Украина работает с США, чтобы, все же, получить необходимое количество систем Patriot, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве с США для получения необходимых систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня он заслушал доклад от министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, прежде всего - о результатах "Рамштайна" и новых договоренностях с партнерами.

"Будут дополнительные пакеты поддержки. И отдельно, очень предметно, работаем с Америкой, чтобы, все же, Украина могла получить необходимое количество систем "Пэтриот". Это непростая задача, но это одна из гарантий безопасности для Украины и будет работать долгосрочно", - подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что в Вашингтоне говорил с оборонными компаниями, которые производят и Patriot, и другое необходимое Украине оружие.

Он добавил, что американские производители оружия готовы сотрудничать с Украиной, но нужно политическое решение руководства США.

Что известно о системе Patriot?

Система Patriot - это высокотехнологичная комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны, разработанная в США, и широко используемая многими странами НАТО и союзниками США.

Ее основная функция - уничтожение вражеских самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Система работает как средство стратегической обороны, защищая города, военные объекты и критическую инфраструктуру.

Преимущества:

Высокая точность и скорость реакции.

Возможность одновременного поражения нескольких целей разного типа.

Интегрируется в единую систему ПВО и ПРО страны.

Системы Patriot установлены во многих странах НАТО, включая Саудовскую Аравию, Германию, Японию и другие. В Украине является важным элементом противоракетной обороны во время войны.

