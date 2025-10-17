Зеленский в США встретился с представителями компании Raytheon, производящей Patriot. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский во время визита в США встретился с представителями оборонной компании Raytheon, которая, в частности, производит Patriot.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и усилении российских ударов, в частности по гражданской инфраструктуре.
"Обсудили способности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства. Существуют решения, которые могут усилить защиту жизни в Украине. Работаем на всех уровнях, чтобы обеспечить их реализацию.
Спасибо Raytheon за готовность и в дальнейшем поддерживать Украину", - отметил он.
А ми маємо вірити що там відбулись важливі речі. Ну ви шо, Зеля домовився за Петріоти для України.