Украина работает с США, чтобы, все же, получить необходимое количество систем Patriot, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве с США для получения необходимых систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня он заслушал доклад от министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, прежде всего - о результатах "Рамштайна" и новых договоренностях с партнерами.

"Будут дополнительные пакеты поддержки. И отдельно, очень предметно, работаем с Америкой, чтобы, все же, Украина могла получить необходимое количество систем "Пэтриот". Это непростая задача, но это одна из гарантий безопасности для Украины и будет работать долгосрочно", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что в Вашингтоне говорил с оборонными компаниями, которые производят и Patriot, и другое необходимое Украине оружие.

Он добавил, что американские производители оружия готовы сотрудничать с Украиной, но нужно политическое решение руководства США.

Что известно о системе Patriot?

Система Patriot - это высокотехнологичная комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны, разработанная в США, и широко используемая многими странами НАТО и союзниками США.

Ее основная функция - уничтожение вражеских самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Система работает как средство стратегической обороны, защищая города, военные объекты и критическую инфраструктуру.

Преимущества:

  • Высокая точность и скорость реакции.

  • Возможность одновременного поражения нескольких целей разного типа.

  • Интегрируется в единую систему ПВО и ПРО страны.

Системы Patriot установлены во многих странах НАТО, включая Саудовскую Аравию, Германию, Японию и другие. В Украине является важным элементом противоракетной обороны во время войны.

Топ комментарии
+8
Що не скажеш, аби не питали про Фламінго
показать весь комментарий
20.10.2025 20:18 Ответить
+6
Чергова фантазія від генетичного брехуна у стилі мільярда дерев.
показать весь комментарий
20.10.2025 20:13 Ответить
+4
ДУрбецало
показать весь комментарий
20.10.2025 20:15 Ответить
Чергова фантазія від генетичного брехуна у стилі мільярда дерев.
показать весь комментарий
20.10.2025 20:13 Ответить
Що не скажеш, аби не питали про Фламінго
показать весь комментарий
20.10.2025 20:18 Ответить
Вовік поки не отримав подальших інструкцій бо міндічі ще не вивели гроші. Тягне час
показать весь комментарий
20.10.2025 20:32 Ответить
ДУрбецало
показать весь комментарий
20.10.2025 20:15 Ответить
Свої роби, опудало.
показать весь комментарий
20.10.2025 20:30 Ответить
Гнидота Оманська працює над внутрішным плебсом засираючи ефір зельоним поносом після тотального дипломатичного провалу в США
показать весь комментарий
20.10.2025 20:37 Ответить
Работать это конечно хорошо, главное не быть ослом который шурует за морковкой...
показать весь комментарий
20.10.2025 20:39 Ответить
Це як лудоман клянчить гроші, як він каже "останній раз зіграю, відіграюсь і все"
показать весь комментарий
20.10.2025 20:44 Ответить
Геть мудака обкуреного!
показать весь комментарий
20.10.2025 20:46 Ответить
Хоч би раз сказало що Україна працює з партнерами над програмами будівництва житла для біженців від війни щоб допомогти людям. В нього якась хронічна ненависть до українців.
показать весь комментарий
20.10.2025 21:13 Ответить
А потім трампон такий: "А у нас самих тих "Патріотів" мало - не дамо!"
Ну а на слідуючий день: "Хіба я таке казав?!?"

Два примітивні шоумени грають "на публіку" заради рейтингів і лайків, а кремлівський щур це використовує і розцінює як дозвіл робити будь-що.

І взагалі: мені здається, що трампон перетворив США з "всесвітнього поліцейського" на дибільчика, який знімає на камеру як злочинець ґвалтує його сусідку, викладає це "онлайн" і хизцється цим.
показать весь комментарий
20.10.2025 21:35 Ответить
 
 