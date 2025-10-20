РУС
Новости Patriot для Украины
1 389 15

Украина и США готовят контракт на закупку 25 систем Patriot, - Зеленский

Три Patriot для Украины

Украина готовит контракт на приобретение 25 систем противовоздушной обороны Patriot. Системы будут поставляться ежегодно в разном количестве в разные годы. Это количество является конкретным запросом Воздушных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

Часть этих систем необходима как можно быстрее, тогда как остальные будут служить долгосрочной гарантией безопасности. Достижение договоренности о покупке этих систем было непростым процессом, который занял длительное время, отметил Зеленский.

США могут изменить очередь на поставку Patriot и финансирование за счет замороженных активов

На производство систем Patriot существует очередь из разных стран, которые заключили соответствующие контракты. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, при наличии политической воли, сможет изменить порядок этой очереди.

"Мы понимаем, какие европейские страны могут предоставить нам приоритет в очереди. В этом вопросе есть много положительного - сейчас мы работаем над тем, чтобы получить необходимые решения", - отметил Зеленский.

Главным источником финансирования приобретения систем Украина считает замороженные активы России.

"То есть финансовая основа для этого соглашения уже проработана. Безусловно, нам также нужно работать над другими источниками финансирования. На сегодня у нас есть двадцать восемь двусторонних соглашений по безопасности с разными странами. Находить финансы и осуществлять предоплату - это задача, которая в рамках этих соглашений является реалистичной", - подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Белый дом мог бы разрешить передачу Украине тех систем Patriot, которые находятся в европейских странах, но принадлежат Соединенным Штатам.

Что известно о системе Patriot?

Система Patriot - это высокотехнологичная комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны, разработанная в США, и широко используемая многими странами НАТО и союзниками США.

Ее основная функция - уничтожение вражеских самолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. Система работает как средство стратегической обороны, защищая города, военные объекты и критическую инфраструктуру.

Преимущества:

  • Высокая точность и скорость реакции.

  • Возможность одновременного поражения нескольких целей разного типа.

  • Интегрируется в единую систему ПВО и ПРО страны.

Системы Patriot установлены во многих странах НАТО, включая Саудовскую Аравию, Германию, Японию и другие. В Украине является важным элементом противоракетной обороны во время войны.

+6
На виробництво систем Patriot існує черга з різних країн, які уклали відповідні контракти. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, за наявності політичної волі, зможе змінити порядок цієї черги.

Все. Після цього можна ставити хрест і на цьому проекті.
20.10.2025 10:34 Ответить
+4
Залишилась дрібничка -знайти 15-20 мільярдів доларів, а це третина довоєнного бюджету.
20.10.2025 10:43 Ответить
+3
І знову все в майбутньому часі аби імітувати переможні досягнення.
20.10.2025 11:07 Ответить
20.10.2025 10:34 Ответить
От найуха про це кукурікати? Домовились, молодці шо домовились. Завтра ***** знову подзвонить рудому чорту і все пересеруть.
20.10.2025 10:35 Ответить
А Ви думаєте Козир наверх не доповідає?
20.10.2025 11:10 Ответить
Це добре, якщо США продасть нам таку кількість "Патріотів". Але навіщо сьогоднів про це кричати, щоб пуйло попросив Трампа не продавати нам ці системи? А ще, сьогодні кацапи за допомогою десятка шахедів вирубили цілі міста від постачання енергетики, газу і води. То де наші, за 7 років системи ППО, які можуть збивати хоча шахеди? Що для цього потрібно? Невже тільки закрити марафон та продовження "великого крадівництва"?
20.10.2025 10:35 Ответить
Залишилась дрібничка -знайти 15-20 мільярдів доларів, а це третина довоєнного бюджету.
20.10.2025 10:43 Ответить
Я 15 років готувався сусідку трахнуть,а коли всі питання узгодили,виявилося,що вже немає чим трахать...
показать весь комментарий
Вангую- буде так само як і з Томагавками ..
показать весь комментарий
Ну клепки немає зовсім ,якщо йшла мова про закупівлю "Петріотів" то про це менше хто мав би знати особливо під час війни ,це горе президент.
показать весь комментарий
І збивають вони вже погано, і чекати доведеться довго...
Хоча б двійко THAAD дали на пробу.
20.10.2025 10:52 Ответить
Де українські зрк КІЛЬЧЕНЬ?????????? Зе виродкі
показать весь комментарий
І знову все в майбутньому часі аби імітувати переможні досягнення.
20.10.2025 11:07 Ответить
Знову нап"издів. Коли вже воно перестане брехати? Зедібіли!! Альо!!
показать весь комментарий
Поцріота перетворили у фетіш. Гроші на ЗРК витратять, але на хід бойових дій це ніяк не вплине, здається це схоже на саботаж.
показать весь комментарий
Це сциклиння у пику зедібілам. Вони думають що зрк патріот ліпляться як пів вареника мосійчучкою на гімноканалі Г+Г. Щоб спокійно собі спали, думаючи що Вова вже везе ППО.
показать весь комментарий
******* аж гай гуде !
показать весь комментарий
