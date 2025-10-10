Зеленский поблагодарил Мерца за решение поставить Украине два дополнительных Patriot
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 10 октября, провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства проинформировал о последствиях очередного террористического удара России по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре. РФ применила сотни дронов и десятки ракет. Президент поблагодарил Германию за солидарность с Украиной и поддержку.
"Германия сделала большой вклад в защиту жизней наших людей. Еще раз поблагодарил за совместное с Норвегией решение поставить нам две дополнительные системы Patriot. Мы обсудили российские намерения и нашу общую возможность защищаться и защититься", - отметил Зеленский.
Кроме того, Зеленский и Мерц говорили о контактах с партнерами, совместной работе в рамках коалиции желающих и инициативе PURL.
Президент поблагодарил Германию за ее вклад. Лидеры договорились работать над расширением программы и привлечением к ней других стран.
Max Shela
Luk Viktor
тенденція більш цікавіша якщо глянути під іншим кутом)
Чим більше Петріотів в Україні тим більше лахтошлюх на цензорі.
Ну тих лахтошлюх по обслуговуванні путлера і його пропаганди.
І їхньому вибору.