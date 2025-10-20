Україна та США готують контракт на закупівлю 25 систем Patriot, - Зеленський

Україна готує контракт на придбання 25 систем протиповітряної оборони Patriot. Системи постачатимуться щороку у різній кількості в різні роки. Ця кількість є конкретним запитом Повітряних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Частина цих систем необхідна якнайшвидше, тоді як решта слугуватиме довгостроковою гарантією безпеки. Досягнення домовленості про купівлю цих систем було непростим процесом, який зайняв тривалий час, зазначив Зеленський.

США можуть змінити чергу на поставку Patriot та фінансування за рахунок заморожених активів

На виробництво систем Patriot існує черга з різних країн, які уклали відповідні контракти. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, за наявності політичної волі, зможе змінити порядок цієї черги.

"Ми розуміємо, які європейські країни можуть надати нам пріоритет у черзі. У цьому питанні є багато позитивного – наразі ми працюємо над тим, щоб отримати необхідні рішення", – зазначив Зеленський.

Головним джерелом фінансування придбання систем Україна вважає заморожені активи Росії.

"Тобто фінансова основа для цієї угоди вже опрацьована. Безумовно, нам також потрібно працювати над іншими джерелами фінансування. На сьогодні в нас є двадцять вісім двосторонніх безпекових угод із різними країнами. Знаходити фінанси та здійснювати передоплату – це завдання, яке в межах цих угод є реалістичним", – підкреслив президент України.

Крім того, Білий дім міг би дозволити передачу Україні тих систем Patriot, які знаходяться в європейських країнах, але належать Сполученим Штатам.

Що відомом про систему Patriot?

Система Patriot - це високотехнологічна комплексна система протиповітряної та протиракетної оборони, розроблена у США, і широко використовувана багатьма країнами НАТО та союзниками США.

Її основна функція - знищення ворожих літаків, крилатих та балістичних ракет, а також безпілотників. Система працює як засіб стратегічної оборони, захищаючи міста, військові об’єкти та критичну інфраструктуру.

Переваги:

Висока точність і швидкість реакції.

Можливість одночасного ураження кількох цілей різного типу.

Інтегрується в єдину систему ППО та ПРО країни.

Системи Patriot встановлені в багатьох країнах НАТО, включно з Саудівською Аравією, Німеччиною, Японією та іншими. В Україні є важливим елементом протиракетної оборони під час війни.

