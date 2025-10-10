РУС
Новости Разговор зеленского с Мерцем
883 17

Зеленский поблагодарил Мерца за решение поставить Украине два дополнительных Patriot

Зеленский и Мерц провели беседу 10 октября

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 10 октября, провел разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства проинформировал о последствиях очередного террористического удара России по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре. РФ применила сотни дронов и десятки ракет. Президент поблагодарил Германию за солидарность с Украиной и поддержку.

"Германия сделала большой вклад в защиту жизней наших людей. Еще раз поблагодарил за совместное с Норвегией решение поставить нам две дополнительные системы Patriot. Мы обсудили российские намерения и нашу общую возможность защищаться и защититься", - отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский и Мерц говорили о контактах с партнерами, совместной работе в рамках коалиции желающих и инициативе PURL.

Президент поблагодарил Германию за ее вклад. Лидеры договорились работать над расширением программы и привлечением к ней других стран.

Германия (7316) Зеленский Владимир (22202) Patriot (373) Фридрих Мерц (252)
+2
Якась дивна тенденція - чим більше петріотів в Україні тим більше прильотів
10.10.2025 22:03 Ответить
+2
Як набрид уже цей Зеленський. Коли вже буде щось добре про Порошенка?
10.10.2025 22:05 Ответить
+1
туман же
10.10.2025 22:04 Ответить
туман же
10.10.2025 22:04 Ответить
а ще і хмари
10.10.2025 22:06 Ответить
Так не всі петріоти в модифікації MSE/CRI, там же частина з ракетами GEM-T, які не hit to kill. MSE/CRI схоже вже мають певні проблеми зі збиттям російської балістики, через те, що дальності в них не вистачає, боросіяни змінили траекторію польоту. Плюс вони знають, де є ППО/ПРО, а де немає вже і враховують маршрути польоту. І ракет самих MSE/CRI у нас не стільки, як потрібно, через дії Трампа.
10.10.2025 22:12 Ответить
не тратьє куме сили на ботів кремля.
10.10.2025 22:16 Ответить
Оксана Фесенко #582011
Max Shela
Luk Viktor

тенденція більш цікавіша якщо глянути під іншим кутом)
Чим більше Петріотів в Україні тим більше лахтошлюх на цензорі.
Ну тих лахтошлюх по обслуговуванні путлера і його пропаганди.
10.10.2025 22:15 Ответить
причем тут пэтриот к шахедам?
10.10.2025 23:34 Ответить
Дякую мужнім алемандцям.
І їхньому вибору.
10.10.2025 22:12 Ответить
Спікер єрмака сьогодні дуже активний
10.10.2025 22:20 Ответить
Це у них така політична гра дати-забрати петріот. То обіцють дати пускову ,то батарею ,то дають без ракет, то дають ракети що не збивають балістику, то дають ті що з ізраілю ,то ізраіль посилає всих лісом , то довго взагалі нічого не дають.....я нічого не пропустив?
10.10.2025 22:37 Ответить
Для кого ця новина? Для бариг? Для русні щоб не прогавила їх поставки?
10.10.2025 23:30 Ответить
 
 