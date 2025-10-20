Украина и США готовят контракт на закупку 25 систем Patriot, - Зеленский

Украина готовит контракт на приобретение 25 систем противовоздушной обороны Patriot. Системы будут поставляться ежегодно в разном количестве в разные годы. Это количество является конкретным запросом Воздушных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

Часть этих систем необходима как можно быстрее, тогда как остальные будут служить долгосрочной гарантией безопасности. Достижение договоренности о покупке этих систем было непростым процессом, который занял длительное время, отметил Зеленский.

США могут изменить очередь на поставку Patriot и финансирование за счет замороженных активов

На производство систем Patriot существует очередь из разных стран, которые заключили соответствующие контракты. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, при наличии политической воли, сможет изменить порядок этой очереди.

"Мы понимаем, какие европейские страны могут предоставить нам приоритет в очереди. В этом вопросе есть много положительного - сейчас мы работаем над тем, чтобы получить необходимые решения", - отметил Зеленский.

Главным источником финансирования приобретения систем Украина считает замороженные активы России.

"То есть финансовая основа для этого соглашения уже проработана. Безусловно, нам также нужно работать над другими источниками финансирования. На сегодня у нас есть двадцать восемь двусторонних соглашений по безопасности с разными странами. Находить финансы и осуществлять предоплату - это задача, которая в рамках этих соглашений является реалистичной", - подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Белый дом мог бы разрешить передачу Украине тех систем Patriot, которые находятся в европейских странах, но принадлежат Соединенным Штатам.

Что известно о системе Patriot?

Система Patriot - это высокотехнологичная комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны, разработанная в США, и широко используемая многими странами НАТО и союзниками США.

Ее основная функция - уничтожение вражеских самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Система работает как средство стратегической обороны, защищая города, военные объекты и критическую инфраструктуру.

Преимущества:

Высокая точность и скорость реакции.

Возможность одновременного поражения нескольких целей разного типа.

Интегрируется в единую систему ПВО и ПРО страны.

Системы Patriot установлены во многих странах НАТО, включая Саудовскую Аравию, Германию, Японию и другие. В Украине является важным элементом противоракетной обороны во время войны.

