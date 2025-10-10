УКР
Зеленський подякував Мерцу за рішення поставити Україні два додаткових Patriot

Зеленський і Мерц провели розмову 10 жовтня

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 жовтня, провів розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави проінформував про наслідки чергового терористичного удару Росії по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі. РФ застосувала сотні дронів і десятки ракет. Президент подякував Німеччині за солідарність з Україною та підтримку.

"Німеччина зробила великий внесок у захист життів наших людей. Ще раз подякував за спільне з Норвегією рішення поставити нам дві додаткові системи Patriot. Ми обговорили російські наміри й нашу спільну можливість захищатись і захиститися", - зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський і Мерц говорили про контакти з партнерами, спільну роботу в межах коаліції охочих та ініціативу PURL.

Президент подякував Німеччині за її внесок. Лідери домовилися працювати над розширенням програми та залученням до неї інших країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Мерц обговорили постачання систем Patriot і ракет до них

Німеччина (7775) Зеленський Володимир (25760) Patriot (410) Мерц Фрідріх (257)
Якась дивна тенденція - чим більше петріотів в Україні тим більше прильотів
10.10.2025 22:03 Відповісти
туман же
10.10.2025 22:04 Відповісти
а ще і хмари
10.10.2025 22:06 Відповісти
Так не всі петріоти в модифікації MSE/CRI, там же частина з ракетами GEM-T, які не hit to kill. MSE/CRI схоже вже мають певні проблеми зі збиттям російської балістики, через те, що дальності в них не вистачає, боросіяни змінили траекторію польоту. Плюс вони знають, де є ППО/ПРО, а де немає вже і враховують маршрути польоту. І ракет самих MSE/CRI у нас не стільки, як потрібно, через дії Трампа.
10.10.2025 22:12 Відповісти
Як набрид уже цей Зеленський. Коли вже буде щось добре про Порошенка?
10.10.2025 22:05 Відповісти
"Порох" тримає порох сухим....
10.10.2025 22:08 Відповісти
Дякую мужнім алемандцям.
І їхньому вибору.
10.10.2025 22:12 Відповісти
 
 