Зеленский поблагодарил Мерца за решение поставить Украине два дополнительных Patriot

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 10 октября, провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства проинформировал о последствиях очередного террористического удара России по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре. РФ применила сотни дронов и десятки ракет. Президент поблагодарил Германию за солидарность с Украиной и поддержку.

"Германия сделала большой вклад в защиту жизней наших людей. Еще раз поблагодарил за совместное с Норвегией решение поставить нам две дополнительные системы Patriot. Мы обсудили российские намерения и нашу общую возможность защищаться и защититься", - отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Мерц говорили о контактах с партнерами, совместной работе в рамках коалиции желающих и инициативе PURL.

Президент поблагодарил Германию за ее вклад. Лидеры договорились работать над расширением программы и привлечением к ней других стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Мерц обсудили поставки систем Patriot и ракет к ним