основная функция - уничтожение вражеских самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Система работает как средство стратегической обороны, защищая города, военные объекты и критическую инфраструктуру.
Преимущества:
-
Высокая точность и скорость реакции.
-
Возможность одновременного поражения нескольких целей разного типа.
-
Интегрируется в единую систему ПВО и ПРО страны.
Системы Patriot установлены во многих странах НАТО, включая Саудовскую Аравию, Германию, Японию и другие. В Украине является важным элементом противоракетной обороны во время войны.
Ну а на слідуючий день: "Хіба я таке казав?!?"
Два примітивні шоумени грають "на публіку" заради рейтингів і лайків, а кремлівський щур це використовує і розцінює як дозвіл робити будь-що.
І взагалі: мені здається, що трампон перетворив США з "всесвітнього поліцейського" на дибільчика, який знімає на камеру як злочинець ґвалтує його сусідку, викладає це "онлайн" і хизцється цим.