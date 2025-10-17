РУС
Зеленский в США встретился с представителями компании Raytheon, производящей Patriot. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в США встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая, в частности, производит Patriot.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и усилении российских ударов, в частности по гражданской инфраструктуре.

"Обсудили способности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства. Существуют решения, которые могут усилить защиту жизни в Украине. Работаем на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию.

Спасибо Raytheon за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину", - отметил он.

+6
Процес "пішов" - ішак починає фото - відеосесію.
17.10.2025 08:45 Ответить
+3
Це значить рівно нуль.👌
17.10.2025 08:43 Ответить
+2
З представниками укр.діаспори-ніколи і ніяких.
17.10.2025 08:52 Ответить
