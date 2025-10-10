Зеленський подякував Мерцу за рішення поставити Україні два додаткових Patriot

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 жовтня, провів розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави проінформував про наслідки чергового терористичного удару Росії по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі. РФ застосувала сотні дронів і десятки ракет. Президент подякував Німеччині за солідарність з Україною та підтримку.

"Німеччина зробила великий внесок у захист життів наших людей. Ще раз подякував за спільне з Норвегією рішення поставити нам дві додаткові системи Patriot. Ми обговорили російські наміри й нашу спільну можливість захищатись і захиститися", - зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський і Мерц говорили про контакти з партнерами, спільну роботу в межах коаліції охочих та ініціативу PURL.

Президент подякував Німеччині за її внесок. Лідери домовилися працювати над розширенням програми та залученням до неї інших країн.

