УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10586 відвідувачів онлайн
Новини Patriot для України
1 701 19

Україна та США готують контракт на закупівлю 25 систем Patriot, - Зеленський

Три Patriot для України

Україна готує контракт на придбання 25 систем протиповітряної оборони Patriot. Системи постачатимуться щороку у різній кількості в різні роки. Ця кількість є конкретним запитом Повітряних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Частина цих систем необхідна якнайшвидше, тоді як решта слугуватиме довгостроковою гарантією безпеки. Досягнення домовленості про купівлю цих систем було непростим процесом, який зайняв тривалий час, зазначив  Зеленський.

США можуть змінити чергу на поставку Patriot та фінансування за рахунок заморожених активів

На виробництво систем Patriot існує черга з різних країн, які уклали відповідні контракти. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, за наявності політичної волі, зможе змінити порядок цієї черги.

"Ми розуміємо, які європейські країни можуть надати нам пріоритет у черзі. У цьому питанні є багато позитивного – наразі ми працюємо над тим, щоб отримати необхідні рішення", – зазначив Зеленський.

Головним джерелом фінансування придбання систем Україна вважає заморожені активи Росії.

"Тобто фінансова основа для цієї угоди вже опрацьована. Безумовно, нам також потрібно працювати над іншими джерелами фінансування. На сьогодні в нас є двадцять вісім двосторонніх безпекових угод із різними країнами. Знаходити фінанси та здійснювати передоплату – це завдання, яке в межах цих угод є реалістичним", – підкреслив президент України.

Крім того, Білий дім міг би дозволити передачу Україні тих систем Patriot, які знаходяться в європейських країнах, але належать Сполученим Штатам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Ми наблизились до можливого закінчення війни"

Що відомом про систему Patriot?

Система Patriot - це високотехнологічна комплексна система протиповітряної та протиракетної оборони, розроблена у США, і широко використовувана багатьма країнами НАТО та союзниками США. 

Її основна функція - знищення ворожих літаків, крилатих та балістичних ракет, а також безпілотників. Система працює як засіб стратегічної оборони, захищаючи міста, військові об’єкти та критичну інфраструктуру.

Переваги:

  • Висока точність і швидкість реакції.

  • Можливість одночасного ураження кількох цілей різного типу.

  • Інтегрується в єдину систему ППО та ПРО країни.

Системи Patriot встановлені в багатьох країнах НАТО, включно з Саудівською Аравією, Німеччиною, Японією та іншими. В Україні є  важливим елементом протиракетної оборони під час війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Мерц обговорили постачання систем Patriot і ракет до них

Автор: 

Зеленський Володимир (25884) США (24565) Україна (6290) Patriot (414)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
На виробництво систем Patriot існує черга з різних країн, які уклали відповідні контракти. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, за наявності політичної волі, зможе змінити порядок цієї черги.

Все. Після цього можна ставити хрест і на цьому проекті.
показати весь коментар
20.10.2025 10:34 Відповісти
+7
Залишилась дрібничка -знайти 15-20 мільярдів доларів, а це третина довоєнного бюджету.
показати весь коментар
20.10.2025 10:43 Відповісти
+5
І знову все в майбутньому часі аби імітувати переможні досягнення.
показати весь коментар
20.10.2025 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На виробництво систем Patriot існує черга з різних країн, які уклали відповідні контракти. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, за наявності політичної волі, зможе змінити порядок цієї черги.

Все. Після цього можна ставити хрест і на цьому проекті.
показати весь коментар
20.10.2025 10:34 Відповісти
Телятко ще в сраці, а Зеленський його вже ділить.
показати весь коментар
20.10.2025 12:36 Відповісти
От найуха про це кукурікати? Домовились, молодці шо домовились. Завтра ***** знову подзвонить рудому чорту і все пересеруть.
показати весь коментар
20.10.2025 10:35 Відповісти
А Ви думаєте Козир наверх не доповідає?
показати весь коментар
20.10.2025 11:10 Відповісти
Це добре, якщо США продасть нам таку кількість "Патріотів". Але навіщо сьогоднів про це кричати, щоб пуйло попросив Трампа не продавати нам ці системи? А ще, сьогодні кацапи за допомогою десятка шахедів вирубили цілі міста від постачання енергетики, газу і води. То де наші, за 7 років системи ППО, які можуть збивати хоча шахеди? Що для цього потрібно? Невже тільки закрити марафон та продовження "великого крадівництва"?
показати весь коментар
20.10.2025 10:35 Відповісти
Залишилась дрібничка -знайти 15-20 мільярдів доларів, а це третина довоєнного бюджету.
показати весь коментар
20.10.2025 10:43 Відповісти
Я 15 років готувався сусідку трахнуть,а коли всі питання узгодили,виявилося,що вже немає чим трахать...
показати весь коментар
20.10.2025 10:45 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 13:04 Відповісти
Вангую- буде так само як і з Томагавками ..
показати весь коментар
20.10.2025 10:46 Відповісти
Ну клепки немає зовсім ,якщо йшла мова про закупівлю "Петріотів" то про це менше хто мав би знати особливо під час війни ,це горе президент.
показати весь коментар
20.10.2025 10:50 Відповісти
І збивають вони вже погано, і чекати доведеться довго...
Хоча б двійко THAAD дали на пробу.
показати весь коментар
20.10.2025 10:52 Відповісти
Де українські зрк КІЛЬЧЕНЬ?????????? Зе виродкі
показати весь коментар
20.10.2025 11:03 Відповісти
І знову все в майбутньому часі аби імітувати переможні досягнення.
показати весь коментар
20.10.2025 11:07 Відповісти
Знову нап"издів. Коли вже воно перестане брехати? Зедібіли!! Альо!!
показати весь коментар
20.10.2025 11:09 Відповісти
Поцріота перетворили у фетіш. Гроші на ЗРК витратять, але на хід бойових дій це ніяк не вплине, здається це схоже на саботаж.
показати весь коментар
20.10.2025 11:11 Відповісти
Це сциклиння у пику зедібілам. Вони думають що зрк патріот ліпляться як пів вареника мосійчучкою на гімноканалі Г+Г. Щоб спокійно собі спали, думаючи що Вова вже везе ППО.
показати весь коментар
20.10.2025 11:25 Відповісти
******* аж гай гуде !
показати весь коментар
20.10.2025 11:41 Відповісти
зечму треба зілібобам постійно про якісь перемоги триндіти. буде як з томагавками
показати весь коментар
20.10.2025 12:33 Відповісти
Млять! "система Патриот" - это что? Полный фарш или одна пусковая?
показати весь коментар
20.10.2025 14:11 Відповісти
 
 